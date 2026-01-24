Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 18:56

Чем больше стараются, тем быстрее пустеют: выгорание затягивает в энергетическую ловушку

Выгорание усиливает выработку гормона стресса кортизола — Varsity

Конец семестра уже близко, но силы будто растворились, а привычные задачи неожиданно стали неподъёмными. Мысли ускользают, концентрация даётся с трудом, а любое новое задание вызывает усталость и внутреннее сопротивление. Подобное состояние многие списывают на слабость характера, хотя за ним стоят вполне объяснимые механизмы. Об этом сообщает издание Varsity.

Что такое эмоциональное выгорание с точки зрения науки

Эмоциональное выгорание — это не банальная усталость, а сложное состояние психического и физического истощения, которое формируется под воздействием длительного стресса. Его ключевые признаки — хроническая усталость, отстранённость или циничное отношение к обязанностям и ощущение собственной неэффективности. Человеку становится всё сложнее видеть смысл в том, что он делает, даже если раньше эта деятельность вдохновляла.

На уровне нейробиологии выгорание связано с изменениями в работе мозга. Длительный стресс снижает активность префронтальной коры, отвечающей за внимание, память и принятие решений, и одновременно усиливает реакцию миндалевидного тела. Это приводит к повышенной выработке кортизола и истощению так называемой умственной энергии — ресурса, необходимого для выполнения когнитивных задач. В результате на привычные действия уходит больше сил, а восстановление занимает значительно больше времени.

"Психическая энергия ограничена и, как правило, истощается из-за реакции организма на стресс", — отмечается в материале.

Почему выгорание отражается на здоровье

Последствия хронического стресса выходят далеко за рамки психологического дискомфорта. Он влияет на иммунную систему и может провоцировать вялотекущее воспаление в организме. Такое состояние связано с постоянной усталостью, болями, нарушениями работы кишечника и обострением аллергических или аутоиммунных реакций. Повышенный уровень кортизола также снижает способность организма сопротивляться инфекциям, из-за чего человек чаще болеет и дольше восстанавливается.

На этом фоне даже небольшие перегрузки ощущаются острее, а привычные способы отдыха перестают работать. Не случайно в периоды интенсивной учёбы или работы многие сталкиваются с затяжными простудами и ощущением, что организм "не успевает" восстановиться. Дополнительную поддержку в таких условиях могут давать простые, но регулярные практики — например, чтение для снижения стресса, которое помогает мозгу переключаться и снижать уровень напряжения.

Факторы риска и личные особенности

Склонность к выгоранию формируется под влиянием сразу нескольких факторов. Среди рабочих причин чаще всего выделяют чрезмерную нагрузку без достаточного отдыха, отсутствие контроля над процессами, нехватку поддержки и признания, а также конфликт между личными ценностями и требованиями среды. В таких условиях человеку сложно сохранять ощущение смысла, что постепенно приводит к разочарованию и внутреннему дистанцированию.

Индивидуальные характеристики тоже имеют значение. Генетика, общее состояние здоровья, образ жизни и тип личности определяют, насколько устойчиво человек переносит длительный стресс. Люди с выраженным перфекционизмом, высокой ответственностью и стремлением всё контролировать чаще оказываются более уязвимыми.

"Напоминание о том, почему вы выбрали именно эту профессию, может помочь справиться с цинизмом, характерным для эмоционального выгорания", — подчёркивается в статье.

Сон, движение и восстановление ресурса

Большую роль играет и среда, в которой человек живёт. Поддерживающее окружение формирует ощущение контроля и повышает устойчивость к нагрузкам, тогда как опыт постоянного социального давления ослабляет механизмы адаптации. Не менее важен сон: его нехватка усиливает истощение, снижает когнитивные способности и делает человека более восприимчивым к эмоциональным срывам.

Физическая активность остаётся одним из наиболее доступных способов поддержать и тело, и психику. Регулярное движение помогает снижать уровень стресса, улучшает работу мозга и способствует более быстрому восстановлению после умственного напряжения. Даже умеренные нагрузки, как показывают исследования о пользе физической активности, положительно влияют на общее самочувствие без риска дополнительного переутомления.

В конечном итоге выгорание редко возникает внезапно и так же редко проходит само по себе. Осознанное распределение нагрузки, регулярные перерывы, забота о сне и возвращение к занятиям вне основной деятельности помогают сохранить внутренний ресурс. Такой подход не устраняет стресс полностью, но позволяет переживать напряжённые периоды без серьёзных последствий для здоровья и мотивации.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

