Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чистая плитка в ванной
Чистая плитка в ванной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:34

Решила не делать дорогой ремонт — просто перекрасила плитку, и ванная снова выглядит как новая

Замена фурнитуры в ванной помогает преобразить интерьер

Состояние многих съемных квартир оставляет желать лучшего, особенно когда речь идет о ванной комнате. Хотя общая обстановка может быть более-менее приемлемой, ванная часто оказывается в плачевном состоянии. Однако существует множество способов обновить санузел, не тратя много денег. Рассмотрим несколько простых и бюджетных решений.

1. Обновление фурнитуры: ручки шкафов и крючки для полотенец

Одним из самых заметных и недорогих способов преобразить ванную комнату является замена фурнитуры. Старые облезлые ручки на шкафах, крючки для полотенец или держатели для туалетной бумаги могут сделать ванную комнату устаревшей и непривлекательной. Установка новой, качественной фурнитуры — это простой и экономичный способ освежить интерьер и изменить атмосферу комнаты.

"Новая качественная фурнитура способна изменить даже самую унылую обстановку", — отмечает эксперт.

2. Перекраска плитки на стенах

Если плитка на стенах ванной выглядит устаревшей или потеряла свой привлекательный вид, не обязательно её полностью заменять. Вместо этого можно воспользоваться специальной краской для кафеля. Это решение значительно дешевле и проще. Перед тем как приступить к покраске, важно тщательно очистить и обезжирить поверхность. Использование влагостойкой краски поможет плитке долго сохранять свой вид, несмотря на повышенную влажность в ванной.

3. Использование самоклеящихся панелей

Если требуется быстро обновить отделку стен, отличный вариант — это самоклеящиеся панели или плитка на клеевой основе. Эти материалы не только дешевы, но и просты в установке, их можно монтировать и демонтировать, не повреждая поверхности. Широкий выбор расцветок и текстур позволяет выбрать решение, которое идеально подойдет для вашей ванной.

4. Установка экрана под ванной

Открытое пространство под ванной часто выглядит неэстетично. Установка экрана под ванной поможет скрыть коммуникации, средства для уборки и грязную плитку на полу. Это решение придаст помещению более аккуратный вид. Существует несколько видов экранов: раздвижные, распашные или глухие. Выбор стоит делать в зависимости от удобства использования и бюджета.

5. Обновление освещения

Правильное освещение в ванной играет ключевую роль в создании комфортной атмосферы. Чтобы сделать ванную комнату более уютной и функциональной, можно заменить тусклые лампочки на более яркие или установить дополнительные светильники у зеркала. Яркий свет визуально расширит пространство, сделает ванную комнату более привлекательной и удобной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Оставлять старую, облезлую фурнитуру.
    Последствие: Визуальное устаревание ванной комнаты и ухудшение общего вида.
    Альтернатива: Замена фурнитуры на новые, качественные элементы.

  2. Ошибка: Не обновлять плитку, если она потеряла привлекательность.
    Последствие: Устаревшая и непривлекательная отделка.
    Альтернатива: Покраска плитки специальной краской для кафеля.

  3. Ошибка: Игнорировать открытое пространство под ванной.
    Последствие: Неэстетичный вид, беспорядок.
    Альтернатива: Установка экрана под ванной для скрытия коммуникаций и улучшения внешнего вида.

Плюсы и минусы доступных решений для ванной

Плюсы Минусы
Быстрое и недорогое обновление интерьера Некоторые решения требуют определенных навыков для установки
Возможность сделать ванную более функциональной и аккуратной Могут потребоваться дополнительные расходы на материалы
Простота в уходе за новыми элементами (фурнитура, панели) Не всегда возможно кардинально изменить интерьер без ремонта

FAQ

Как обновить ванную комнату без значительных затрат?
Обновить ванную можно с помощью недорогих решений, таких как замена фурнитуры, перекраска плитки или использование самоклеящихся панелей.

Какие материалы использовать для покрытия старой плитки?
Для покрытия старой плитки лучше использовать специальную краску для кафеля, которая устойчива к влаге и легко наносится.

Как сделать ванную более уютной с минимальными затратами?
Обновите освещение, заменив старые лампочки на более яркие, и используйте декоративные элементы, такие как стильные ручки или новые экраны под ванной.

Мифы и правда

Миф: Обновление ванной комнаты всегда требует больших затрат.
Правда: Есть много недорогих и эффективных способов обновить ванную, не тратя много денег.

Миф: Плитку всегда нужно менять, если она выглядит устаревшей.
Правда: Плитку можно перекрасить специальной краской, что сэкономит время и деньги.

Миф: Освежить ванную можно только с помощью дорогого ремонта.
Правда: Освежить ванную можно с помощью недорогих материалов и небольших изменений, таких как замена фурнитуры и обновление освещения.

Сон и психология

Ваша ванная комната — это пространство для расслабления. Обновление интерьера и улучшение атмосферы поможет снизить уровень стресса, создать уют и повысить комфорт в повседневной жизни.

Три интересных факта

  1. Современные самоклеящиеся панели могут имитировать любые текстуры, включая плитку и камень.

  2. Покраска плитки в ванной — это дешевый и эффективный способ обновить интерьер.

  3. Установка экрана под ванной может улучшить внешний вид комнаты, скрывая неэстетичные места.

Исторический контекст

В 20 веке для быстрого обновления ванных комнат начали использовать пластиковые панели и самоклеящиеся покрытия.

В 2000-х годах с развитием технологий появились краски для плитки, которые значительно улучшили внешний вид старых поверхностей.

Современные решения для ванных комнат позволяют легко и дешево обновить интерьер, не прибегая к масштабным ремонтам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Совпадающие обеденные гарнитуры визуально старят столовую — дизайнер Брофи вчера в 18:09
Купила готовый гарнитур — а гости подумали, что я не делала ремонт с 2005 года

Узнайте, почему полностью совпадающий обеденный гарнитур почти всегда старит столовую и как собрать более живое, «собранное во времени» пространство.

Читать полностью » Клинер Кади Дулуд: порядок в доме начинается с расхламления и протирки ключевых поверхностей вчера в 18:08
Зря тратила выходные на уборку: одна привычка изменила всё

Эти шесть быстрых действий помогут поддерживать порядок неделями — без генеральной уборки и лишних усилий.

Читать полностью » Комбинация уксуса и соды удаляет стойкие отложения на плите — специалисты вчера в 17:04
Раньше тратила кучу денег на очистители, пока не попробовала обычный уксус

Узнайте, как с помощью обычного уксуса очистить плиту любого типа и справиться даже с застарелым жиром — просто, доступно и без агрессивной химии.

Читать полностью » Ронда Уилсон: влажная уборка эффективна только после удаления сухого мусора вчера в 17:03
Делала уборку всю жизнь неправильно: после этих советов дом стал сиять без усилий

Как добиться безупречной чистоты без лишних усилий: шесть непоколебимых принципов уборки, которые помогут сделать дом по-настоящему сияющим.

Читать полностью » Профессиональная уборка раз в месяц заменяет восемь часов самостоятельной работы — опыт Кейт МакКенна вчера в 16:57
Раньше убиралась каждые выходные — теперь просто наслаждается домом: всё изменил один звонок

После месяцев постоянной усталости от уборки я решилась доверить чистоту профессионалу. Неожиданно это изменило не только дом, но и моё отношение к отдыху.

Читать полностью » Перекраска и замена фурнитуры облегчает тяжёлый винтаж — специалисты вчера в 15:57
Думала, нашла сокровище в секонд-хенде, но мебель превратила квартиру в музей

Узнайте, какие thrift-находки могут незаметно состарить интерьер и как выбирать винтажные предметы так, чтобы дом выглядел современно и гармонично.

Читать полностью » Элизабет Шилдс: эфирные масла и меламиновые губки вредят каменным поверхностям вчера в 15:32
Брызнула чистящим на мрамор — и осталась без столешницы: жаль, раньше не знала об этом

Некоторые привычные чистящие средства способны испортить каменную поверхность за одно применение. Рассказываем, чем их можно заменить, чтобы продлить срок службы столешницы.

Читать полностью » Как очистить унитаз от желтых полос: проверенные способы с содой, уксусом и кислотой вчера в 14:33
Мои способы очистки унитаза от мочевого камня и известкового налета

Узнайте, как легко удалить желтые полосы и известковый налет в унитазе с помощью простых домашних средств.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Неправильное прогревание АКПП увеличивает риск поломок — автомеханик
Садоводство
Агрономы выявили пользу ежемесячного проливания грунта Фитоспорином для растений — агроном
Еда
Салат Мимоза с рисом и сыром держит слои аккуратно в сервировочном кольце — повар
Садоводство
Правильное охлаждение ёлки снижает стресс от заноса в дом
СФО
Правительство выделило ХМАО 500 миллионов рублей на инфраструктуру моста через Обь
Туризм
Хатанга на Таймыре идеально подходит для наблюдения северного сияния — тревел-эксперт
Наука
Плеяды оказались ядром крупного звёздного комплекса — астрономы
Спорт и фитнес
Плавание укрепляет мышцы спины у подростков — физиотерапевты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet