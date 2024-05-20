Владимир Константинов, председатель крымского парламента, выразил мнение для РИА Новости о том, что перспективы Харьковской области связаны исключительно с ее вхождением в состав России.
За прошедшую неделю, группировка российских войск под названием "Север" продолжает продвигаться вглубь обороны противника на территории Харьковской области, успев освободить более десяти населенных пунктов.
Виталий Ганчев, глава местной администрации, подтвердил, что российские военные также установили контроль над западными и северными районами города Волчанск, расположенного на границе.
Генштаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские силы были вынуждены перегруппироваться на позиции, которые считаются более выгодными, что фактически означает их отступление в данном регионе.
Фото: Self-photographed/Victor Vizu (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Израиль заявляет о непричастности к смерти Раиси
Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.
Politico считает сына Хаменеи вероятным преемником отца
В результате авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, возникает вопрос о возможном преемнике руководителя и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых
Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.
Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы
Такие показатели передали рыбопромышленники.