Развесной корм портится быстрее, чем вы думаете: риски, которые игнорируют тысячи владельцев
Прилавки с развесным кормом для домашних животных до сих пор можно встретить во многих зоомагазинах и супермаркетах. Цена за килограмм часто привлекает покупателей, создавая иллюзию выгоды. Однако за этой кажущейся экономией скрываются серьёзные риски для здоровья питомца, которые заставляют ветеринарных специалистов единодушно рекомендовать отдавать предпочтение кормам в герметичных заводских упаковках.
Чем опасен развесной корм для здоровья питомца
Основная проблема корма, продающегося на развес, заключается в его контакте с окружающей средой. Как только производитель вскрывает оригинальную упаковку, запускается процесс необратимого ухудшения качества продукта, который напрямую влияет на его безопасность и питательную ценность.
Неизвестная свежесть и окисление жиров
Когда вы покупаете фасованный корм, вы всегда можете проверить дату производства и срок годности на упаковке. С развесным продуктом такая возможность отсутствует. Невозможно узнать, как долго он уже стоит в открытом контейнере, подвергаясь воздействию света и воздуха.
Под воздействием кислорода жиры, содержащиеся в корме, начинают окисляться и прогоркать. Этот процесс не только ухудшает вкус и запах, но и приводит к образованию вредных для организма соединений. Регулярное потребление такого корма создаёт повышенную нагрузку на печень и поджелудочную железу животного и может провоцировать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.
Риск бактериального и грибкового заражения
Открытые контейнеры с кормом — идеальная среда для размножения патогенных микроорганизмов. Даже если витрина закрыта стеклом, каждый раз, когда продавец открывает её, чтобы насыпать продукт новому покупателю, внутрь попадают пыль, частички грязи и микроорганизмы из воздуха.
Особую опасность представляют плесневые грибки, которые могут развиваться в корме при повышенной влажности. Некоторые виды плесени вырабатывают микотоксины — ядовитые вещества, вызывающие серьёзные отравления и долгосрочные проблемы со здоровьем, вплоть до поражения печени и почек. В заводской упаковке, защищённой от внешних воздействий, такой риск сведён к минимуму.
Потеря питательной ценности и аромата
Современные качественные корма сохраняют свои полезные свойства и аппетитный для животного запах благодаря специальной технологии упаковки, которая часто включает вакуумирование или добавление инертных газов. В открытых же контейнерах летучие ароматические соединения быстро улетучиваются, а витамины, особенно жирорастворимые (А, D, Е, К), под воздействием света и воздуха разрушаются.
В результате питомец получает продукт, который уже не обладает заявленной питательной ценностью. Это особенно критично для животных на лечебных диетах или с особыми потребностями, например, для котят, щенков или пожилых особей.
Проблема идентификации продукта и состава
Покупая корм на развес, вы практически всегда действуете вслепую. Отсутствие оригинальной упаковки лишает вас доступа к ключевой информации о продукте.
Отсутствие гарантии подлинности
Надпись на ценнике или контейнере — слабая гарантия того, что внутри находится именно тот корм, который вы хотите купить. Нередки случаи, когда по ошибке сотрудников или из-за недобросовестности продавца в контейнер для одного бренда может быть досыпан другой, более дешёвый корм.
Для питомцев с пищевой аллергией, чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями такая ошибка может обернуться серьёзным обострением. Если ваша кошка питается гипоаллергенным кормом с определённым источником белка, а ей по ошибке продали продукт на основе птицы, последствия могут быть плачевными.
Невозможность изучения состава
Без оригинальной упаковки вы не можете ознакомиться с полным составом корма, узнать процентное содержание белков, жиров и углеводов, убедиться в наличии или отсутствии определенных добавок. Это лишает вас возможности сделать осознанный выбор и контролировать рацион своего питомца.
Сравнение развесного и фасованного корма
|Критерий
|Развесной корм
|Фасованный корм в заводской упаковке
|Свежесть
|Неизвестна, высок риск окисления
|Гарантирована производителем, указаны даты
|Безопасность
|Риск загрязнения бактериями, плесенью, пылью
|Защищён от внешних воздействий
|Состав и подлинность
|Нет гарантии, информация может отсутствовать
|Полная информация на упаковке, гарантия подлинности
|Питательная ценность
|Витамины и аромат быстро улетучиваются
|Сохранены благодаря герметичной упаковке
|Удобство хранения дома
|Требует пересыпания в контейнер, быстро портится
|Удобен в хранении, долго сохраняет свойства
Как правильно выбирать корм: пошаговая инструкция
-
Всегда читайте упаковку. Изучите полный состав, обратите внимание на источник белка (например, "мясо ягнёнка" предпочтительнее, чем "продукты животного происхождения"). Проверьте срок годности.
-
Выбирайте подходящую фасовку. Покупайте упаковку такого размера, которую ваш питомец сможет съесть за 3-4 недели после вскрытия. Это особенно важно для кормов, которые не содержат искусственных консервантов.
-
Проверяйте герметичность. Убедитесь, что упаковка не вскрывалась, не имеет повреждений и вздутий. Вакуумная упаковка должна быть плотной, без воздуха внутри.
-
Обратите внимание на условия хранения в магазине. Даже заводская упаковка может испортиться, если её хранят под прямыми солнечными лучами или в помещении с повышенной влажностью.
-
После вскрытия храните правильно. Пересыпьте корм в специальный герметичный контейнер для кормов и храните его в сухом, прохладном и тёмном месте. Не смешивайте старый и новый корм.
А что если…
Если вы всё же решили купить развесной корм, например, чтобы попробовать новый вкус? В таком случае рассматривайте эту покупку как исключение, а не правило. Берите минимальное количество — ровно столько, чтобы питомец мог попробовать корм 2-3 раза. Убедитесь, что корм пахнет свежестью, в нём нет признаков плесени, посторонних примесей или насекомых. И помните, что даже однократное кормление несвежим продуктом может вызвать расстройство пищеварения.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Какой корм считается более экономичным: развесной или в упаковке?
На первый взгляд, цена за килограмм развесного корма часто ниже. Однако если учесть риски для здоровья, потенциальные затраты на лечение питомца, а также то, что испорченный корм питомец может просто отказаться есть, итоговая "экономия" оказывается мнимой. Качественный корм в заводской упаковке, который животное ест с аппетитом и который приносит ему пользу, всегда выгоднее.
Можно ли доверять продавцам, которые обещают свежесть развесного корма?
Даже у самого добросовестного продавца нет возможности обеспечить идеальные условия для хранения вскрытой упаковки. Циклы открывания и закрывания контейнера, перепады температуры и влажности в торговом зале неизбежно сказываются на качестве продукта. Ваша уверенность в свежести не должна основываться на обещаниях, а на объективных фактах — датах и герметичной упаковке.
Что делать, если я вскрыл большую упаковку корма?
Чтобы сохранить свежесть, пересыпьте корм в специальный герметичный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Лучше всего выбрать контейнер с узким горлом или клапаном, который минимизирует контакт корма с воздухом при каждом открывании. Храните его в тёмном и прохладном месте, но не в холодильнике — конденсат может привести к образованию плесени.
Три интересных факта
-
Производители качественных кормов добавляют в упаковку антиоксиданты, такие как токоферолы (витамин Е), которые естественным образом замедляют процесс окисления жиров, но их защитное действие прекращается после вскрытия пачки.
-
Некоторые питательные вещества, например, таурин, критически важный для кошек, являются очень нестабильными и быстро разрушаются при контакте с воздухом и светом.
-
Специальные многослойные фольгированные пакеты, используемые для упаковки премиальных кормов, создают барьер не только для кислорода, но и для ультрафиолетовых лучей, которые также ускоряют порчу продукта.
Исторический контекст
Практика продажи кормов на развес была повсеместной на заре индустрии готового питания для домашних животных в середине XX века. Корма тогда были simpler по составу, часто представляли собой простые гранулы из злаков с минимальным содержанием мяса, и вопросы сохранности питательных веществ не стояли так остро. С развитием ветеринарной диетологии и увеличением доли высококачественных животных белков и жиров в составе кормов, остро встала проблема их сохранности. Ответом стала революция в упаковочных технологиях в 1970–1980-х годах, когда на смену простым бумажным мешкам пришли герметичные пакеты с многослойной структурой. Это позволило значительно увеличить срок годности продукта без использования большого количества искусственных консервантов и гарантировать, что питомец получит все заявленные производителем питательные вещества в неизменном виде.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru