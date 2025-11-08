Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушка делает берпи дома
девушка делает берпи дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 2:15

Сжигала жир 10 минут — и не поверила в результат: почему бёрпи так эффективно

Бёрпи — это одно из самых эффективных упражнений, которое за несколько десятков лет приобрело популярность и стало неотъемлемой частью различных тренировочных программ. Включающее в себя элементы прыжков, отжиманий, приседаний и планки, оно требует активной работы всего тела и значительно улучшает физическую форму. Этот комплекс упражнений не только способствует сжиганию жира, но и помогает развить силу, выносливость и координацию движений. Но как и с любой физической активностью, важно понимать, как правильно выполнять бёрпи, чтобы избежать травм и получить максимальный результат.

История и происхождение бёрпи

Слово "бёрпи" происходит от фамилии американского физиолога Ройала Бёрпи. В начале 1930-х годов он разработал этот комплекс в качестве фитнес-теста для оценки физической подготовки. Упражнение включало чередование нескольких положений, что позволило оценить выносливость и силу тестируемого. Первоначально, бёрпи было использовано для проверки физической формы военными, а в 1942 году этот метод тестирования стал обязательной частью военной подготовки.

В течение времени упражнение стало не только средством оценки физической готовности, но и популярным элементом тренировок, включая функциональный тренинг и кроссфит. В результате, с развитием спортивных программ и тренажерных залов, бёрпи приобрело еще большую известность, а сам комплекс упражнений претерпел изменения, став более интенсивным.

Что такое бёрпи и почему оно полезно?

Бёрпи — это комплексное упражнение, которое включает в себя элементы планки, отжиманий, приседаний и прыжков. Оно активирует основные группы мышц: мышцы живота, ног, спины и груди. Это упражнение помогает улучшить не только физическую форму, но и выносливость, координацию движений, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Среди достоинств бёрпи можно выделить:

  1. Сжигание жира: Исследования показывают, что бёрпи более эффективно сжигает калории и жир по сравнению с классическим кардио. Он может быть полезным при тренировках на снижение веса.

  2. Развитие выносливости: В процессе выполнения бёрпи активно тренируется сердечно-сосудистая система.

  3. Повышение силы и тонуса мышц: При правильной технике упражнения активно задействуются различные группы мышц, что помогает улучшить общую физическую форму.

  4. Укрепление координации: Бёрпи помогает развить согласованность движений и улучшить координацию.

Как правильно выполнять бёрпи?

Правильная техника выполнения бёрпи заключается в последовательном выполнении ряда движений, каждое из которых влияет на определенные группы мышц. При этом важно следить за осанкой, контролировать дыхание и выполнять упражнения плавно, избегая резких движений.

  1. Стойка: Начинайте с того, что встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Пресс и ягодицы должны быть напряжены.

  2. Приседания: На выдохе выполните глубокие приседания, опуская руки на пол. Не отрывайте пятки от земли.

  3. Планка на вытянутых руках: Переносите вес тела на руки и вытягивайте ноги назад, принимая положение планки. Следите, чтобы тело было прямым.

  4. Отжимание: В положении планки выполните отжимание, опуская грудь как можно ближе к полу. Затем вернитесь в положение планки.

  5. Возвращение в присед: Подтяните ноги к рукам, возвращаясь в исходную позицию приседа.

  6. Прыжок: Завершите упражнение прыжком вверх, добавив хлопок или вытягивание рук назад.

Программа для начинающих

Для тех, кто только начинает осваивать бёрпи, важно подходить к тренировкам постепенно, начиная с меньших нагрузок. Стартовать лучше с 1 минуты выполнения упражнения, после чего следует отдых в течение минуты. По мере привыкания можно увеличивать продолжительность и интенсивность.

Схема выполнения бёрпи для начинающих:

  • 2-4 раунда по 1-2 минуты.

  • Отдых между раундами — не менее 1 минуты.

Для более опытных спортсменов, программа может быть следующим образом:

  • Средний уровень: 3-5 раундов по 2 минуты с отдыхом до 1 минуты.

  • Высокий уровень: 5-6 раундов по 3 минуты с отдыхом не более 1 минуты.

  • Продвинутый уровень: 6 раундов по 3 минуты с отдыхом не более 30 секунд.

Ошибки, которых следует избегать

При выполнении бёрпи важно избегать ошибок, которые могут привести к травмам или снижению эффективности упражнения.

  1. Неправильная осанка: Не стоит сгибать спину во время приседаний или планки. Это может привести к болям в спине и травмам.

  2. Невозможность контролировать дыхание: Несоответствие дыхания и движений снижает результативность и может вызвать головокружение.

  3. Плохая техника отжимания: Недооценка важности правильного выполнения отжиманий может привести к перенапряжению плеч и локтей.

Плюсы и минусы бёрпи

Плюсы Минусы
Развивает всю группу мышц Высокая нагрузка на суставы
Увеличивает выносливость Требует хорошей физической подготовки
Не требует оборудования Может быть сложно для новичков
Эффективен для сжигания жира Риск травм при неправильной технике

Вопросы и ответы

  1. Как выбрать подходящий вариант бёрпи для новичка?
    Для новичков лучше начинать с более легких вариантов, например, без отжиманий или прыжков.

  2. Сколько калорий можно сжигать при выполнении бёрпи?
    За 10 минут интенсивного выполнения бёрпи можно сжечь до 100 калорий, в зависимости от интенсивности и веса человека.

  3. Что лучше: бег или бёрпи?
    Бёрпи сжигает больше калорий за меньший промежуток времени, в то время как бег является более щадящим для суставов.

Мифы и правда о бёрпи

Миф 1: Бёрпи — это только для профессионалов.
Правда: Бёрпи можно адаптировать под любой уровень подготовки. Главное — следить за техникой.

Миф 2: Бёрпи вызывает травмы.
Правда: При правильной технике выполнения риск травм минимален. Однако новичкам нужно начинать с легких вариантов.

Миф 3: Бёрпи — это исключительно кардио.
Правда: Бёрпи развивает не только кардио, но и силу, выносливость и координацию.

3 интересных факта о бёрпи

  1. Бёрпи не только улучшает физическую форму, но и способствует улучшению психоэмоционального состояния, повышая уровень энергии.

  2. В некоторых странах бёрпи используется как наказание в спортивных школах.

  3. Бёрпи может быть адаптирован под любую тренировочную программу, включая кроссфит, функциональный тренинг и тренировки для похудения.

Исторический контекст

  1. В 1942 году армия США начала использовать бёрпи в качестве метода тестирования физической подготовки.

  2. В 1980-х годах бёрпи стало популярным элементом в программах по подготовке военных и спортивных профессионалов.

  3. В 2000-х годах с развитием кроссфита бёрпи приобрело новый виток популярности и стало неотъемлемой частью тренировок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горячая йога ускоряет обмен веществ и повышает гибкость — мнение врачей и инструкторов вчера в 20:27
Зал, где температура, как в Индии: почему всё больше людей добровольно потеют на коврике

Горячая йога обещает гибкость, очищение и перезагрузку. Но подходит ли она всем и чем отличается от классических направлений? Опыт ученицы, мнение врача и советы эксперта.

Читать полностью » Ходила босиком по песку каждый вечер — результат ошеломил даже мужа вчера в 19:50

Преврати обычную прогулку по пляжу в эффективную тренировку, чтобы подтянуть мышцы, сжечь калории и почувствовать лёгкость уже через несколько прогулок.

Читать полностью » Делала всего 8 минут в день — и джинсы снова сидят идеально: вот что помогло вернуть форму вчера в 19:10

Быстрая программа тренировок, с которой можно сбросить лишнее и подтянуть тело всего за восемь минут. Простые движения, максимум пользы — и никакого скучного фитнеса.

Читать полностью » Беру обычную резинку для фитнеса — и фигура становится как у актрисы: сама не верю в результат вчера в 18:50

Секрет идеальной фигуры от тренеров Дженнифер Лопес, Камерон Диаз и Дженнифер Гарнер: комплекс упражнений, который можно повторить дома.

Читать полностью » Раньше часами мучилась на беговой дорожке, а теперь делаю это упражнение — эффект в разы сильнее вчера в 18:10

Телевидение, мода и спорт в одном кадре: упражнения от участниц шоу She's Got the Look помогут подтянуть тело и зарядиться энергией, не выходя из дома.

Читать полностью » Танцую по 10 минут в день — и платье снова сидит идеально: не фитнес, а волшебство вчера в 17:50

Движение, энергия и ритм — три кита, на которых строится танцевальная тренировка, способная заменить час в спортзале. Узнай, как танцы помогают формировать тело мечты.

Читать полностью » Стою на подушке и напрягаю пресс — живот исчезает без диет и зала: жаль, раньше не знала этот трюк вчера в 17:10

Эти упражнения не требуют сложного оборудования, но задействуют мышцы пресса, ягодиц и ног, помогая укрепить тело и улучшить баланс — без скучных тренировок.

Читать полностью » Делала выпады годами, а результат — ноль: теперь делаю вот так, и тело меняется на глазах вчера в 16:50

Подтяни ягодицы и бедра, проработай пресс и руки с помощью восьми простых, но эффективных движений — без выпадов и сложных тренажёров.

Читать полностью »

Новости
Еда
Лимонное печенье трескается идеально — теперь всегда охлаждаю тесто, и корочка получается снежной
Садоводство
Замочила семена в соке алоэ — и растения стали крепче, чем после покупных стимуляторов
Авто и мото
Пересел с BMW на китайца и не жалею: вот что меня поразило в Lixiang L7
Еда
Смешал сахар с лимонной цедрой — результат удивил: почему я не делал этого раньше
Наука
Норвежские ученые наблюдали рождение детеныша косатки в открытом море — впервые в истории
Туризм
По следам Дюны и Гладиатора: планета превращается в одну огромную киносцену
Питомцы
Кошки живут дольше, чем мы думаем: кто из пушистых долгожителей обошёл даже египетских фараонов
Красота и здоровье
Врач Оксана Платонова: рентген дает дозу облучения меньше, чем перелет на самолете
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet