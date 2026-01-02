Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дубаи
Дубаи
© commons.wikimedia.org by Abubakr87 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 8:19

Бурдж Халифа — да, но за сколько? Как пустые ожидания превращаются в солнечное разочарование

Дубай: город контрастов, где жаркая погода и высокие цены могут испортить отдых — ТурПром

Дубай часто воспринимается как город будущего, с его футуристическими небоскрёбами, роскошными торговыми центрами и золотыми пляжами. Однако для тех, кто побывал здесь больше одного раза, образ этого города оказывается гораздо сложнее. Жара, высокие цены и давление роскоши — все это может стать неожиданным испытанием для туристов. Об этом сообщает редакция Турпрома.

Жара, которая не отпускает

Одним из самых частых комментариев туристов, вернувшихся из Дубая, является описание местной жары, которая ощущается совсем иначе, чем в других странах. Летом температура в эмирате часто превышает 40 градусов, а даже тень не приносит облегчения. Для большинства туристов прогулки по набережной, сафари в пустыне и даже экскурсии на крыше Бурдж Халифы становятся настоящим испытанием на выносливость.

Гиды объясняют, что эмиратская засуха ощущается не просто как тёплый воздух, а как физическое давление на организм. Поэтому для комфортного отдыха важно планировать активные мероприятия на утреннее или вечернее время, когда жара становится более терпимой.

Цены: легко полюбить или возненавидеть

Если жару можно понять как естественный климатический фактор, то цены в Дубае — это уже эмоциональная составляющая. Туристы часто удивляются уровню цен, который в разы превышает их ожидания. Например, ужин в популярной сети ресторанов The Cheesecake Factory в Dubai Mall может обойтись в 150-250 AED (от 3500 до 6000 рублей). Конечно, за эти деньги гости получают качественную еду, но, по словам туристов, ощущение расслабленности теряется, когда счет превышает ожидания.

Подобное впечатление оставляют и другие рестораны в туристических зонах, такие как Al Hallab Restaurant & Sweets. Здесь за обед можно заплатить от 120 до 220 AED (от 2800 до 5200 рублей), что вполне сопоставимо с ресторанами в других странах, но в самой дорогой части города.

Бурдж Халифа: впечатления с ограничением по времени

Бурдж Халифа — символ Дубая и одно из самых посещаемых мест в городе. Туристы спешат подняться на смотровую площадку, чтобы насладиться потрясающим видом на город. Однако и здесь есть свои минусы. Стоимость билетов на Observation Deck варьируется от 130 до 200 AED (~3000-4800 рублей), и это ещё не всё: очереди и жаркая погода могут омрачить удовольствие от визита. Многие туристы отмечают, что сам вид потрясающий, но толпы людей и ощущение спешки могут разочаровать, особенно для тех, кто ожидал больше уединения и спокойствия.

Ночные виды и атмосферные улицы

Тем не менее, для любителей ночных прогулок Дубай раскрывается совсем с другой стороны. Например, в районе City Walk Dubai, где можно найти кафе, магазины и арт-объекты, вечерний отдых становится гораздо более доступным.

Средний чек в кафе у фонтана варьируется от 100 до 180 AED (2400-4300 рублей), что значительно дешевле, чем в других туристических местах города. Здесь атмосфера менее напряженная, и многие туристы считают это место лучшим для вечернего отдыха "без давления роскоши".

Общественный транспорт и такси: дорого, но удобно

Логистика в Дубае также заслуживает внимания. Система метро чистая и быстрая, но её протяженность ограничена. Такси удобное, но довольно дорогое: поездка на 15-20 минут может обойтись в 30-50 AED (~700-1200 рублей). В высокий сезон время ожидания такси может быть дольше самой поездки, что делает использование Uber и Careem более популярным вариантом, хотя и они не бывают дешевыми.

Культурные активности: больше, чем шопинг

Несмотря на цены и жару, Дубай может удивить и культурными активностями. Например, Dubai Museum даст представление о том, как город развивался от бедуинских времён до современности. Интересной является и Dubai Frame — смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на старый и новый город, позволяя ощутить контраст между прошлым и будущим.

Давление роскоши: когда оно утомляет

Одним из самых интересных замечаний туристов является то, как первые впечатления от Дубая сменяются чувством давления роскоши. Гостиницы на пальме Джумейра, шикарные рестораны с панорамными видами и дорогие автомобили создают атмосферу "абсолютной реальности". Для многих это оказывается слишком утомительным. Туристы признают, что хотя роскошь и привлекает, она не даёт возможности полностью расслабиться.

Город любви и раздражения

Дубай — это город контрастов. С одной стороны, он поражает архитектурой, чистотой, уровнем сервиса и безопасности. С другой — постоянное давление цен и роскоши, а также жара могут сделать отдых менее приятным, чем ожидалось.

Гиды советуют туристам включать в маршрут не только популярные туристические точки, но и менее известные районы города, где можно насладиться атмосферой без постоянного счета за каждый шаг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВСУ массово применяют самодельные мины из-за нехватки боеприпасов — ТАСС сегодня в 5:53
Боеприпасы закончились — началась другая война: сапёры работают без права на ошибку

Самодельные мины всё чаще используются на линии боевых действий из-за дефицита боеприпасов. Сапёры работают круглосуточно, сочетая дроны и классические методы.

Читать полностью » Барбадос в январе попадает в сухой сезон и подходит для пляжного отдыха — Daily Express сегодня в 4:47
Устала от серого неба — и нашла направления, где в январе настоящее лето

Планируете зимний отдых? Откройте для себя 5 удивительных направлений, где температура в январе достигнет 28°C и выше, чтобы избежать холода.

Читать полностью » Коллекция Лувра Абу-Даби включает более 400 собственных экспонатов — соцсети сегодня в 0:57
Лувр без Парижа: стоит ли музей в Абу-Даби своих ожиданий

Лувр Абу-Даби называют главным музеем ОАЭ и архитектурным символом региона. Разбираемся, что скрывается за громким именем и стоит ли он внимания туристов.

Читать полностью » В Египте прямой взгляд между мужчинами и женщинами может вызвать агрессию — ТурПром вчера в 23:19
В Египте не все приветствуют внимание: как правильно вести себя с женщинами в общественных местах

Почему в Египте не стоит смотреть в глаза местным женщинам? Узнайте, как правильно вести себя, чтобы избежать недоразумений и почувствовать уважение к местным традициям.

Читать полностью » Доминика даёт возможность наблюдать и нырять рядом с кашалотами — Forbes вчера в 19:40
Мечтал о "просто отпуске", пока не увидел список мест на 2026 — теперь хочется испытать себя

В 2026 году путешествия станут более захватывающими! Узнайте о необычных направлениях и опытах, которые изменят ваш взгляд на отдых.

Читать полностью » Зимой в Армении сочетают горнолыжный отдых и термальные источники — специалисты туриндустрии вчера в 13:27
Зима в Армении оказалась совсем не тем, чем её представляли туристы

Зимняя Армения — это лыжи с видом на Арарат, горячие источники и праздничный Ереван. Рассказываем, зачем ехать сюда в холодный сезон.

Читать полностью » Египтяне оценивают туристов по поведению, а не по паспорту — ТурПром вчера в 11:18
Прямолинейные британцы и шумные американцы: как египтяне воспринимают туристов из разных стран

Почему в Египте отношение к туристам зависит не от их паспорта, а от поведения? ТурПром раскрыл, что влияет на уважение местных жителей.

Читать полностью » Джессика деХесус привозит специи, мёд и кофе с местных рынков в путешествиях — HuffPost вчера в 7:34
Перестал покупать бесполезные сувениры из поездки — и выбрал вещь, которая каждый день возвращает в путешествие

Не знаете, какие сувениры выбирать из поездок? Мы собрали советы экспертов: узнайте, что станет настоящей памятью о вашем путешествии.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Колодки ручника могут примерзать зимой — механик
Еда
Коньяк усиливает аромат специй в слабосолёном лососе — кулинары
Садоводство
Рождественский кактус не любит переувлажнения — Costa Farms
Красота и здоровье
Проблемы с желудком и кишечником могут вызывать кожные заболевания — Здоровье Mail
Общество
Аэропорты Калуги и Самары возобновили работу после снятия ограничений — Росавиация
Опорные пункты ВСУ под Гуляйполем уничтожены артиллерией группировки Восток — МО РФ
Россия
Военнослужащие ВДВ провели новогоднюю акцию в подшефной школе Донецка — МО РФ
Две бронемашины ВСУ уничтожены ударами беспилотников и артиллерии — МО РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet