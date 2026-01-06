Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка наслаждается уличной едой
Девушка наслаждается уличной едой
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 1:58

Мечта о путешествиях годами стоит на паузе — причина оказалась простой

Путешествия чаще не совершают из-за отсутствия планирования — соцести

Иногда кажется, что путешествия — это всегда про крупные траты, долгие сборы и ожидание "подходящего момента". Мысль о поездке возникает, но почти сразу упирается в бюджет и откладывается на потом. Так проходит месяц, потом год, а мечта так и остаётся планом без даты. При этом вокруг хватает людей, которые ездят регулярно и не считают себя состоятельными. Их секрет, как правило, не в уровне дохода, а в подходе к организации поездок. Путешествия редко случаются случайно — их либо планируют, либо не совершают вовсе. Об этом рассказал дзен-канал "ahhu.ru".

Путешествия без отпуска и ожиданий

Распространённое заблуждение — считать поездки возможными только во время официального отпуска. Такой подход автоматически ограничивает количество выездов и делает их дорогими. На практике многое меняется, когда работа перестаёт быть привязанной к одному месту.
Удалённая занятость не означает жизнь в режиме "ноутбук и пляж". Речь идёт о возможности временно сменить город или регион, продолжая выполнять рабочие задачи и получать доход. В этом случае поездка перестаёт быть расходом без компенсации.
Даже короткие выезды на несколько дней помогают проверить, насколько комфортно работать вне дома, как распределяется время и какие условия подходят лучше всего. Со временем такие поездки становятся привычными и вписываются в повседневный ритм, как и бюджетные поездки по России.

Дополнительный доход как инструмент

Ещё один рабочий вариант — использовать фриланс не как основную занятость, а как источник средств под конкретные цели. Небольшие проекты, выполняемые параллельно с основной работой, часто оказываются достаточными, чтобы оплатить билеты или проживание.
Ключевой момент здесь — отношение к этим деньгам. Если они сливаются с общим бюджетом, эффект быстро исчезает. Гораздо эффективнее заранее определить: доход от подработки идёт исключительно на поездки.
Такой подход добавляет мотивации и превращает абстрактное "когда-нибудь поеду" в конкретный план. При этом нет необходимости бросать работу или резко менять привычный уклад, как это бывает при спонтанных решениях.

Сила раннего планирования

Многие недооценивают простой приём — планировать поездки заранее. Пока путешествие существует только в голове, под него не выделяется место в бюджете. Но как только появляются даты, направление и примерная сумма, финансовая картина становится более управляемой.
Раннее планирование позволяет распределить расходы по времени, выбрать подходящий формат поездки и избежать переплат за билеты и проживание. В результате путешествие не выглядит внезапным ударом по кошельку и чаще совпадает с оптимальным сезоном, как и при осознанном планировании поездки.
Кроме того, заранее запланированные выезды реже отменяются, потому что превращаются из идеи в обязательство перед самим собой.

Готовые маршруты и туры

Иногда самый разумный способ сэкономить — отказаться от самостоятельной сборки поездки. Готовые туры часто оказываются выгоднее, если учитывать не только цену, но и время, силы и логистику.
Такие маршруты особенно удобны для тех, кто ограничен в бюджете или не хочет разбираться во всех деталях самостоятельно. Иногда достаточно увидеть реальную стоимость и продуманный маршрут, чтобы перестать откладывать и решиться на поездку.

Деньги на путешествия редко появляются сами по себе. Зато они находятся, когда есть чёткий план и подходящий формат. Удалённая работа расширяет возможности, фриланс добавляет гибкости, планирование снижает расходы, а готовые маршруты убирают лишние сложности. Путешествия становятся реальными не тогда, когда доход идеален, а когда перестаёшь ждать и начинаешь действовать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром вчера в 9:37
Отель за 1500 рублей у моря: турецкий город, который выглядит дороже, чем стоит

Мерсин называют скрытой жемчужиной Турции: зимой здесь +15…+20, море и история, а цены ниже, чем в Анталье. Почему город выглядит дороже, чем стоит.

Читать полностью » Туркменистан стал популярен у россиян вопреки визовым сложностям — Турпром вчера в 9:10
Пустыня, которая горит 50 лет: зачем туристы едут в закрытый Туркменистан, несмотря на все запреты

Туркменистан называют одной из самых закрытых стран, но россияне всё чаще выбирают его ради мраморного Ашхабада, Каракумов и "Врат ада".

Читать полностью » Туристы отметили рост цен в ресторанах Дубая и Абу-Даби зимой — ТурПром вчера в 8:06
ОАЭ зимой выглядят идеальными — но есть ловушка: что больше всего раздражает туристов в Дубае

Зимние ОАЭ манят солнцем и морем, но туристов часто раздражают толпы, очереди и цены. Разбираем, что важно учесть в Дубае и Абу-Даби.

Читать полностью » Винный туризм в России растет на 25% ежегодно — Гелибтерман вчера в 7:29
Винный туризм — это новый Урожай: эксперты ждут скачка спроса, и вот почему

В России винные поездки становятся отдельным видом отдыха: винодельни растут в числе гостей и проектов, а эксперты ждут нового скачка спроса в 2026 году.

Читать полностью » Оазис Фаюм стал популярен у туристов уставших от отелей Египта — Турпром вчера в 7:26
Забудьте про всё включено: вот самое недооценённое направление Египта для зимнего отдыха

Фаюм называют самым недооценённым зимним направлением Египта: озеро в пустыне, водопады и кухня, о которой мало говорят курорты.

Читать полностью » Хургада и Шарм-эль-Шейх быстро надоедают российским туристам — Турпром вчера в 7:23
Устали от однообразия в Египте? Ваш отпуск спасут эти 3 города с историей и вкусной едой

Хургада и Шарм-эль-Шейх быстро надоедают многим туристам. Турпром выяснил, почему так происходит и куда едут за "реальным Египтом".

Читать полностью » Салехард, Надым и Архангельск вошли в список городов с положительным туристическим опытом — соцсети вчера в 4:49
Ничего не ждали — получили впечатления: города, которые приятно сломали стереотипы

Пять российских городов, которые неожиданно удивили атмосферой, пространством и ощущением жизни — без громкой славы, но с желанием вернуться.

Читать полностью » Туристы из Китая массово выбирают Каппадокию для поездок по Турции — ТурПром 05.01.2026 в 23:06
Скалы выглядят как декорации, но это реальность: камины фей сделали Каппадокию магнитом для мира

Каппадокия меняет представление о Турции: вулканические долины, подземные города и полёты на шарах на рассвете сделали регион магнитом для туристов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Археологи подняли корпус крупнейшего средневекового кога в Эресунне — Музей кораблей викингов
Спорт и фитнес
Пятиминутное движение каждый час улучшает концентрацию — врачи
Еда
Сухая зубочистка указывает на пересушенный пирог — шеф-повар Бетел
Авто и мото
Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик
Садоводство
Желтизна листьев замиокулькаса сигнализирует о проблемах ухода — цветоводы
Красота и здоровье
Исследование показало, что люди чаще болеют в выходные — Conversation
Наука
Два человека не смогут восстановить человечество из-за генетики — SciencePost
Еда
Запекание овощей для винегрета снижает количество лишней влаги — повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet