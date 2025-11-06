Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Избыточный вес
Избыточный вес
Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:57

Живот уходит, когда вы перестаёте делать это ежедневно — подтверждено исследованием

Эрин Палински-Уэйд: сидячий образ жизни признан главным фактором накопления висцерального жира

Сжечь жир на животе без диет, абонементов в спортзал и изнурительных тренировок — реально. Диетологи утверждают, что ключ к снижению висцерального жира не в ограничениях, а в том, чтобы избавиться от одной повседневной привычки, которая незаметно вредит телу и здоровью.

Почему висцеральный жир так опасен

Жир, который накапливается в области живота, бывает двух типов: подкожный (тот, что мы видим и можем ущипнуть) и висцеральный — тот, что скрывается глубоко внутри брюшной полости. Он обволакивает внутренние органы и является активной метаболической тканью, вырабатывающей воспалительные белки и гормоны, повышающие риск:

  • сердечно-сосудистых заболеваний,
  • диабета 2 типа,
  • неалкогольной жировой болезни печени,
  • некоторых видов рака.

"Движение помогает организму регулировать уровень инсулина и сжигать накопленный жир эффективнее", — отмечает Эрин Палински-Уэйд, RD, CDCES, сертифицированный диетолог.

Хорошая новость: привычки, которые мы выбираем ежедневно, напрямую влияют на то, сколько висцерального жира хранит наше тело — и сколько оно может сжечь.

Привычка №1, от которой нужно отказаться — сидячий образ жизни

Если вы читаете это, сидя, — самое время встать. Малоподвижность признана главным фактором накопления висцерального жира.

Исследования показывают, что большинство людей не выполняют даже минимальные рекомендации по физической активности — 150 минут умеренной нагрузки в неделю, то есть всего 20-25 минут в день.

"Чем больше вы двигаетесь, тем активнее ваш метаболизм даже в состоянии покоя", — поясняет Палински-Уэйд.

Когда мы часами сидим за столом или на диване, снижается активность мышц, нарушается обмен глюкозы и жиров, а организм начинает запасать энергию в виде висцерального жира.

Стратегии, как сократить сидячее время

1. Начните с малого

"Если вы новичок, начните с 10-15 минут активности в день — прогулки, йоги или танцев", — советует Патриция Бэннан, MS, RDN.

Постепенно добавляйте по 5 минут, пока не выйдете на уровень 30-40 минут в день.

2. Используйте таймер

Каждые 30-60 минут вставайте, чтобы пройтись, размяться или сделать пару приседаний. Даже короткие перерывы активизируют мышцы и улучшают кровообращение.

3. Ходите, когда говорите

"Разговаривайте по телефону стоя или во время прогулки", — предлагает Палински-Уэйд.

Это помогает встроить движение в повседневную рутину без дополнительного времени.

4. Найдите партнёра

Совместные тренировки, прогулки и мини-вызовы повышают мотивацию.

"Празднуйте небольшие победы — например, достижение цели по шагам. Это помогает закрепить привычку", — говорит Бэннан.

5. Добавьте силовые тренировки

Укрепление мышц не только повышает тонус, но и ускоряет обмен веществ, помогая телу сжигать больше калорий даже в покое.

"Силовые упражнения — один из лучших способов уменьшить висцеральный жир", — отмечает Палински-Уэйд.

Занимайтесь 1-2 раза в неделю, чередуя упражнения на основные группы мышц.

Другие советы по уменьшению висцерального жира

1. Позаботьтесь о сне

"Всего одна плохая ночь сна может повысить аппетит и снизить чувствительность к инсулину", — предупреждает Палински-Уэйд.

Недосып стимулирует выработку гормона грелина, усиливающего чувство голода, и снижает уровень лептина, отвечающего за насыщение.

2. Управляйте стрессом

"Медитация и осознанное дыхание снижают уровень кортизола, который связан с накоплением жира в области живота", — подчёркивает Бэннан.

Практикуйте короткие дыхательные паузы, прогулки или йогу.

3. Ешьте больше клетчатки

"Пищевые волокна помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают резистентность к инсулину", — поясняет Палински-Уэйд.

Добавляйте в рацион овсянку, ягоды, авокадо, фасоль и овощи.

4. Включите здоровые жиры

Жирные кислоты омега-3 из рыбы, орехов и семян льна уменьшают воспаление и поддерживают здоровье сердца.

"Лосось, скумбрия и сардины — отличные помощники в борьбе с висцеральным жиром", — говорит Бэннан.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сидеть целый день, считая, что тренировка вечером всё компенсирует.
    Последствие: накопление висцерального жира и метаболические сбои.
    Альтернатива: вставать и двигаться каждые полчаса.
  • Ошибка: недооценивать сон и стресс.
    Последствие: повышение кортизола и усиление аппетита.
    Альтернатива: нормализуйте режим сна и внедрите практики расслабления.

Плюсы и минусы активного образа жизни

Плюсы

Минусы

Ускоряет метаболизм

Требует самодисциплины

Снижает уровень сахара и холестерина

Возможны мышечные боли в начале

Улучшает настроение и сон

Требуется время на адаптацию

Уменьшает риск хронических болезней

Не моментальный результат

Часто задаваемые вопросы

Как быстро можно уменьшить висцеральный жир?
При регулярной активности и сбалансированном питании первые изменения видны через 6-8 недель.

Какие упражнения эффективнее всего?
Сочетание аэробных тренировок (ходьба, плавание, велосипед) и силовых упражнений даёт наилучший эффект.

Можно ли убрать жир только с живота?
Нет, организм сжигает жир комплексно, но активность и питание ускоряют процесс именно в области висцерального жира.

Мифы и правда

Миф: Чтобы сжечь жир, нужно много кардио.
Правда: Комбинация умеренной активности и силовых упражнений работает лучше.

Миф: Сидячая работа — приговор.
Правда: Частые перерывы и короткие прогулки компенсируют долгие часы за столом.

Миф: Жир на животе — просто косметическая проблема.
Правда: Висцеральный жир влияет на здоровье сердца, печени и обмен веществ.

2 интересных факта

  1. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что людям с сильной генетической склонностью к лишнему весу для снижения риска ожирения нужно проходить в среднем на 2280 шагов в день больше.
  2. Силовые упражнения увеличивают расход калорий на 10-15% в покое.

