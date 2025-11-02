Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Корабль
Корабль
© www.flickr.com by максим Рейналь из Франции is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 8:39

Будущее морей уже пришло: солнечные батареи покорили палубы грузовых судов

Технологии чистой энергии добрались до океанов: солнечные суда становятся реальностью — Бо Салет

Технологии чистой энергии шагнули далеко вперёд, и теперь они добрались до океанов. Нидерландская компания Wattlab установила первую в мире полноценную солнечную энергетическую систему на морском грузовом судне MV Vertom Tula, сделав огромный шаг к устойчивому судоходству. Этот проект показывает, что даже в суровых условиях открытого моря можно эффективно использовать солнечную энергию.

Солнечная энергия теперь на кораблях

Монтаж инновационной системы занял всего один день в порту Харлингена. Модульная конструкция панелей Flatrack позволила установить 44 солнечных модуля с пиковой мощностью 79 кВт. Этого достаточно, чтобы обеспечить около 30 % потребностей судна в электроэнергии, включая освещение, навигационные приборы, кондиционеры и бытовое оборудование.

"Мы благодарны Vertom за доверие и сотрудничество на протяжении трёх лет", — подчеркнул генеральный директор и сооснователь Бо Салет.

Flatrack-панели разработаны специально для морских условий. Они легко монтируются и демонтируются благодаря стандартным контейнерным креплениям, что особенно удобно при изменении конфигурации грузового пространства. При необходимости вся система компактно складывается и занимает площадь всего 15 м².

Солнечная энергия на судах становится не просто альтернативой, а реальным источником экономии. Технология помогает уменьшить расход топлива, а значит, и выбросы CO₂, что делает морскую логистику экологичнее.

Сравнение: традиционные и солнечные судовые системы

Параметр Дизельные системы Солнечные панели Flatrack
Источник энергии Ископаемое топливо Солнечная энергия
Затраты на эксплуатацию Высокие Минимальные
Влияние на окружающую среду Высокие выбросы CO₂ Почти нулевые выбросы
Обслуживание Требует регулярного ТО Почти не требует ухода
Срок службы 10-15 лет До 25 лет

Советы шаг за шагом

  1. Планирование проекта. Перед установкой важно оценить энергопотребление судна и возможную площадь для размещения панелей.

  2. Выбор оборудования. Используйте морские сертифицированные панели с антикоррозийным покрытием и усиленной рамой.

  3. Монтаж. Панели Flatrack можно установить за один день без остановки работы судна.

  4. Интеграция с бортовой сетью. Система подключается к существующим аккумуляторам, обеспечивая подачу энергии для освещения и приборов.

  5. Контроль и обслуживание. Проверка системы раз в несколько месяцев достаточно, чтобы поддерживать эффективность.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: использование панелей без защиты от влаги.
    Последствие: коррозия контактов и потеря мощности.
    Альтернатива: применять только морские панели с влагозащитой IP68.

  2. Ошибка: неправильное размещение модулей.
    Последствие: неравномерное освещение и падение выработки энергии.
    Альтернатива: устанавливайте панели под углом 10-15°, чтобы лучше улавливать свет.

  3. Ошибка: отсутствие интеграции с аккумуляторной системой.
    Последствие: часть энергии теряется, эффективность снижается.
    Альтернатива: использовать гибридную схему с накопителями и автоматическим переключением.

А что если…

А что если солнечные панели станут стандартом для всех морских судов? В этом случае судоходство сможет сократить выбросы на миллионы тонн CO₂ ежегодно. Подобные решения позволят использовать возобновляемые источники энергии даже во время стоянки в порту, снижая шум и загрязнение.

"Результаты показали, что панели сохраняют как электрическую производительность, так и структурную целостность", — отметил менеджер по развитию бизнеса Vertom Томас ван Мееркерк.

Плюсы и минусы солнечных систем на судах

Аспект Плюсы Минусы
Экология Снижение выбросов CO₂ Зависимость от погоды
Экономика Экономия топлива Первоначальные затраты
Надёжность Простота обслуживания Требуется место на палубе
Эстетика Современный внешний вид Возможность загрязнения панелей солью

Надёжность и проверка эффективности

В течение трёхлетних испытаний системы Wattlab показали стабильную работу даже при высокой влажности и вибрациях. Тесты проводились совместно с Нидерландской организацией прикладных научных исследований TNO, подтвердившей устойчивость конструкции.

Панели не требуют сложного ухода и практически не покрываются солевыми отложениями: морская вода легко стекает с их гладкой поверхности. Экипаж отмечает, что панели не мешают погрузочно-разгрузочным операциям — их можно оставлять на люках даже при работе крана.

FAQ

Какова мощность системы на MV Vertom Tula?
Около 79 кВт пиковой мощности — этого достаточно для освещения, навигации и бытовых нужд.

Можно ли демонтировать панели?
Да, они снимаются за несколько часов и занимают всего 15 м² в сложенном виде.

Как панели защищены от коррозии?
Flatrack изготовлены из материалов с морской антикоррозийной защитой и усиленной рамой.

Мифы и правда

  1. Миф: солнечные панели бесполезны в облачную погоду.
    Правда: современные системы производят энергию даже при рассеянном свете.

  2. Миф: установка панелей усложняет работу экипажа.
    Правда: монтаж и обслуживание занимают минимум времени, система полностью автоматизирована.

  3. Миф: морская соль быстро портит панели.
    Правда: поверхность Flatrack спроектирована так, чтобы вода и соль стекали без налёта.

Исторический контекст

Идея использования солнечной энергии на воде появилась ещё в 1980-х годах, когда инженеры экспериментировали с солнечными яхтами. Однако серьёзное развитие технология получила только в XXI веке, с появлением лёгких и прочных панелей. Сегодня солнечные решения применяются на катерах, исследовательских судах и теперь — на коммерческих грузовых кораблях.

"Solar Flatrack открывают новую эру в морской логистике, где экологичность и эффективность идут рука об руку", — подчеркнул Бо Салет.

Три интересных факта

  1. Солнечные панели на MV Vertom Tula обеспечивают до 30 % потребностей судна в электроэнергии.

  2. Один день — всё, что потребовалось для установки системы.

  3. Аналогичные решения Wattlab планирует внедрить на пароме и двух контейнеровозах в 2026 году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стрэйер: землетрясения в зонах Каскадия и Сан-Андреас происходили синхронно около 3000 лет назад вчера в 23:44
Двойной апокалипсис на горизонте: мощное землетрясение в одном разломе может разбудить второй

Учёные нашли доказательства связи между двумя крупнейшими разломами в США. Чем грозит пробуждение одного из них и как это изменит прогнозы сейсмологов?

Читать полностью » Эчеваррия: в Аргентине нашли скелет древнейшего динозавра Huayracursor jaguensis возрастом 230 млн лет вчера в 23:41
Динозавры начинали с крохи: в предгорьях Анд раскопали предка завропод, размером с домашнего кота

Аргентинские палеонтологи обнаружили одного из древнейших динозавров. Почему эта находка так важна для науки и что она рассказывает о ранней эволюции гигантских завропод?

Читать полностью » Каро: выявлены риски активизации патогенов в тающей мерзлоте Аляски из-за глобального потепления вчера в 22:37
Мерзлота тает, а с ней просыпаются монстры: ученые нашли бактерии, которые переживут нас всех

Ученые исследуют активность древних микроорганизмов, пробуждающихся в тающей вечной мерзлоте Аляски. Какие угрозы и открытия несет это явление?

Читать полностью » Акар: в Турции раскопали 3500-летние таблички и оттиски печатей из эпохи бронзового века вчера в 22:34
Древние таблички шепчут тайны: как хеттский принц менял карту Ближнего Востока 3500 лет назад

В Турции археологи обнаружили клинописные таблички и печати возрастом 3500 лет. Что рассказали эти находки о взаимоотношениях древних империй?

Читать полностью » Амарал: личинка комара из мелового периода оказалась схожей с современными вчера в 21:27
Динозавры боялись комаров? Находка показывает, что эти кровососы появились раньше, чем мы думали

В мьянманском янтаре обнаружена уникальная окаменелость — личинка комара возрастом 99 миллионов лет. Что рассказала ученым эта древняя находка?

Читать полностью » Кетогенная диета повышает мозговой кровоток на 22% и уровень BDNF на 50% у добровольцев 50–70 лет вчера в 21:24
Если бы мозг был машиной, кето-диета залила бы в него супер-бензин — кровоток взлетает на 22%

Ученые исследуют влияние кетогенной диеты на работу мозга у людей зрелого возраста. Какие изменения происходят в мозге при переходе на особый режим питания?

Читать полностью » ГЕОХИ РАН: в бортах марсианской долины Ниргал обнаружили скопления глинистых минералов вчера в 20:19
Глинистые минералы на Марсе скрывают жизнь: российские исследователи нашли первые доказательства

Российские ученые составили первую детальную геологическую карту марсианской долины Ниргал. Что рассказали снимки с орбиты о водном прошлом Красной планеты?

Читать полностью » Alzheimer's & Dementia: жесткие артерии ухудшают память и обработку информации без симптомов деменции вчера в 20:15
Мозг стареет тайно: учёные нашли связь между жёсткими сосудами и разрушением нервов

Ученые обнаружили новую связь между здоровьем сосудов и работой мозга у пожилых людей. Как состояние артерий влияет на когнитивные функции?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Розмарин легко размножается черенками и растёт круглый год — фитоспециалист Елена Кузнецова
Садоводство
Фикус улучшает воздух в квартире — рекомендации по уходу
Туризм
Гид по Переславлю-Залесскому: маршруты, храмы, сувениры и местная кухня
Авто и мото
Печное топливо на нелегальных АЗС разрушает керамические форсунки дизельных моторов
Спорт и фитнес
Круговой формат тренировки повышает расход калорий после занятия — данные специалистов фитнеса
Дом
Чайные пакетики очищают посуду, убирают запахи и удобряют растения
Красота и здоровье
Безалкогольное пиво повышает риск ожирения и диабета при частом употреблении — врач Людмила Сухорукова
Красота и здоровье
Врач Надежда Масляева рассказала, как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet