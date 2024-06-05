Контрольные цифры приёма на бюджет будут обновляться каждый год согласно прогнозу и кадровых потребностей экономики - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Ответственно за подноговку прогноза министретство труда и социальной защиты.
Фальков заявил: "...с этого года основой для планирования и распределения таких (бюджетных) мест будет единый прогноз кадровой потребности, и его ежегодно будет готовить министерство труда и социальной защиты".
Глава Минобрнауки заявил, что в стране значильно реформируется магистратура и аспирантура. Уже завершится пилотный проект по их обновлению, и он привёт к определенным результатам:
- Магистратура займёт своё независимое место в системе образования и перестанет быть "довеском" к бакалавриату. Главная цель магистратуры - получение практического опыта для последующего трудоустройства.
- Аспирантура должна производить для системы образования высококвалифициарованных исследователей и преподавателей. сосредоточится на подготовке исследователей и преподавателей. По мнению Фалькова, результатом аспирантуры должно быть не написание диплома, а защита диссертации на соискание ученой степени.
Министр заявил, что университеты пилотного поректа расширяют приём абитуриентов, а переход к новой модели государственного образования идёт подным ходом.
Фото: Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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