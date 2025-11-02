Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Собака породы Бультерьер
Собака породы Бультерьер
© https://www.freepik.com
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:04

От бойцовских рингов к семейным любимцам: история бультерьеров, которая удивит каждого

Правильно воспитанный бультерьер терпелив и нежен с детьми

Их уникальная внешность никого не оставляет равнодушным: одни видят в них ужасных монстров, другие — очаровательных и харизматичных собак. Речь о бультерьерах — породе, которая, словно герой известной песенки, оказывается "на лицо ужасной, доброй внутри". За грозной маской скрывается преданное сердце, но раскрывается оно только в руках ответственного хозяина.

Гладиаторы с аристократичной историей

История этой необычной породы началась в Великобритании, где в XIX веке были популярны жестокие собачьи бои. Селекционеры задались целью создать идеального бойца — сильного, ловкого и неутомимого. Для этого они скрестили двух пород: терьера, который славился своим вниманием и проворством, и староанглийского бульдога, известного своей невероятной хваткой и упорством.

Результат превзошёл ожидания. Получилась собака, сочетающая в себе лучшие бойцовские качества и своеобразную аристократичность. Дальнейшая селекция была направлена на усиление мощи, выносливости и энергии. Так мир узнал бультерьеров — собак-гладиаторов, готовых сражаться до последнего вздоха.

Неоднозначная внешность: от страха до восхищения

Внешность бультерьера — его визитная карточка и главный предмет споров. Их уникальная яйцевидная голова с маленькими треугольными глазками-щёлочками и стоячими ушками на макушке у одних вызывает чувство страха, а у других — искреннее восхищение. Их часто сравнивают с брутальными, но обаятельными бандитами из кино.

Интересно, что изначально стандарт породы признавал только белоснежных особей. Со временем строгие рамки смягчились, и к разведению были допущены цветные бультерьеры, что добавило породному поголовью разнообразия.

Сила, требующая контроля

Одна из самых впечатляющих черт бультерьера — его мощные челюсти. Унаследованная от предков-бульдогов, эта хватка в прошлом была главным оружием на ринге. Собака способна с лёгкостью разгрызть очень твёрдые предметы, что является не дурной привычкой, а демонстрацией её физической природы.

К счастью, кровавые бои остались в прошлом и сегодня запрещены. Однако генетическая память и природная сила никуда не делись, и именно они накладывают на владельца колоссальную ответственность.

Проблема не в породе, а в воспитании

Печальная статистика такова, что дурная слава преследует бультерьеров не из-за их врождённой агрессии, а по вине неопытных или безответственных людей. Заводя такую собаку ради статуса или защиты, не будучи готовым стать для неё настоящим лидером, человек получает неуправляемое и потенциально опасное животное.

Бультерьер — порода с сильным характером, и если ей не заниматься, она сама займёт лидирующую позицию в вашей "стае". Но при правильном воспитании, ранней социализации и достаточных физических нагрузках этот "аристократ-гладиатор" раскрывается с совершенно иной стороны.

Как воспитать бультерьера: шаг за шагом

  1. Ранняя социализация. С первых месяцев знакомьте щенка с миром: людьми, другими собаками, кошками, городским шумом. Это научит его адекватно реагировать на любые раздражители.

  2. Последовательность и лидерство. Установите чёткие и неизменные правила. Что нельзя сегодня, то нельзя и завтра. Собака должна видеть в вас уверенного вожака, а не тирана или равноправного партнёра.

  3. Регулярные тренировки. Бультерьер — сгусток энергии. Ему необходимы длительные активные прогулки с элементами дрессировки, игры с мячом, пробежки. Уставшая собака — послушная собака.

  4. Позитивное подкрепление. Воспитывайте питомца не на крике и наказаниях, а на поощрении. Ласка, вкусное лакомство и похвала за правильно выполненную команду творят чудеса.

А что если…

Если бультерьер попадёт в семью, где царит хаос, нет чётких правил, а его энергию некуда девать, он почти наверняка станет неуправляемым. Его природная сила и упорство, не найдя выхода в играх и тренировках, превратятся в разрушительную силу: он может грызть мебель, проявлять агрессию на улице или пытаться доминировать над членами семьи.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Беззаветная преданность хозяину и семье. Требует огромного количества внимания и физических нагрузок.
Невероятная выносливость и сила, компаньон для спорта. Сильный, независимый характер, склонность к доминированию.
Весёлый, игривый и компанейский нрав. Не подходит для неопытных или мягкосердечных владельцев.
При должном воспитании — адекватное отношение к другим животным и детям. Может проявлять упрямство при неправильном подходе к дрессировке.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что у бультерьеров мёртвая хватка?
Это миф. Сила челюстей у бультерьера действительно очень велика, но анатомически "мёртвая хватка" — особенность, характерная для других пород. Их челюсти устроены иначе, но мощная хватка осталась в них как наследие бойцовского прошлого.

Можно ли заводить бультерьера в семью с детьми?
Да, но с оговорками. Правильно воспитанный бультерьер терпелив и нежен с детьми из своей "стаи". Однако из-за своей мощи и энергичности он может нечаянно толкнуть маленького ребёнка. Все взаимодействия должны проходить под контролем взрослых.

Сколько времени в день нужно уделять выгулу?
Этой собаке недостаточно 15-минутной прогулки "в туалет". Ей требуется минимум 1.5-2 часа активных занятий в день: бег, аджилити, игры с сородичами, тренировки.

Три интересных факта о бультерьерах

  1. Самый известный бультерьер в мире — пёс по кличке Патси Энн, который в 30-е годы XX века был неофициальным "мэром" города Джуно на Аляске. Он встречал все корабли в порту и пользовался всеобщей любовью.

  2. Бультерьеры — большие оригиналы в еде. Известны случаи, когда они с удовольствием ели фрукты, овощи и даже орехи.

  3. Уникальная форма черепа бультерьера — результат целенаправленной селекции. Её называют "даунфейс" (downface), и она придаёт породе уникальное выражение "лица".

Исторический контекст

Судьба бультерьера — яркий пример того, как меняется роль собаки в человеческом обществе. Выведенные для жестоких развлечений, они прошли долгий путь трансформации. После запрета собачьих боёв в 1835 году в Великобритании порода оказалась на грани исчезновения. Однако нашлись энтузиасты, которые увидели в них не бойцов, а компаньонов. Они начали работу по смягчению характера, сохранив при этом уникальную внешность и силу духа. Сегодня бультерьер — это в первую очередь собака-компаньон, полноправный член семьи, доказывающий, что прошлое не определяет будущее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жёсткая шерсть русского чёрного терьера практически не линяет и может подходить людям с аллергией сегодня в 13:30
Шерсть, как броня: уход за чёрным исполиным, который требует времени, но дарит вечную защиту

Мечтаете о собаке, сочетающей мощь, ум и бесконечную преданность? Узнайте все о русском чёрном терьере — легендарной породе, созданной в СССР.

Читать полностью » У собак почти в 6 раз меньше вкусовых рецепторов, чем у людей сегодня в 13:26
Суперполезные, но опасные: почему креветки могут стать ядом для вашего пса

Можно ли угощать собаку креветками? Узнайте о всех рисках и правилах безопасности, прежде чем дать питомцу этот морской деликатес.

Читать полностью » Исследование поведения домашних кошек показало отсутствие у самцов инстинкта заботы о котятах сегодня в 12:20
Коты бросают своих котят: учёные раскрыли шокирующую правду о природе кошачьего отцовства

Почему коты, в отличие от многих других животных, полностью игнорируют своё потомство? Узнайте о древних инстинктах и эволюционных причинах, которые превратили кошек в матерей-одиночек.

Читать полностью » Способность собаки уживаться с кошкой во многом зависит от её социализации в возрасте щенка сегодня в 12:17
Погоня за кошками — это инстинкт, но есть способ его победить: история преображения вашего питомца

Ваша собака с лаем бросается на каждую кошку? Узнайте, как перенаправить её охотничий инстинкт и создать позитивные ассоциации для мирного сосуществования.

Читать полностью » Крупные крысы могут нападать на кошек — учёные о причинах агрессии сегодня в 11:05
Те, кого боялись веками, теперь атакуют первыми: крысы переписали правила уличных войн

Почему кошки избегают крыс и даже боятся их? Размер, агрессия и эволюция инстинктов делают отношения этих животных совсем не такими, какими мы их представляли.

Читать полностью » Кролики рождают до 12 детёнышей, зайчихи — до 6: биологи рассказали о различиях видов сегодня в 10:34
С виду одинаковые, а внутри — два разных мира: чем заяц отличается от кролика

Кролик и заяц похожи, но лишь на первый взгляд. Почему у них разные характеры, привычки и даже потомство — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Эксперты: отказ от сена у шиншилл вызывает нарушения пищеварения и рост зубов сегодня в 9:36
Шиншилла ест меньше кота, но требует точности ювелира: как не перекормить пушистого гурмана

Можно ли шиншиллу перекормить и зачем ей зелень, если в природе она питается сухими травами? Разбираем мифы, нормы и реальные примеры рациона.

Читать полностью » Эксперты: декоративный кролик требует особого ухода и рациона сегодня в 8:27
Он не игрушка и не кот: что скрывают декоративные кролики за милыми мордочками

Декоративный кролик кажется идеальным домашним питомцем, но за его милой внешностью скрывается масса нюансов. Что нужно знать, прежде чем впустить ушастого в дом?

Читать полностью »

Новости
Наука
Обнаружение захоронения митрополита Иллариона подтвердило легенду о святыне Суздаля — Тарасов
Питомцы
Кошки тратят на вылизывание своей шерсти до 30% времени бодрствования
Еда
Куриные желудки по-корейски готовятся с луком, перцем и соевым соусом для пикантного вкуса
Спорт и фитнес
Физическая активность под открытым небом: преимущества и рекомендации специалистов
Садоводство
Фикус, эвкалипт и сосна признаны опасными деревьями для домовладений
Красота и здоровье
Пневмония опаснее для пожилых людей в пять раз — профессор Надежда Рунихина
Туризм
Зимой в Иордании комфортная погода для путешествий и отдыха у Мертвого моря
Красота и здоровье
Врач Гузман: солёный томатный сок повышает давление и раздражает желудок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet