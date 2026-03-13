Свобода для педагогов: в Бурятии объявлены меры по упрощению документации для учителей

В Бурятии запускают меры по снижению бумажной нагрузки на учителей. Министр образования и науки республики Валерий Поздняков провел первое заседание межведомственной группы 13 марта. Участники обсудили план мероприятий, разработанный в декабре 2025 года. Работа идет под кураторством Рособрнадзора. Обязанности педагогов четко закрепят в трудовых договорах. Документооборот упростят, чтобы учителя тратили меньше времени на формы и отчеты, а больше — на общение с детьми. Федеральное Минпросвещения уже ограничило перечень обязательных документов пятью позициями.

Первое заседание группы

Министр Валерий Поздняков собрал межведомственную группу для старта работы над планом. Заседание прошло в Улан-Удэ и стало установочным. Участники договорились о последовательных шагах по реализации мероприятий. Поздняков подчеркнул необходимость активного продвижения этих инициатив.

"Это было первое установочное заседание группы, на котором мы договорились о дальнейшей последовательной работе по реализации плана мероприятий. Сейчас важно активно продвигать эти шаги и постепенно снижать бюрократическую нагрузку на педагогов во всех образовательных организациях республики", — сказал Валерий Поздняков.

Группа фокусируется на школах и колледжах. Цель — освободить время учителей для прямой работы с учениками.

План мероприятий появился в декабре 2025 года. Он учитывает специфику бурятских образовательных учреждений. Заседание заложило основу для дальнейших встреч и корректировок.

Шаги по упрощению нагрузки

Основные меры касаются трудовых договоров. В них пропишут обязанности педагогов четко и логично. Это избавит от лишних интерпретаций и споров. Пересмотрят внутренние правила школ и колледжей.

Поздняков отметил, что изменения позволят учителям уделять больше времени работе с детьми, а не заполнению лишних форм и отчетов. Документооборот упростят на всех уровнях. Педагоги смогут сосредоточиться на уроках и внеурочных занятиях. Внедрение затронет все учреждения республики.

"Упрощение документооборота в образовании — ключ к эффективному региональному управлению. В Бурятии это особенно актуально из-за протяженных территорий и кадровых вызовов. Четкие договоры снимут путаницу и дадут учителям свободу. Мы уже видим положительный эффект от подобных мер в других субъектах. Главное — последовательный контроль и обратная связь от педагогов". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Группа будет отслеживать прогресс. Корректировки внесут по итогам пилотных внедрений. Педагоги получат инструкции по новым правилам.

Федеральный контекст

Федеральное Минпросвещения уже внесло изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Теперь минимальный перечень документов для учителя — пять позиций. Это базовый шаг для всей страны. Регионы, включая Бурятию, адаптируют его под себя.

Ограничения касаются только обязательных форм. Школы не смогут требовать лишнего от педагогов. Изменения вступили в силу недавно. Они задают рамки для локальных инициатив.

В Бурятии федеральные нормы дополнят региональными. Межведомственная группа учтет их при доработке плана. Педагоги ждут облегчения уже в ближайшие месяцы. Полный эффект проявится к концу года.