Буря в ДНК: как 60 000 лет назад люди прошли два пути в Австралию и что мы узнали благодаря их генам

Споры о том, когда первые Homo sapiens достигли австралийских берегов, вели учёные разных дисциплин более полувека. Генетики и археологи искали подтверждения своим версиям, но их выводы долгое время не совпадали. Новое исследование, основанное на анализе почти 2500 геномов, существенно изменило картину. Об этом сообщает Science Advances.

Когда люди впервые оказались в Австралии

Данные археологии, этнографии и генетики часто дают разные временные оценки, однако вопрос заселения Сахула — древнего континента, включавшего Австралию, Новую Гвинею и Тасманию, — особенно долго оставался неясным. Часть исследователей считала, что первые люди появились здесь около 47 000-51 000 лет назад. Другие указывали на более ранние следы присутствия, относящиеся к периоду 60 000-65 000 лет назад.

Недавний анализ генетических данных позволяет уточнить хронологию. Исследователи использовали одну из самых крупных на сегодня баз ДНК, чтобы реконструировать древние маршруты миграции. Такой подход позволяет сопоставлять разные линии наследования и проследить перемещения ранних Homo sapiens из региона Сунды — территорий, соответствующих современным Индонезии, Малайскому полуострову и Филиппинам.

Два независимых пути древней миграции

Результаты исследования подтверждают, что первые группы людей достигли северной Австралии примерно 60 000 лет назад. Генетические данные указывают, что миграция происходила по двум разным направлениям. Южный путь пролегал через индонезийские острова, а северный — через Филиппинский архипелаг. Эти маршруты объясняют генетическое разнообразие современных аборигенных народов и соответствуют данным других наук.

"Этот вывод хорошо согласуется с археологическими и палеоклиматическими данными о прибытии людей в Сахул около 60 000 лет назад", — отметил археогенетик из Университета Хаддерсфилда Мартин Ричардс.

Как учёные определяли временные рамки

Для уточнения дат миграции исследователи применили метод молекулярных часов. Основой методики является постоянная скорость накопления мутаций в ДНК. Она позволяет определить, когда две популяции разделились и сколько времени прошло со времени их расхождения.

Анализ включал изучение митохондриальной ДНК, передаваемой по материнской линии, и Y-хромосомы, отражающей мужскую линию наследования. Разные статистические модели, использованные в исследовании, пришли к одинаковым временным оценкам. Все они указывают на период около 60 000 лет назад как на начало заселения северной части Австралии.

Разделение популяций и контакты с другими видами людей

Исследование показывает, что две группы мигрантов, отправившихся из Африки примерно 70 000-80 000 лет назад, разделились уже на территории Восточной Азии. Разные маршруты движения привели к формированию независимых популяций, что сохранилось в генетической структуре современных народов региона.

По пути древние люди могли контактировать с другими видами Homo, жившими в Юго-Восточной Азии. В археологических слоях островов региона находят следы Homo floresiensis ("хоббита"), Homo luzonensis и других архаичных гомининов. Эти контакты могли сопровождаться кратковременным смешением популяций, что часто происходит в ходе миграций.

"Многие аборигены верят, что они всегда были на этой земле. Данные подтверждают глубокое наследие этих сообществ", — отметила Хелен Фарр, археолог из Саутгемптонского университета.

Эти результаты подчёркивают уникальность генетической истории австралийских аборигенов и жителей Новой Гвинеи.

"Наши результаты показывают, что аборигены Австралии и жители Новой Гвинеи обладают самыми древними непрерывными родословными среди всех человеческих популяций за пределами Африки", — подчеркнул Ричардс.

Сравнение: археология и генетика

Археологические методы опираются на материальные находки — стоянки, каменные орудия, следы костров. Эти данные позволяют определить минимальный возраст присутствия людей. Однако они ограничены сохранностью артефактов. Генетические модели, напротив, дают возможность анализировать популяции, даже если археологические свидетельства исчезли. Сравнение двух подходов позволяет точнее установить хронологию и объяснить расхождения, которые возникали раньше.

Плюсы и минусы методов генетического датирования

Генетические методы, включая молекулярные часы, остаются важным инструментом в исследовании древних миграций. Они удобны тем, что позволяют восстановить историю популяций при отсутствии археологических находок. Однако любой подобный метод требует осторожности в интерпретации.

Плюсы:

• возможность работать с большими выборками ДНК;

• эффективное определение времени разделения популяций;

• независимость от сохранности артефактов.

Минусы:

• вариативность скорости мутаций;

• зависимость результата от выбранной модели;

• необходимость сопоставления с археологическими данными.

Эти особенности подчёркивают важность междисциплинарных исследований, которые позволяют уточнять глобальные этапы расселения человека.

Советы шаг за шагом: как разбираться в исследованиях древней ДНК

Проверяйте масштаб выборки: чем больше данных, тем устойчивее выводы. Обращайте внимание на типы ДНК (мтДНК, Y-хромосома, аутосомы). Смотрите, какие модели использовались и совпадают ли их результаты. Узнавайте, опираются ли выводы на археологические параллели. Помните, что древние миграции всегда включали несколько независимых маршрутов.

Популярные вопросы о заселении Австралии

Когда первые люди покинули Африку?

Большинство генетических работ указывают на период 70 000-80 000 лет назад.

Почему раньше существовали две конкурирующие версии?

Археологические находки давали более ранние даты, а некоторые генетические модели — более поздние. Новые данные снимают это противоречие.

Что лучше использовать для изучения миграций: археологию или генетику?

Наиболее точный результат дают исследования, основанные на сочетании обоих подходов.