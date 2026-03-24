семья и недвижимость
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:06

История запросов под контролем: как нововведения усиливают безопасность владельцев жилья в Бурятии

Жители Республики Бурятия получили возможность официально отслеживать, кто именно запрашивал информацию об их жилых объектах и земельных участках. Ранее процедура получения выписок из государственного реестра недвижимости была значительно упрощена, что создавало риски для собственников. С 1 марта 2023 года законодательство ужесточило доступ к персональным данным владельцев, ограничив получение сведений третьими лицами без предварительного согласия правообладателя. Теперь любой собственник в регионе может подать запрос на получение специальной справки о лицах, интересовавшихся его активами.

Новые правила доступа к данным

До введения актуальных правовых норм любой гражданин мог беспрепятственно получить выписку из реестра недвижимости, которая содержала полные данные о владельце интересующего объекта. Сейчас ситуация изменилась: сторонним лицам предоставляются исключительно технические характеристики, кадастровая стоимость имущества, а также информация о возможных обременениях или ограничениях. ФИО владельца в таких документах для посторонних лиц больше не отображается.

Такой механизм был внедрен для защиты персональных данных граждан от несанкционированного доступа и использования в сомнительных целях. Законодатель исходил из того, что право на конфиденциальность частной собственности должно превалировать над открытостью реестра. Теперь для полноценного раскрытия данных требуется либо личное согласие собственника в реестре, либо наличие законных оснований у запрашивающей стороны.

В текущих реалиях баланс между прозрачностью рынка недвижимости и приватностью владельцев сместился в сторону защиты граждан. Эти изменения действуют на территории всей страны, включая Республику Бурятию, где специалисты местного филиала Роскадастра оперативно консультируют граждан по новым процедурам. Ограничительные меры направлены на снижение рисков мошенничества и защиту интересов владельцев недвижимости.

Как узнать, кто проявлял интерес

Собственник, желающий проконтролировать активность вокруг своей недвижимости, вправе официально запросить сведения о заявителях. В итоговой справке фиксируются не только полные данные о физических лицах, но и названия организаций, которые направляли запросы в реестр. Дополнительно в документе прописываются номера и даты каждого обращения, что позволяет владельцу отследить историю интереса к своему имуществу.

Получить данный отчет можно через распространенные цифровые сервисы и офлайн-площадки. Пользователям портала государственных услуг этот путь наиболее удобен, так как все необходимые данные подтягиваются из профиля автоматически. Также оформить запрос можно через официальный сайт ведомства или лично посетив офис многофункционального центра в своем районе.

"Реализация права на получение информации о лицах, запрашивавших данные об объектах недвижимости, является важным шагом в управлении городской средой и защите интересов собственников. Возможность видеть историю интереса к своему имуществу позволяет владельцам эффективнее управлять правами собственности в современных административных условиях. Прозрачность запросов помогает предотвратить неправомерное использование кадастровых данных в ходе коммерческих или иных сделок. Стоит учитывать, что такие меры повышают уровень цифровой дисциплины участников рынка в нашем регионе".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Что останется за рамками справки

Важным исключением являются запросы, которые инициируются государственными органами в рамках оперативно-розыскной деятельности. Информация о таких обращениях в итоговую справку не попадает, так как она относится к категории сведений с ограниченным доступом. Это необходимо для обеспечения безопасности и соблюдения законодательства о государственной тайне.

По словам заместителя директора филиала Роскадастра по Республике Бурятия Ольги Приходченко, правообладателям важно понимать специфику формирования подобных отчетов. Несмотря на закрытость части данных, сам механизм получения справки является надежным инструментом контроля. Владельцы недвижимости получили прозрачный доступ к истории обращений, что позволяет им быть в курсе того, какая именно информация об их объектах разглашена.

Указанные изменения призваны сделать процесс работы с недвижимостью более предсказуемым. Жителям региона рекомендуется периодически проверять наличие интереса к своей недвижимости, особенно если объект находится в активном обороте. Подобные проверки не требуют специальных навыков и доступны любому гражданину, подтвердившему свои права собственности.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

