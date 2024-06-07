ГК "Страна Девелопмент" и АО "Альфа-Банк" в рамках ПМЭФ заключили договор о строительстве нового района с высотной застройкой. Новый проект "Сити-2" будет построен поблизости с "Москва-Сити".

"Подписанное соглашение закрепляет наше стремление к дальнейшей совместной работе. Так, Альфа-Банк уже предоставил финансирование с общим лимитом до 21, 5 млрд руб. на покупку участка для строительства столичного "Сити-2", — прокомментировал Президент группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.

В рамках проекта "Сити-2" будет построен новый квартал с разнообразной архитектурой. В проекте уже учтены:

жилые кварталы из урбан-блоков высотой 4-7 этажей с озелененными дворами и кровлями;

два жилых небоскреба различной высоты и архитектуры, объединенных шестиэтажным стилобатом;

искусственный пруд с набережной, окруженной парком с кафе, ресторанами, магазинами;

торговый центр, расположенный под прудом;

магазины, супермаркет, кафе, рестораны, фуд-холл, офисные помещения;

образовательный центр для детей в стилобате;

озелененное благоустройство на крыше стилобата.

В 2023 году федерелаьная строительная компания "Страна Девелопмент" получила Золотой Знак "Надёжный застройщик России — 2023", который вручается участникам рынка неджижимости, которые защищают интересы дольщиков и сдают дома в срок без задержек.

Фото: Khusen Rustamov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)