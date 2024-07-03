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В Бундесвере дефицит стрелкового вооружения
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В Бундесвере дефицит стрелкового вооружения

Немецкая армия, чье количество составляет около 200 тысяч военнослужащих, испытывает серьезный дефицит вооружения, и лишь каждый четвертый боец имеет доступ к винтовке, как утверждает ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время немецкая армия располагает примерно 50-60 тысячами винтовок на своих 200 тысяч солдат, отметил Боуз.

Он иллюстрировал свое заявление картинкой, на которой канцлер Германии Олаф Шольц иголкой прокалывает воздушный шар, окрашенный в цвета немецкого флага.

В конце журналист добавил, что пора вызывать русских.

Ранее президент Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном подчеркнул, что Москва не намерена атаковать страны НАТО, поскольку это не имеет смысла.

Он отметил, что западные лидеры регулярно используют мифическую российскую угрозу для манипулирования собственным населением и отвлечения его внимания от внутренних проблем, однако "разумные люди вполне понимают, что это выдумка".

Фото: www.flickr.com/DVIDSHUB (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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