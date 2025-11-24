Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
© commons.wikimedia.org by government.ru is licensed under CC BY 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:53

14 миллиардов пошли в регионы: Мишустин запускает масштабную поддержку зарплат бюджетников

Правительство направило 14 млрд рублей на повышение оплаты труда бюджетникам

Начало следующего года станет для регионов периодом повышенной нагрузки на бюджетную сферу, однако часть расходов на оплату труда работников поможет компенсировать федеральное финансирование. Об этом сообщили в Правительстве России. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился направить субъектам страны 14 миллиардов рублей, чтобы сгладить финансовые последствия роста минимального размера оплаты труда.

Кому предназначено финансирование

Дополнительные средства распределят между 33 регионами, где доля социально значимых расходов особенно велика. В перечень вошли республики Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва и Хакасия, а также Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края. Финансирование получат и Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области, которым необходимо обеспечить стабильность выплат работникам бюджетной сферы.

Регионы формировали заявки с учётом собственных расчётов по расходам на январь и февраль, когда вступают в силу обновлённые нормы по минимальной заработной плате. В этих условиях федеральная поддержка должна компенсировать часть обязательств и предотвратить дефицит средств на первоочередные выплаты.

Причины дополнительной поддержки

Рост МРОТ традиционно приводит к корректировке зарплат в бюджетной сфере, поскольку многие должности находятся в нижней части тарифной сетки. Для регионов с ограниченными возможностями своих бюджетов такие изменения становятся серьёзной нагрузкой, особенно в зимний период, когда возрастает и расходная часть на коммунальную и социальную поддержку населения.

Федеральное правительство регулярно проводит оценку устойчивости региональных финансов. Те субъекты, где уровень социальных обязательств особенно высок, получают прямые трансферты на обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры.

Ожидаемый эффект и дальнейшие планы

Средства, которые поступят в регионы, направлены прежде всего на обеспечение своевременных выплат в первые месяцы 2026 года. В условиях повышения МРОТ поддержка должна предотвратить задержки заработной платы и сохранить уровень доходов работников бюджетных организаций.

Финансирование рассматривается как краткосрочная мера, однако оно вписывается в более широкую стратегию федеральной поддержки субъектов, где расходы на социальный сектор составляют значительную часть бюджета. Правительство подчёркивает, что инструмент адресных трансфертов останется важной частью выравнивания межрегиональных возможностей и сохранения качества государственных услуг.

