Дорога в никуда или стратегический путь: стройка на границе с Монголией получила импульс

В Бурятии возобновилось строительство стратегически важного участка автомобильной дороги Гусиноозёрск — Петропавловка — Закаменск — граница с Монголией. На объект с 30 по 60 км зашла подрядная организация "ДОРСТРОИИНВЕСТ" после расторжения контракта с предыдущим исполнителем, не справившимся с графиком работ. Глава республики Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Селенгинский район оценил состояние объекта и подтвердил, что дорожники строго следуют намеченному плану. Масштабный проект по модернизации транспортного коридора, связывающего южные районы республики с Улан-Удэ, планируют полностью завершить к 2027 году.

Смена подрядчика и темпы работ

С приходом компании "ДОРСТРОИИНВЕСТ" процесс строительства на участке с 30 по 60 км заметно ускорился. Предыдущий контракт был аннулирован из-за несоблюдения обязательств, что ставило под угрозу сроки сдачи ключевого для региона объекта. Сейчас работа налажена, и финансирование ведется в полном объеме, что позволяет удерживать стройку на особом контроле властей.

За прошедшее время дорожники уже успели провести серьезный объем подготовительных мероприятий. На десяти километрах трассы выполнены земляные работы, организовано основание полотна и проведены работы по обустройству обочин. Кроме того, завершен полноценный ремонт водопропускных труб, а мостовой переход через реку Темник перешагнул отметку в пятьдесят процентов готовности.

Глава республики лично проинспектировал участок и подтвердил, что темпы строительства соответствуют графику. Ожидается, что уже в текущем дорожно-строительном сезоне на объекте начнется непосредственная укладка асфальтобетонного покрытия. Это позволит существенно улучшить транспортную доступность для жителей нескольких районов республики в ближайшее время.

Очередность ремонта и планы до 2027 года

Реализация проекта разбита на несколько этапов, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта и качественную реализацию дорожного полотна. Первый этап охватывает участок с 30-го по 45-й км, завершение которого намечено на текущий год. Вслед за ним строители перейдут к реконструкции отрезка с 45-го по 60-й км.

Параллельно дорожные службы приступают к капитальному ремонту на участке с 159-го по 169-й км трассы. Эти работы станут частью комплексной программы по приведению всей магистрали в соответствие с современными стандартами безопасности. Общим итогом масштабной кампании станет полное завершение реконструкции к концу 2027 года.

Отдельное внимание уделено искусственным сооружениям, от состояния которых зависит надежность логистического маршрута. На 204-м километре дороги продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Улекчин. Все мероприятия проводятся в рамках плана по развитию региональной дорожной сети, связывающей Закаменский, Джидинский и Селенгинский районы с центром республики.

Значимость инфраструктурного объекта

Развитие этой дороги имеет критическое значение для социально-экономического состояния отдаленных муниципалитетов Бурятии. Трасса является главной связующей артерией, по которой осуществляется доставка товаров и передвижение жителей внутри республики и к границе с Монголией. Стабильность работы подрядчиков и внимание руководства региона к качеству покрытия становятся залогом безопасности и долговечности транспортной сети.

"Качественная дорожная сеть — это фундамент для развития любого региона, а для Бурятии с учетом ее географии — жизненная необходимость. Смена недобросовестного подрядчика на этапе строительства была единственно верным решением, которое позволило не терять темп. Теперь мы видим, что работы идут в строгом соответствии с графиком, что крайне важно для жителей отдаленных районов. Уверен, что к 2027 году мы получим современную и безопасную магистраль, которая даст новый импульс развитию наших территорий". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Мониторинг за ходом работ на данном направлении продолжается на регулярной основе представителями министерства транспорта региона. Использование современных технологий строительства должно минимизировать риск преждевременного разрушения полотна в условиях резко континентального климата Бурятии. Ответственный подход исполнителя на данном этапе вселяет уверенность в соблюдении финальных сроков сдачи объекта.