Контрольные цифры приёма на бюджет будут обновляться каждый год согласно прогнозу и кадровых потребностей экономики - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ответственно за подноговку прогноза министретство труда и социальной защиты.

Фальков заявил: "...с этого года основой для планирования и распределения таких (бюджетных) мест будет единый прогноз кадровой потребности, и его ежегодно будет готовить министерство труда и социальной защиты".

Глава Минобрнауки заявил, что в стране значильно реформируется магистратура и аспирантура. Уже завершится пилотный проект по их обновлению, и он привёт к определенным результатам:

Магистратура займёт своё независимое место в системе образования и перестанет быть "довеском" к бакалавриату. Главная цель магистратуры - получение практического опыта для последующего трудоустройства.

Аспирантура должна производить для системы образования высококвалифициарованных исследователей и преподавателей. сосредоточится на подготовке исследователей и преподавателей. По мнению Фалькова, результатом аспирантуры должно быть не написание диплома, а защита диссертации на соискание ученой степени.

Министр заявил, что университеты пилотного поректа расширяют приём абитуриентов, а переход к новой модели государственного образования идёт подным ходом.

Фото: Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.