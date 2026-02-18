Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Французский маникюр
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 18:34

Французский маникюр сменил белую линию — винный акцент делает образ теплее

Классический французский маникюр давно закрепился в списке беспроигрышных решений, но этой зимой у него появился выразительный конкурент. Вместо привычной белой линии всё чаще выбирают глубокий бордовый оттенок. Такой акцент делает образ теплее и заметнее, не нарушая элегантной сдержанности.

Новый акцент в знакомой классике

Французский маникюр ценят за универсальность: он аккуратен, подходит к любому дресс-коду и не требует сложного дизайна. Однако смена сезона традиционно приносит новые цветовые акценты. Бордовый оттенок на кончике ногтя заменяет белую полоску и придаёт маникюру более насыщенный характер.

Глубокий винный тон создаёт ощущение уюта и тепла, что особенно актуально в холодные месяцы. При этом форма остаётся прежней — аккуратная, лаконичная, с чёткой линией "улыбки". В результате получается баланс между классикой и трендом: знакомая техника, но обновлённое настроение.

Почему бордовый работает в любом образе

Бордовый французский маникюр легко адаптируется под разные стили. Он гармонично сочетается с нейтральным гардеробом, подчёркивает текстуры вроде шерсти и кожи и красиво контрастирует с пастельными оттенками. В деловой среде такой маникюр выглядит сдержанно и профессионально, а вечером — добавляет глубины и выразительности.

Цвет сам по себе ассоциируется с роскошью и уверенностью. Он не выглядит вызывающе, но при этом заметен. Именно поэтому бордовый стал альтернативой классическому белому: он добавляет характер, не нарушая общей гармонии образа.

Тренд, который задержится надолго

В отличие от ярких сезонных дизайнов, бордовый френч не привязан к конкретному поводу. Он уместен и в офисе, и на вечернем выходе, и в повседневной жизни. Такой маникюр не перегружает руки деталями, но создаёт ощущение продуманности до мелочей.

Смена белой линии на насыщенный оттенок — простой способ обновить привычный стиль без радикальных экспериментов. Бордовый французский маникюр объединяет классику и современность, сохраняя аккуратность и добавляя тепла.

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

