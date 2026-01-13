Поездка в Шерегеш на праздники: жильё съело бюджет — но есть способ снизить сумму почти вдвое

Четыре дня в Шерегеше часто кажутся дорогим удовольствием, особенно тем, кто едет на курорт впервые. Но автор телеграм-канала "Тревел Тема" решил разобрать поездку по статьям расходов и показать реальную картину: сколько стоит катание, на чём можно сэкономить и какие траты сильнее всего зависят от дат. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Тревел Тема".

Как автор планировал поездку и почему это важно для бюджета

Поездку он организовывал самостоятельно: отдельно бронировал жильё, отдельно продумывал дорогу и заранее оценивал стоимость катания. Такой подход, по его словам, помогает держать расходы под контролем и не переплачивать за готовые пакеты. При этом автор подчёркивает сезонность: период 4-7 января — пиковые новогодние даты, когда ценники на размещение заметно выше, чем после праздников или в феврале.

Основные траты за 4 дня

Дорога

На бензин у автора ушло 8 000 рублей — он живёт в Сибири и добирался на машине. Для тех, кто летит из центральной России, он ориентирует бюджет на авиабилеты около 20 000 рублей туда-обратно, а также 8-10 тысяч рублей на трансфер от аэропорта до курорта. Вариант с автомобилем в его случае оказался более предсказуемым по расходам.

Жильё

Номер на 3 ночи обошёлся в 50 000 рублей, поскольку поездка пришлась на праздничный пик. Автор отмечает, что после новогодних каникул или в феврале стоимость размещения может снижаться примерно вдвое. Номер рассчитан на четверых, поэтому при поездке компанией общая сумма делится между участниками и становится заметно комфортнее.

Еда

На питание, по оценке автора, ушло около 5 000 рублей на человека. Завтраки он организовывал в номере — кофе и бутерброды, обедал на склоне в киосках (примерно 500-600 рублей за раз), а на ужин использовал мясо для мангала, которое привёз с собой. Отдельно он обращает внимание, что в Шерегеше есть обычные сетевые магазины, поэтому питаться без переплат реально, если не привязываться к кафе на горе.

Катание

Два полноценных дня катания (инструктор, подъёмники и прокат экипировки) стоили 25 500 рублей. При этом автор уточняет: тем, кто уже уверенно стоит на доске и не планирует брать инструктора, можно сократить бюджет на 16 000 рублей — это одна из самых ощутимых точек экономии.

Итоговая сумма и рабочие способы сэкономить

Общие расходы за поездку составили 88 500 рублей. В структуре бюджета больше всего "весили" праздничные даты и наличие инструктора в программе катания.

Где экономия заметнее всего

Планировать поездку после праздников — жильё выходит дешевле. Бронировать номер на компанию до четырёх человек и делить стоимость. Отказываться от инструктора при наличии опыта катания. Покупать продукты в обычных магазинах, а на склоне брать только необходимое.

По выводам автора, поездка в Шерегеш не обязательно требует экстремального бюджета: ключевую роль играют даты, формат проживания и подход к катанию. Даже при перелёте из центральной России он считает реалистичным уложиться примерно в 100 тысяч рублей на человека, если заранее продумать расходы и не переплачивать за мелочи.