Артём Кравцов Опубликована сегодня в 17:47

Вес стоял как вкопанный — жир не уходил даже при тренировках: смена интенсивности решила проблему

Сжигание жира остаётся одной из самых обсуждаемых тем в фитнесе, и вокруг неё по-прежнему много мифов. Одни ищут быстрые решения, другие часами тренируются, не понимая, почему результат не приходит. На самом деле ключ к снижению жировой массы — в понимании того, как организм расходует энергию и реагирует на разные виды нагрузки. Об этом сообщает Shape.

Как организм использует жир и углеводы

Тело человека получает энергию из трёх основных источников — жиров, углеводов и белков. Во время физической активности решающую роль играет характер нагрузки: интенсивность, продолжительность и регулярность. Белок в процессе тренировки используется минимально и в основном нужен для восстановления мышц после неё.

При медленных и продолжительных занятиях организм чаще обращается к жировым запасам. При ускорении темпа приоритет смещается в сторону углеводов, поскольку они быстрее превращаются в энергию. При этом важно понимать, что жир в организме уходит не локально, а по общей схеме, независимо от того, какую группу мышц вы нагружаете, — этот принцип подробно объясняется в материале о том, почему жир не уходит точечно.

Почему зона сжигания жира — не панацея

Идея тренироваться при 55-65% от максимальной частоты сердечных сокращений долгое время считалась оптимальной для похудения. Этот подход до сих пор встречается в настройках кардиотренажёров и фитнес-программах. Однако низкая интенсивность сама по себе не гарантирует снижения жировой массы.

Высокоинтенсивная работа позволяет тратить больше энергии за меньшее время. Даже если в процессе используется больше углеводов, суммарный расход калорий оказывается выше. Именно поэтому выбор между комфортной и тяжёлой нагрузкой не должен быть жёстким — гораздо эффективнее сочетать разные форматы тренировок.

Роль тренировок разной интенсивности

Оптимальная программа включает упражнения в разных зонах. Высокоинтенсивные кардиотренировки проходят на уровне 80-90% от максимальной ЧСС и требуют серьёзных усилий. Они развивают выносливость и ускоряют процесс снижения веса, но при избытке могут привести к переутомлению и травмам.

Тренировки средней интенсивности считаются базой для большинства людей. Их часто рекомендуют специалисты по спортивной медицине, поскольку они поддерживают здоровье сердца и позволяют сохранять регулярность занятий. Низкоинтенсивные форматы, такие как йога или пилатес, дополняют программу, улучшая гибкость и восстановление.

Почему регулярность важнее экстремальных нагрузок

Постоянная физическая активность меняет организм на глубинном уровне. Улучшается доставка кислорода к клеткам, ускоряется кровообращение, увеличивается количество митохондрий — энергетических центров мышц. Всё это делает процесс использования жира более эффективным даже вне тренировок.

Кроме того, сочетание движения, силовых упражнений и восстановления формирует устойчивый подход к снижению веса. Такой баланс лежит в основе устойчивых стратегий сжигания жира, которые работают не за неделю, а на длинной дистанции.

Практические подходы к снижению жира

Силовые тренировки два-три раза в неделю создают основу для прогресса. Постепенное увеличение нагрузки, использование многосуставных упражнений и круговых форматов повышают энергозатраты. Даже простое правило — двигаться каждый день — со временем даёт ощутимый эффект.

В итоге устойчивое снижение жировой массы строится не на одном виде тренировок, а на разумном сочетании интенсивности, силы и регулярности. Такой подход позволяет не только менять внешний вид, но и улучшать общее состояние организма.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

