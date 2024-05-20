Владимир Константинов, председатель крымского парламента, выразил мнение для РИА Новости о том, что перспективы Харьковской области связаны исключительно с ее вхождением в состав России.

За прошедшую неделю, группировка российских войск под названием "Север" продолжает продвигаться вглубь обороны противника на территории Харьковской области, успев освободить более десяти населенных пунктов.

Виталий Ганчев, глава местной администрации, подтвердил, что российские военные также установили контроль над западными и северными районами города Волчанск, расположенного на границе.

Генштаб Вооруженных Сил Украины признал, что украинские силы были вынуждены перегруппироваться на позиции, которые считаются более выгодными, что фактически означает их отступление в данном регионе.

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