Дипломаты Бухарестской девятки рассматривают возможность исключения Венгрии из будущих собраний ассоциации, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники.



По информации издания, на последних встречах Венгрия наложила вето на совместные выводы этой группы, касающиеся увеличения помощи Украине, а также на поддержку любых действий НАТО по усилению военного содействия стране или ускорению процесса ее вступления в альянс.



Лидеры стран Бухарестской девятки собираются вторником в Риге, и, согласно официальным лицам, Венгрия снова отказывается одобрить предложение заявления, на которое согласились другие участники.



Один из источников публикации отметил, что обсуждения об исключении Венгрии являются "очень серьезными" и что скорее всего это образование проведет свое последнее собрание в нынешнем составе на предстоящей встрече во вторник.



Ранее министр иностранных дел председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб в интервью газете Politico заявила, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность лишить Венгрию права голоса из-за позиции Будапешта по Украине.



Этот вариант поддержал также представитель МИД Австрии.



Группа "Бухарестская девятка" была создана по инициативе президентов Польши и Румынии с целью укрепления восточного фланга НАТО и развития военного сотрудничества между странами.



Первая официальная встреча состоялась в ноябре 2015 года в Бухаресте. Последний саммит лидеров Словакии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии прошел в феврале 2023 года в Варшаве. В мероприятии также участвовали президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Тогда главы стран Бухарестской девятки высказались за политику открытых дверей в НАТО и Евросоюзе для Украины, а также за укрепление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)