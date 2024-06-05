Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
Бюджетные места в ВУЗах будут формироваться согласно ежегодному кадровому прогнозу
  1. Главная
  2. Страна
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 13:40

Бюджетные места в ВУЗах будут формироваться согласно ежегодному кадровому прогнозу

Контрольные цифры приёма на бюджет будут обновляться каждый год согласно прогнозу и кадровых потребностей экономики - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ответственно за подноговку прогноза министретство труда и социальной защиты.

Фальков заявил: "...с этого года основой для планирования и распределения таких (бюджетных) мест будет единый прогноз кадровой потребности, и его ежегодно будет готовить министерство труда и социальной защиты".

Глава Минобрнауки заявил, что в стране значильно реформируется магистратура и аспирантура. Уже завершится пилотный проект по их обновлению, и он привёт к определенным результатам:

  • Магистратура займёт своё независимое место в системе образования и перестанет быть "довеском" к бакалавриату. Главная цель магистратуры - получение практического опыта для последующего трудоустройства.
  • Аспирантура должна производить для системы образования высококвалифициарованных исследователей и преподавателей. сосредоточится на подготовке исследователей и преподавателей. По мнению Фалькова, результатом аспирантуры должно быть не написание диплома, а защита диссертации на соискание ученой степени.

Министр заявил, что университеты пилотного поректа расширяют приём абитуриентов, а переход к новой модели государственного образования идёт подным ходом.

Фото: Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Мир

BYD Song Plus (Seal U) обновится до версии DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой

BYD Song Plus (Seal U) обновится до версии DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой

BYD Song Plus (Seal U) представит обновленную версию DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой.

Читать полностью
Tourdom: у туристов в Турции нет проблем с оплатой картами

Tourdom: у туристов в Турции нет проблем с оплатой картами

В последнее время в федеральных СМИ России возникли сообщения о том, что у российских туристов в Турции возникают проблемы с оплатой картами, однако это не соответствует действительности.

Читать полностью

Общество

В Госдуму внесли проект об обязательном указании фонограммы на афишах и билетах

Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, который обязывает указывать на средствах распространения информации, вживую будут ли петь артисты на концерте или с использованием фонограммы. Информация о новом проекте хранится в базе данных нижней палаты парламента.

Читать полностью

"Сбер" повышает ставки по базовым ипотечным программам

"Сбер" с 5 июня повышает ставки по базовым ипотечным программам.

Читать полностью

Новости