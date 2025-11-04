Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
девушка делает берпи дома
девушка делает берпи дома
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:10

Выдержишь 10 берпи подряд? Проверь свою силу и характер

Тренер Павловская объяснила, как правильно выполнять берпи и не навредить спине

Берпи — одно из самых эффективных упражнений для тех, кто хочет одновременно развивать силу, выносливость и избавляться от лишнего веса. Это функциональное движение сочетает в себе элементы приседания, планки и прыжка, задействуя почти все крупные группы мышц. О пользе и особенностях этого упражнения рассказала фитнес-менеджер и тренер-эксперт групповых программ сети Pride Fitness Татьяна Павловская в интервью "Газете.Ru".

"За счёт высокой интенсивности берпи позволяет сжигать большое количество калорий за короткий промежуток времени. Это особенно полезно для тех, кто хочет снизить вес", — отметила Татьяна Павловская.

Что такое берпи и как оно работает

Берпи (burpee) — это динамическое упражнение, объединяющее несколько фаз движения: присед, прыжок назад в планку, отжимание и прыжок вверх. Оно активирует мышцы ног, рук, пресса, груди, спины и ягодиц, заставляя тело работать комплексно.

В отличие от обычных силовых упражнений, берпи сочетает кардио- и силовую нагрузку, что делает его универсальным инструментом для тренировки всего тела.

"Регулярное выполнение берпи способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышению общей выносливости. Это упражнение помогает одновременно развивать силу и кардиовыносливость", — подчеркнула специалист.

Почему берпи — идеальное упражнение для жиросжигания

  1. Высокая интенсивность. Берпи повышает частоту сердечных сокращений почти мгновенно, благодаря чему калории сжигаются даже после тренировки — за счёт эффекта "последействия".

  2. Комплексная нагрузка. Работают практически все мышцы — чем больше мышечных групп задействовано, тем выше расход энергии.

  3. Не требует оборудования. Тренироваться можно где угодно: дома, на улице или в спортзале.

  4. Подходит для любых уровней подготовки. Интенсивность и сложность легко регулировать — от базовой версии до вариаций с прыжками и отжиманиями.

Техника выполнения классического берпи

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

  2. Сделайте присед, ладони поставьте на пол.

  3. Оттолкнитесь ногами назад, перейдя в планку.

  4. Сделайте отжимание (по желанию, можно опустить колени для облегчения).

  5. Вернитесь в присед и выпрыгните вверх, тянуясь руками к потолку.

  6. Повторяйте движение плавно, но без пауз.

Оптимально начинать с 3-4 подходов по 8-10 повторений, увеличивая количество по мере улучшения физической формы.

Как адаптировать упражнение под себя

"Берпи не требует специального оборудования, упражнение можно выполнять дома, на улице или в спортзале", — пояснила Павловская.

Чтобы избежать усталости и сохранить мотивацию, можно менять темп или добавлять элементы:

  • Берпи с прыжком - повышает нагрузку на ноги и улучшает координацию.

  • Берпи с отжиманием - укрепляет грудные и трицепсы.

  • Боковое берпи - развивает баланс и стабилизацию корпуса.

  • Берпи с гантелями - добавляет силовую составляющую.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Падение корпуса при планке. → Перегрузка поясницы. → Следите, чтобы тело образовывало прямую линию.

  • Чрезмерно быстрый темп. → Потеря техники и риск травм. → Увеличивайте скорость постепенно.

  • Задержка дыхания. → Быстрая утомляемость. → Дышите ритмично: выдох при прыжке.

Таблица: вариации берпи по уровню сложности

Уровень Вариация упражнения Цель Примечание
Начальный Без отжиманий и прыжков Развитие координации Подходит новичкам
Средний Классический берпи Кардионагрузка и сила 10-15 повторов
Продвинутый С отжиманием и прыжком Максимальное сжигание калорий 15-20 повторов
Профессиональный С гантелями или на платформе Развитие силы и взрывной выносливости Только при стабильной технике

Преимущества регулярного выполнения

  1. Ускоряет обмен веществ и помогает в похудении.

  2. Укрепляет сердце и лёгкие, улучшая выносливость.

  3. Развивает силу и координацию, делает тело более функциональным.

  4. Поднимает настроение, стимулируя выработку эндорфинов.

"Так получится избежать рутины и поддерживать интерес к тренировкам. Однозначно советую включить берпи в план тренировок, так как это упражнение эффективно сочетает в себе элементы силовой тренировки и кардио", — резюмировала тренер Татьяна Павловская.

Мифы и правда

Миф: берпи — слишком сложное упражнение.
Правда: технику можно адаптировать под любой уровень подготовки.

Миф: берпи подходит только для профессионалов.
Правда: выполнять можно и дома, без оборудования, главное — соблюдать технику.

Миф: берпи заменяет полноценную тренировку.
Правда: это эффективный элемент комплекса, но не альтернатива силовым и растяжке.

