Тушь
Тушь
© commons.wikimedia.org by Jen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 19:00

Редкий оттенок туши зажёг зелёные глаза: всего один слой — и эффект как после профессионального макияжа

Бордовый оттенок усиливает яркость зелёных глаз зимой — визажисты

Макияж глаз способен менять выражение лица так же сильно, как причёска или аксессуары. Но есть один элемент, который неизменно остаётся в числе самых необходимых — тушь. Именно она подчёркивает ресницы, делает взгляд выразительным и завершает образ. Однако в сезоне зима-2025 привычная чёрная тушь уступает место новому оттенку, который неожиданно подчёркивает зелёные глаза — и делает это куда мягче и элегантнее.

Почему новый оттенок стал трендом

Зелёные глаза сами по себе редкость, и правильный выбор макияжа способен сделать их ещё ярче. Обычно для этого выбирают тёмные оттенки, но визажисты и бьюти-редакторы всё чаще предлагают альтернативу классике — цвет туши, который смотрится благородно, не выбивается из повседневного стиля и усиливает природный цвет радужки.

В основе тренда лежит простая цветовая логика: оттенки, противоположные зелёному в цветовом круге, помогают глазам "зажечься". В отличие от чёрного, который иногда создаёт излишний контраст, новый цвет подчёркивает ресницы мягко и естественно.

Что делает бордовую тушь такой особенной

Насыщенный бордовый оттенок — смесь красного, фиолетового и коричневого — стал самым обсуждаемым выбором сезона. Его универсальность удивляет: он подходит к дневному макияжу, подчёркивая ресницы деликатно, и к вечерним образам, где хочется добавить глубины без перегруженности.

Этот цвет эффектно работает с зелёными глазами благодаря комплементарному контрасту. Зелёный и красный расположены напротив друг друга на цветовом круге, что усиливает яркость обоих оттенков. Но самый приятный момент — бордовый делает выразительными и голубые, и карие глаза, так что он подходит не только обладательницам редкого зелёного взгляда.

Сравнение популярных вариантов туши

Вид туши

Особенности

Когда подходит

Чёрная классическая

Максимальный контраст, универсальность

Повседневный стойкий макияж

Коричневая

Мягкий и натуральный эффект

Лёгкий дневной образ

Бордовая

Глубина + комплементарное сияние

Подчёркивание зелёных глаз, праздничные и вечерние образы

Фиолетовая

Яркий акцент, выразительность

Тематические и креативные луки

Бронзовая

Тёплый перелив

Макияж в золотистых тонах

Советы шаг за шагом: как наносить бордовую тушь

  1. Подготовьте ресницы. Лёгкая база или прозрачный праймер сделают цвет ярче.
  2. Нанесите первый слой туши. Двигайтесь от корней к кончикам, чтобы показать оттенок полностью.
  3. Укрепите эффект вторым слоем. Он создаст глубину и подчеркнёт бордовый пигмент.
  4. Добавьте цветную подводку. Коричневые или бронзовые карандаши усиливают мягкость оттенка.
  5. Сделайте акцент на губах. Винные или ягодные помады создадут гармоничный праздничный look.
  6. Закрепите образ тенями. Тёплые мерцающие оттенки идеально сочетаются с бордовыми ресницами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: наносить бордовую тушь без дополнительного оттенка на веках.
    Последствие: цвет может смотреться бледным.
    Альтернатива: добавить бронзовые или шоколадные тени.
  2. Ошибка: использовать только один тон макияжа.
    Последствие: образ кажется плоским.
    Альтернатива: лёгкий градиент теней или тонкая подводка.
  3. Ошибка: сочетать с ярким голубым макияжем.
    Последствие: оттенки конфликтуют.
    Альтернатива: выбирать тёплые перламутровые тона.

А что если…

Если бордовая тушь кажется слишком смелой, можно начать с лёгкого нанесения: один тонкий слой создаёт тёплый отблеск, который почти не заметен в тени, но красиво проявляется на свету. Это идеальный способ примерить тренд без резкой смены стиля. Другой вариант — использовать бордовый только на нижних ресницах: взгляд станет выразительнее, но естественность сохранится.

Плюсы и минусы бордовой туши

Плюсы

Минусы

Подчёркивает зелёные глаза

Может быть невыразительной без подходящих теней

Создаёт мягкий контраст

Требует аккуратности при нанесении

Подходит разным цветам глаз

На очень светлых ресницах может выглядеть слишком ярко

Универсальна для дня и вечера

Некоторые формулы менее стойкие, чем классические

FAQ

Как выбрать бордовую тушь?

Обратите внимание на тёплые бордовые оттенки, если у вас зелёные или карие глаза, и холодные — если глаза голубые.

Что лучше сочетать с бордовой тушью в макияже?

Идеально подходят золотистые, медные, бронзовые тени и ягодные оттенки помады.

Мифы и правда

  • Миф: бордовая тушь подходит только для вечеринок.
    Правда: мягкие оттенки отлично выглядят в повседневном макияже.
  • Миф: такие цвета старят взгляд.
    Правда: при правильной растушёвке бордовый делает взгляд мягким и глубоким.
  • Миф: бордовый подходит только зелёным глазам.
    Правда: голубые и карие глаза он тоже усиливает.

2 интересных факта

  1. Красные оттенки в декоративной косметике усиливают глубину взгляда за счёт контраста с белком глаза.
  2. Многие бренды создают бордовую тушь на основе фиолетовых микропигментов, благодаря чему оттенок выглядит чище.

Исторический контекст

  • В начале XX века использовали уголь и вазелин, а цветная тушь была роскошью.
  • В 1960-х визажисты экспериментировали с синими и зелёными формулами.
  • В 2020-х вернулась мода на выразительные цветные ресницы, стартовав с винных и сливовых оттенков, которые к 2025 году превратились в модный универсал.

