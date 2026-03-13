Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
учитель у доски
учитель у доски
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:49

Свобода для педагогов: в Бурятии объявлены меры по упрощению документации для учителей

В Бурятии запускают меры по снижению бумажной нагрузки на учителей. Министр образования и науки республики Валерий Поздняков провел первое заседание межведомственной группы 13 марта. Участники обсудили план мероприятий, разработанный в декабре 2025 года. Работа идет под кураторством Рособрнадзора. Обязанности педагогов четко закрепят в трудовых договорах. Документооборот упростят, чтобы учителя тратили меньше времени на формы и отчеты, а больше — на общение с детьми. Федеральное Минпросвещения уже ограничило перечень обязательных документов пятью позициями.

Первое заседание группы

Министр Валерий Поздняков собрал межведомственную группу для старта работы над планом. Заседание прошло в Улан-Удэ и стало установочным. Участники договорились о последовательных шагах по реализации мероприятий. Поздняков подчеркнул необходимость активного продвижения этих инициатив.

"Это было первое установочное заседание группы, на котором мы договорились о дальнейшей последовательной работе по реализации плана мероприятий. Сейчас важно активно продвигать эти шаги и постепенно снижать бюрократическую нагрузку на педагогов во всех образовательных организациях республики", — сказал Валерий Поздняков.

Группа фокусируется на школах и колледжах. Цель — освободить время учителей для прямой работы с учениками.

План мероприятий появился в декабре 2025 года. Он учитывает специфику бурятских образовательных учреждений. Заседание заложило основу для дальнейших встреч и корректировок.

Шаги по упрощению нагрузки

Основные меры касаются трудовых договоров. В них пропишут обязанности педагогов четко и логично. Это избавит от лишних интерпретаций и споров. Пересмотрят внутренние правила школ и колледжей.

Поздняков отметил, что изменения позволят учителям уделять больше времени работе с детьми, а не заполнению лишних форм и отчетов. Документооборот упростят на всех уровнях. Педагоги смогут сосредоточиться на уроках и внеурочных занятиях. Внедрение затронет все учреждения республики.

"Упрощение документооборота в образовании — ключ к эффективному региональному управлению. В Бурятии это особенно актуально из-за протяженных территорий и кадровых вызовов. Четкие договоры снимут путаницу и дадут учителям свободу. Мы уже видим положительный эффект от подобных мер в других субъектах. Главное — последовательный контроль и обратная связь от педагогов".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Группа будет отслеживать прогресс. Корректировки внесут по итогам пилотных внедрений. Педагоги получат инструкции по новым правилам.

Федеральный контекст

Федеральное Минпросвещения уже внесло изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Теперь минимальный перечень документов для учителя — пять позиций. Это базовый шаг для всей страны. Регионы, включая Бурятию, адаптируют его под себя.

Ограничения касаются только обязательных форм. Школы не смогут требовать лишнего от педагогов. Изменения вступили в силу недавно. Они задают рамки для локальных инициатив.

В Бурятии федеральные нормы дополнят региональными. Межведомственная группа учтет их при доработке плана. Педагоги ждут облегчения уже в ближайшие месяцы. Полный эффект проявится к концу года.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Береги от стаи, а медведей — от сознательных туристов: в Камчатке начнётся процесс по делу о нападении на туристку сегодня в 11:42

Соблюдение безопасности в туризме может стоить жизни: случай на Камчатке шокировал общество.

Читать полностью » Миллиарды на здоровье: в Амурской области разворачивается масштабная стройка медицинского центра сегодня в 10:52

В одном из ключевых городов региона начинается подготовка к масштабному строительству, которое призвано кардинально улучшить качество медицинского обслуживания.

Читать полностью » Запись в снежных просторах: брошюра о следах животных привлечет внимание к экологии Камчатки вчера в 11:17

Новая брошюра о следах животных и птиц станет важным помощником для местных жителей и детей.

Читать полностью » Неожиданность для Камчатки: Шивелуч готовит второе дыхание после мощного взрывного извержения вчера в 11:15

Извержение вулкана Шивелуч подняло пепел на большую высоту, создавая угрозы для авиации и местных жителей.

Читать полностью » Судьба в одном слове — традиции побеждают моду: Хабаровский край определился с главными именами вчера в 11:07

В Хабаровском крае подвели итоги регистраций новорожденных в начале года, выявив любопытную разницу в подходе родителей к именованию сыновей и дочерей.

Читать полностью » Транспортное оживление севера: как вертолеты свяжут ключевые точки Хабаровского края с селами вчера в 11:05

Новый вертолетный маршрут в Хабаровском крае свяжет удаленные села с транспортными узлами, улучшая жизнь местных жителей.

Читать полностью » На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр 12.01.2026 в 8:25
Неделя без больших снегопадов, но с сюрпризами: Приморье получит похолодание ниже нормы

В Приморье рабочая неделя пройдёт без сильных осадков, но с резкими перепадами температур и морозами до -37 градусов.

Читать полностью » Лавинную опасность на Камчатке объявили на 13–15 января — РИА Новости 12.01.2026 в 7:08
Маршруты придётся переписать: лавинная опасность затронет сопки и вулканические склоны Камчатки

На Камчатке объявили штормовое предупреждение: с 13 по 15 января лавинная опасность прогнозируется в ряде районов и у нескольких вулканов.

Читать полностью »

Новости
СФО
Воздушные замки и реальные достижения: как строители формируют облик Томска на 2026 год
СФО
Летать в обход сезонов — привычка побеждает график: популярный рейс из Сибири стал вечным
СФО
Сибирская ярость в одной клетке: сотни мощных атлетов сойдутся в битве за право называться лучшими
СФО
Мел и высокие технологии под одной крышей: иркутские школы показали будущее на главной выставке
ДФО
Мягкий плод с железным характером: безобидная трапеза обернулась экстренным спасением в Бурятии
ДФО
Рэкет в облаках пара: отработанная схема вымогательства заставляет родителей Бурятии бить тревогу
ДФО
Чужой кураж становится вашей прибылью: в Бурятии резко увеличили награду за поимку пьяных водителей
ДФО
Огненное трио диктует свои правила: камчатские гиганты заставили авиацию сменить привычные курсы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet