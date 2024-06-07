ГК "Страна Девелопмент" и АО "Альфа-Банк" в рамках ПМЭФ заключили договор о строительстве нового района с высотной застройкой. Новый проект "Сити-2" будет построен поблизости с "Москва-Сити".
"Подписанное соглашение закрепляет наше стремление к дальнейшей совместной работе. Так, Альфа-Банк уже предоставил финансирование с общим лимитом до 21, 5 млрд руб. на покупку участка для строительства столичного "Сити-2", — прокомментировал Президент группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.
В рамках проекта "Сити-2" будет построен новый квартал с разнообразной архитектурой. В проекте уже учтены:
- жилые кварталы из урбан-блоков высотой 4-7 этажей с озелененными дворами и кровлями;
- два жилых небоскреба различной высоты и архитектуры, объединенных шестиэтажным стилобатом;
- искусственный пруд с набережной, окруженной парком с кафе, ресторанами, магазинами;
- торговый центр, расположенный под прудом;
- магазины, супермаркет, кафе, рестораны, фуд-холл, офисные помещения;
- образовательный центр для детей в стилобате;
- озелененное благоустройство на крыше стилобата.
В 2023 году федерелаьная строительная компания "Страна Девелопмент" получила Золотой Знак "Надёжный застройщик России — 2023", который вручается участникам рынка неджижимости, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома в срок без задержек.
Фото: Khusen Rustamov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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