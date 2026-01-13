Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шерегеш
Шерегеш
© Own work by Марина Ворфоломеева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:15

Поездка в Шерегеш на праздники: жильё съело бюджет — но есть способ снизить сумму почти вдвое

Турист оценил 4 дня в Шерегеше в 88 500 рублей

Четыре дня в Шерегеше часто кажутся дорогим удовольствием, особенно тем, кто едет на курорт впервые. Но автор телеграм-канала "Тревел Тема" решил разобрать поездку по статьям расходов и показать реальную картину: сколько стоит катание, на чём можно сэкономить и какие траты сильнее всего зависят от дат. Об этом рассказал автор телеграм-канала "Тревел Тема".

Как автор планировал поездку и почему это важно для бюджета

Поездку он организовывал самостоятельно: отдельно бронировал жильё, отдельно продумывал дорогу и заранее оценивал стоимость катания. Такой подход, по его словам, помогает держать расходы под контролем и не переплачивать за готовые пакеты. При этом автор подчёркивает сезонность: период 4-7 января — пиковые новогодние даты, когда ценники на размещение заметно выше, чем после праздников или в феврале.

Основные траты за 4 дня

Дорога

На бензин у автора ушло 8 000 рублей — он живёт в Сибири и добирался на машине. Для тех, кто летит из центральной России, он ориентирует бюджет на авиабилеты около 20 000 рублей туда-обратно, а также 8-10 тысяч рублей на трансфер от аэропорта до курорта. Вариант с автомобилем в его случае оказался более предсказуемым по расходам.

Жильё

Номер на 3 ночи обошёлся в 50 000 рублей, поскольку поездка пришлась на праздничный пик. Автор отмечает, что после новогодних каникул или в феврале стоимость размещения может снижаться примерно вдвое. Номер рассчитан на четверых, поэтому при поездке компанией общая сумма делится между участниками и становится заметно комфортнее.

Еда

На питание, по оценке автора, ушло около 5 000 рублей на человека. Завтраки он организовывал в номере — кофе и бутерброды, обедал на склоне в киосках (примерно 500-600 рублей за раз), а на ужин использовал мясо для мангала, которое привёз с собой. Отдельно он обращает внимание, что в Шерегеше есть обычные сетевые магазины, поэтому питаться без переплат реально, если не привязываться к кафе на горе.

Катание

Два полноценных дня катания (инструктор, подъёмники и прокат экипировки) стоили 25 500 рублей. При этом автор уточняет: тем, кто уже уверенно стоит на доске и не планирует брать инструктора, можно сократить бюджет на 16 000 рублей — это одна из самых ощутимых точек экономии.

Итоговая сумма и рабочие способы сэкономить

Общие расходы за поездку составили 88 500 рублей. В структуре бюджета больше всего "весили" праздничные даты и наличие инструктора в программе катания.

Где экономия заметнее всего

  1. Планировать поездку после праздников — жильё выходит дешевле.
  2. Бронировать номер на компанию до четырёх человек и делить стоимость.
  3. Отказываться от инструктора при наличии опыта катания.
  4. Покупать продукты в обычных магазинах, а на склоне брать только необходимое.

По выводам автора, поездка в Шерегеш не обязательно требует экстремального бюджета: ключевую роль играют даты, формат проживания и подход к катанию. Даже при перелёте из центральной России он считает реалистичным уложиться примерно в 100 тысяч рублей на человека, если заранее продумать расходы и не переплачивать за мелочи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Горнолыжный курорт Шерегеш занял пятое место в рейтинге дорогих мест — ТВИЛ.РУ вчера в 7:42
Не Шерегешем единым: какой город стал самым дорогим для туристов в январе 2026

Шерегеш оказался в числе самых дорогих направлений для путешествий по России в январе, уступив лишь нескольким популярным курортам.

Читать полностью » Представитель минтуризма Израиля Хасан Мадах заявил о безопасности для туристов — РИАН вчера в 7:39
Проверки в аэропорту — это не формальность, а забота: философия безопасности Израиля

Власти Израиля заявили о стабильной и контролируемой обстановке для туристов и объяснили, почему гости чувствуют себя в стране защищенными.

Читать полностью » Жители Бали недовольны шумным поведением австралийских туристов — Турпром вчера в 7:37
Австралийцы пьют и гоняют, русские работают нелегально: как туристы портят Бали

Шум, визовые нарушения и культурные конфликты: местные жители Бали рассказали, какие туристы раздражают их сильнее всего и почему.

Читать полностью » Власти обсуждают безвизовый режим с Зимбабве, Замбией и Мозамбиком — МК вчера в 7:23
Новый вектор туризма: Госдума рассматривает безвиз с экзотическими странами Африки

Список безвизовых стран для россиян может расшириться за счет Африки. Какие направления обсуждаются и почему их считают перспективными?

Читать полностью » Опрос в Японии поставил китайских туристов на последнее место — Турпром вчера в 4:18
Идеальных нет, но антирейтинг есть: кого японцы считают самыми неудобными гостями

Опрос "Турпрома" показал, кто в Японии чаще соблюдает правила приличия. Китайцев критикуют, а россиян оценивают неоднозначно.

Читать полностью » Россиянка в Новом Каире получила переломы после прыжка с балкона — Cairo 24 вчера в 4:18
Проникновение без взлома и прыжок с высоты: египетская полиция расследует инцидент с россиянками

В Новом Каире россиянка прыгнула со второго этажа, спасаясь от проникшего в квартиру мужчины. Следствие выясняет детали нападения.

Читать полностью » В Шуе во время фестиваля курсирует ретро-поезд с паровозом — гиды вчера в 2:54
Не Суздаль и не Москва: где в России неожиданно нашли настоящее Рождество

Шуя неожиданно стала одной из главных зимних точек России. Как фестиваль "Русское Рождество" изменил город и привлек сотни тысяч туристов.

Читать полностью » Лучшее время для визита в Некрополь Сан-Джулиано: весна, осень и магия зимних туманов 11.01.2026 в 21:16
Прогулка по Некрополю Сан-Джулиано — шаг за шагом через тысячелетия: как это место соединяет прошлое и настоящее

Некрополь Сан-Джулиано в Лацио — уникальное место, где археология и природа переплетаются, создавая атмосферу древности и туманной мистики.

Читать полностью »

Новости
Наука
Чрезмерный вылов рифовых рыб сократил доступную пищу — PNAS
Авто и мото
Аккумулятор быстро разряжается из-за скрытых утечек тока — автоэксперт
Садоводство
Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод
Дом
Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова
Красота и здоровье
Засыпать лучше всего при температуре 21°C — сомнолог Кудинов
Красота и здоровье
Ежедневные 30 минут дневного света зимой улучшили настроение – SciencePost
Наука
Древние костяные наконечники в Аргентине делали по стандарту — Медина
Спорт и фитнес
Статические упражнения увеличивают расход калорий без движения — эксперты XFIT
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet