Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина делает бёрпи
Мужчина делает бёрпи
© commons.wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 4:25

Начал делать бёрпи каждый день — через две недели тело не узнать: в зеркале как-будто другой человек

Бёрпи ускоряет метаболизм и повышает выносливость за три недели — фитнес-тренер

Современный человек всё чаще ищет способы оставаться в форме без спортивных залов и сложных тренировок. Ритм жизни не всегда позволяет выделить час на фитнес, но это не значит, что эффективные упражнения недоступны. Есть движения, которые требуют только собственного тела и немного пространства, а эффект дают колоссальный. Одно из таких упражнений — бёрпи. Простое на первый взгляд, оно способно заменить полноценную тренировку и сжечь в разы больше калорий, чем привычный подъём по лестнице.

Что такое бёрпи и почему это упражнение уникально

Бёрпи появилось ещё в 30-х годах XX века, когда физиолог Ройл Х. Бёрпи разработал его для оценки физической подготовки солдат. Удивительно, но с тех пор упражнение не утратило актуальности: оно остаётся одной из самых универсальных форм функциональной нагрузки.
Суть проста — в одном движении сочетаются приседание, планка, отжимание и прыжок вверх. Этот комплекс задействует почти все мышцы тела: ноги, ягодицы, пресс, спину, руки и грудь. Именно из-за такой синергии эффект от бёрпи сравним с высокоинтенсивной интервальной тренировкой.

Исследования показывают: за одну минуту выполнения упражнения человек может сжечь до 20 калорий, тогда как при подъёме по лестнице — всего 3-4. Разница ощутимая, и при регулярной практике она превращается в мощный инструмент похудения и укрепления сердечно-сосудистой системы.

Сравнение: бёрпи против подъёма по лестнице

Параметр Бёрпи Подъём по лестнице
Количество сжигаемых калорий в минуту 14-20 3-4
Количество задействованных мышц Практически всё тело Ноги, ягодицы
Уровень интенсивности Очень высокий Средний
Необходимое оборудование Не требуется Лестница
Эффект дожигания Выраженный Незначительный
Возможность выполнения в помещении Да Ограниченно

Из таблицы видно, что бёрпи — не просто альтернатива, а полноценная замена комплексной тренировке. Оно требует меньше условий и приносит больше пользы за то же время.

Как выполнять бёрпи правильно: пошаговый гид

Что делать На что обратить внимание
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч Сохраняйте ровную осанку
Присядьте и упритесь ладонями в пол Колени не выходят за носки
Откиньте ноги назад в позицию планки Корпус прямой, не прогибайтесь
Сделайте отжимание Опускайтесь до 90 градусов в локтях
Вернитесь в присед, затем подпрыгните вверх Прыжок — с энергией, руки вверх
Повторите 10-15 раз Дышите ритмично

Совет: начинающим достаточно трёх подходов по 10 повторов. Со временем можно увеличивать темп и количество циклов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение без разминки.
    → Последствие: риск растяжений и боли в пояснице.
    → Альтернатива: лёгкая суставная гимнастика и бег на месте перед началом.
  • Ошибка: слишком быстрая техника без контроля.
    → Последствие: повышенная нагрузка на суставы и снижение эффективности.
    → Альтернатива: начинать с медленных повторений и постепенно ускоряться.
  • Ошибка: неправильное положение спины.
    → Последствие: напряжение поясницы и усталость.
    → Альтернатива: контролируйте корпус, активируйте мышцы пресса.

А что если делать бёрпи каждый день?

Регулярная практика бёрпи даже по 5-10 минут в день приводит к заметным изменениям: улучшается выносливость, ускоряется обмен веществ, повышается тонус мышц. Через 2-3 недели тело становится более подтянутым, а уровень энергии возрастает. Главное — не стремиться к рекордам, а соблюдать стабильность и технику.

Плюсы и минусы упражнения

Плюсы Минусы
Высокая эффективность при коротком времени Требует хорошей координации
Можно выполнять где угодно Тяжело новичкам
Ускоряет метаболизм Может утомлять при частом повторении
Задействует всё тело Нужен контроль дыхания и осанки

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать оптимальную интенсивность?
Новичкам стоит начинать с 5-10 повторов и постепенно увеличивать нагрузку. Главное — техника, а не скорость.

2. Сколько стоит тренироваться с инструктором по бёрпи?
Индивидуальные онлайн-занятия обычно стоят от 800 до 1500 рублей в зависимости от квалификации тренера.

3. Что лучше для похудения: бег или бёрпи?
Бёрпи сжигает больше калорий за то же время, но бег менее травматичен. Оптимально сочетать оба формата.

Мифы и правда о бёрпи

Миф: Бёрпи подходит только спортсменам.
Правда: При корректной технике упражнение доступно каждому, даже новичку.

Миф: Без тренажёров невозможно развить силу.
Правда: Вес собственного тела — отличный инструмент для роста выносливости.

Миф: Бёрпи вредно для суставов.
Правда: Опасность возникает лишь при неправильной технике. С хорошей разминкой риск минимален.

Сон и психология

Физиологи отмечают, что регулярная физическая активность, особенно высокоинтенсивная, улучшает качество сна. После 10-15 минут бёрпи вечером уровень стресса снижается, а засыпание происходит быстрее. При этом организм получает дозу эндорфинов — естественных гормонов радости, которые стабилизируют эмоциональное состояние.

Три интересных факта

  1. В армии США бёрпи использовалось для проверки готовности солдат во время Второй мировой войны.

  2. Зафиксированный рекорд — более 800 бёрпи за час.

  3. В фитнес-сообществах бёрпи называют "королём упражнений без оборудования".

Исторический контекст

В 1939 году американский физиолог Ройл Бёрпи разработал тест для оценки физической формы студентов. Он включал четыре фазы: присед, планку, возвращение в присед и прыжок. Спустя десятилетия это упражнение стало обязательным элементом военной подготовки, а позже перекочевало в фитнес-программы. Сегодня его используют в кроссфите, кардиотренировках и даже в реабилитации после травм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая пляжная программа укрепила мышцы ног и ягодиц — спортивные тренеры сегодня в 0:10
Делаю тренировку как у волейболисток — и тело подтягивается за две недели: вся магия в одном движении

Тренировка, вдохновлённая пляжным волейболом, поможет сжечь максимум калорий и укрепить тело без спортзала — всего за несколько минут в день.

Читать полностью » Скручивания с фитнес-мячом: как усложнить тренировку для пресса вчера в 23:26
Прокачай пресс правильно: 5 видов скручиваний, которые проработают все мышцы живота

Скручивания на пресс — одно из самых популярных упражнений для укрепления живота. Узнайте о правильной технике и лучших вариантах выполнения.

Читать полностью » Отжимания на бицепс: как улучшить технику и избежать прогиба в пояснице вчера в 22:26
Выбрал отжимания на бицепс: все, что нужно знать для идеальной тренировки рук

Как правильно выполнять отжимания на бицепс? Узнайте все о технике, ошибках и преимуществах этого упражнения.

Читать полностью » Аштавакрасана: как развить силу, гибкость и баланс с помощью этой сложной асаны вчера в 22:26
Йога не только про физику: как сложные асаны помогли мне наладить связь с собой

Узнайте, какие асаны считаются самыми сложными в йоге, и как они могут улучшить ваше физическое и духовное состояние.

Читать полностью » Аналитики: онлайн-фитнес помогает женщинам экономить время и тренироваться дома вчера в 21:16
Отказалась от офлайн-занятий и теперь знаю, почему онлайн-фитнес для женщин — это будущее

Онлайн-тренировки становятся неотъемлемой частью жизни женщин. Узнайте, какие преимущества они предлагают.

Читать полностью » Ягодичный мост и жим платформы: безопасные заменители приседаний — тренер Яблокова вчера в 20:27
Не все приседания — это безопасно: топ-3 альтернатив, которые сделают ваши тренировки эффективными и щадящими

Приседания со штангой — не всегда лучший выбор для тренировки. Узнайте, какие безопасные альтернативы предлагают эксперты.

Читать полностью » Кардиотренировки снижают усталость и стресс — актриса Анна Пэкуин вчера в 19:10
Раньше тратила часы в зале — теперь делаю как Анна Пэкуин, и тело благодарит

Актриса Анна Пэкуин делится своими любимыми упражнениями, которые помогают ей сохранять рельефное тело и энергию на съёмках.

Читать полностью » Эффективный комплекс для пресса укрепил мышцы —телеведущая Ванесса Миннильо вчера в 18:10
Думала, без спортзала не похудею — но этот комплекс перевернул всё

Пошаговая программа, которая поможет подготовить тело к лету и зарядить энергией без изнурительных тренировок и сложных диет.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с крабовыми палочками и кукурузой готовится со сметанной заправкой — повар
УрФО
Эксперт Губайдуллина: хоббидогинг не угрожает психике подростков, но требует внимания
Наука
Сверхновая звезда SN 2024ggi взорвалась на глазах у астрономов — профессор Ливан Фан
Питомцы
Мяуканье кошек не только для получения еды — исследования биологов
Красота и здоровье
Врач Ольга Тен дала советы по профилактике и лечению вируса генитального герпеса
Дом
Методы улучшения восприятия уборки и упрощения процесса для всех членов семьи
Авто и мото
Многие водители после получения прав игнорируют часть правил ПДД — прдеставитель ГАИ
Авто и мото
АвтоВАЗ остаётся лидером российского рынка автомобилей — глава "Автостата" Целиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet