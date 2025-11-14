Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Храм Кек Лок Си, Пенанг
Храм Кек Лок Си, Пенанг
© commons.wikimedia.org by Balou46 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 7:37

Малайзия для тех, кто устал от массового туризма: откройте экзотику без толп людей

Стоимость отдыха в Малайзии стартует от 50 тысяч рублей с человека

Малайзия — это не просто популярное место для туристов, как Вьетнам или Таиланд, но, может быть, именно в этом её прелесть. Здесь не бывает массового наплыва туристов, что позволяет насладиться природой и культурой без суеты. Малайзия — это гармоничное сочетание экзотических островов, высоких гор, древних храмов и современных мегаполисов. В этой статье расскажем о лучших курортах страны и о том, что можно сделать, чтобы провести незабываемый отдых, не тратя при этом лишние деньги.

Сравнение курортов Малайзии

Курорт Кому подойдёт Что делать Особенности
Борнео (Калимантан) Любителям природы, дайвинга и приключений Дайвинг, джунгли, пещеры, орангутанги Уединённость и первобытные леса
Куала-Лумпур Ценителям городской культуры и азиатской архитектуры Башни Петронас, дворец султана, шопинг Совмещение современности и традиций
Лангкави Дайверам, шопоголикам и любителям прогулок Дайвинг, пляжи, прогулки, шопинг Зона беспошлинной торговли, уединённые пляжи

Как сэкономить на отдыхе в Малайзии

  1. Проживание.
    В Малайзии можно найти жильё на любой вкус и бюджет. Если вы хотите сэкономить, выбирайте гестхаусы, хостелы или небольшие отели. Для более комфортного отдыха в крупных городах (Куала-Лумпур) и на популярных островах (Лангкави) можно найти бюджетные отели и апартаменты через платформы как Airbnb, Booking.com или Agoda.
  2. Транспорт.
    Транспорт в Малайзии сравнительно дешевый. В крупных городах удобно передвигаться на такси или через приложения Grab и Gojek. Аренда скутера обойдется всего в 5-10 долларов в день. Между городами удобно передвигаться на автобусах или поездах — они достаточно комфортны и недороги.
  3. Питание.
    Малайзийская уличная еда — это не только дешево, но и очень вкусно. В уличных кафе и hawker centers (рынках с едой) можно поесть всего за 3-7 долларов. Особое внимание стоит уделить местным блюдам: наси лемак (рис с кокосом), сате (мясные шашлычки) и лакса (острый суп с лапшой). Рестораны с европейской или китайской кухней будут стоить немного дороже.
  4. Экскурсии и развлечения.
    Малайзия предлагает массу бесплатных достопримечательностей, например, прогулки по джунглям, посещение храмов и пляжей. Для платных экскурсий, таких как дайвинг на Лангкави или посещение пещер Борнео, ищите скидки или комбинированные туры, чтобы сэкономить.

Что посмотреть в Малайзии

Борнео (Калимантан)

Если вы любите дикой природы и хотите увидеть место, где сохранились первобытные леса и редкие виды животных, Борнео — идеальный выбор. Национальный парк Сахаба славится своими джунглями и возможностью увидеть орангутангов в их естественной среде обитания. Также здесь находятся пещеры и горы, которые идеально подходят для любителей активного отдыха, таких как треккинг и исследование пещер.
Для любителей подводного мира Борнео предлагает дайвинг среди кораллов, что делает это место ещё более привлекательным.

Куала-Лумпур

Малайзийская столица сочетает в себе современные небоскрёбы и старинные здания, что делает её интересным местом для тех, кто любит городской туризм. Обязательно посетите Башни Петронас, которые стали символом страны, а также Дворец султана Абдул-Самада.
Для любителей шопинга здесь множество торговых центров, рынков и уличных магазинов, где можно найти как местные, так и международные бренды. В Куала-Лумпуре также много культурных объектов, таких как Храм Шри Махамариамман и Мечеть национальной мечети.

Лангкави

Этот остров в Малайзии — настоящий рай для любителей природы, пляжного отдыха и водных видов спорта. На Лангкави находятся невероятно чистые пляжи с белоснежным песком, а также отличные условия для дайвинга и сноркелинга. Кроме того, на острове множество экзотических растений, озёр и тропических лесов, которые стоит исследовать на пеших прогулках или при помощи джип-сафари.
Кроме того, Лангкави — это зона беспошлинной торговли, что делает его идеальным местом для покупок, особенно для тех, кто ищет одежду, косметику или экзотические фрукты по более доступным ценам.

Плюсы и минусы отдыха в Малайзии

Плюсы Минусы
Низкие цены на жильё и еду На крупных курортах бывает много туристов
Богатый выбор природных и культурных достопримечательностей Некоторые места могут быть удалены от больших городов
Отличные условия для дайвинга и водных видов спорта Ограниченный выбор международных авиаперевозок в удалённые регионы
Удобный транспорт и возможность аренды скутера Дождливый сезон (с мая по октябрь) может повлиять на погоду и путешествия

FAQ

1. Как выбрать курорт в Малайзии по своим интересам?

  • Для пляжного отдыха и дайвинга выбирайте Лангкави и Борнео.

  • Для культурных экскурсий и городской жизни — Куала-Лумпур.

  • Для уединённого отдыха с природой — Борнео и острова в его окрестностях.

2. Сколько стоит отдых в Малайзии на неделю?
Средний бюджет на неделю отдыха (гестхаус, еда, транспорт) составляет от 300 до 500 долларов на человека, в зависимости от выбранного региона и типа отдыха.

3. Как сэкономить на экскурсиях?
Ищите скидки и комбинированные туры, путешествуйте вне высокого сезона и выбирайте местных гидов, чтобы получить лучшие предложения по цене.

4. Какие визовые требования для граждан России?
Граждане России могут находиться в Малайзии без визы до 30 дней. Для более длительного пребывания потребуется оформить визу заранее.

