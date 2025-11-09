Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Не потянул Мальдивы, но как будто там и побывал: вот куда летать осенью в России без потери комфорта

Бюджетный отдых для россиян в 2026 году будет доступен в основном на курортах Крыма и Краснодарского края. Такой прогноз в интервью "Российской газете" озвучил Роман Гареев, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова. По его словам, для экономных путешественников существуют и другие доступные варианты, такие как Калининградская область и Дагестан.

Доступные направления для бюджета

Согласно эксперту, для тех, кто ищет доступный отдых в России, Крым и Краснодарский край остаются одними из самых популярных и экономичных направлений. Эти курорты предлагают красивые пляжи, разнообразные природные достопримечательности и развитую инфраструктуру.

Также доступны для путешествий Калининградская область с её уникальной природой и архитектурой, а также Дагестан, который становится всё более популярным благодаря своим горным пейзажам и историческим объектам.

Советы по экономии на отдыхе

Для снижения расходов на отдых эксперты рекомендуют:

  1. Использовать железнодорожный транспорт или рейсовые автобусы вместо авиаперелётов. Это позволит сэкономить на билетах, особенно если заранее забронировать места.

  2. Размещение в гостевых домах или частных квартирах вместо дорогих отелей. Такой вариант позволит существенно снизить стоимость проживания, при этом сохраняя комфорт.

  3. Раннее бронирование жилья и билетов. Чем раньше будет сделано бронирование, тем ниже будет стоимость. Это особенно актуально для популярных туристических сезонов, таких как новогодние каникулы или летний отдых.

Роман Гареев подчеркнул:
"Чем раньше планировать путешествие и бронировать жильё, тем больше можно сэкономить".

Теплые страны на новогодние каникулы

Дмитрий Арутюнов, гендиректор туристической компании, в беседе с "360" порекомендовал для новогодних каникул 2026 года рассматривать тёплые страны. Среди популярных направлений для зимнего отдыха — ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Таиланд и Мальдивы. Эти страны предлагают прекрасные пляжи, теплое море и высокий уровень обслуживания.

Для тех, кто предпочитает российские направления, эксперт выделил такие города как Москва, Санкт-Петербург, Казань, а также Подмосковье и Красную Поляну. Эти места пользуются стабильным спросом благодаря богатой культурной жизни, историческим памятникам и разнообразным развлекательным мероприятиям.

Для искушенных туристов — экзотические направления

Для более искушённых туристов Дмитрий Арутюнов предложил рассмотреть необычные и экзотические направления, такие как Мьянма и Камбоджа. Эти страны предлагают уникальные впечатления, например, храмы Пагана и возможность полётать на воздушных шарах, что делает путешествия особенно запоминающимися.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбор дорогих авиаперелётов и отелей.
    Последствие: Значительные расходы на транспорт и жильё, которые могут уменьшить возможности для других затрат во время отдыха.
    Альтернатива: Рассмотрите более дешевые варианты, такие как поездки на поезде или автобусе, а также жильё в гостевых домах и квартирах.

  • Ошибка: Ожидание, что поездки будут дешевыми в высокий сезон.
    Последствие: Переплата за туры в пиковые даты и дефицит доступных мест.
    Альтернатива: Планируйте поездки заранее и выбирайте менее популярные месяцы для отдыха, чтобы сэкономить.

Плюсы и минусы бюджетного отдыха

Плюсы Минусы
Доступные курорты, такие как Крым и Краснодарский край Не всегда высокий уровень сервиса в бюджетных отелях
Возможность путешествовать на поезде или автобусе Долгое время в пути и возможные неудобства при переездах
Экономия на жилище и билеты через раннее бронирование Ограниченные возможности для активных видов отдыха

FAQ

Какие направления наиболее популярны среди россиян для бюджетного отдыха?
Наиболее доступные и популярные направления включают Крым, Краснодарский край, Калининградскую область и Дагестан.

Что выбрать — поездку по России или заграничный отдых?
Если вы ищете доступный отдых, Крым и Краснодарский край - отличные варианты. Для любителей заграничного отдыха подходят ОАЭ, Египет и Таиланд, которые предлагают хорошие цены в низкий сезон.

Как сэкономить на отдыхе?
Для экономии выбирайте жильё в гостевых домах или квартирах, а также бронируйте билеты и жильё заранее.

Мифы и правда

  • Миф: Для хорошего отдыха нужно потратить много денег.
    Правда: В России и за рубежом можно найти доступные варианты для путешествий, если заранее подготовиться и выбрать правильное направление.

  • Миф: Заграничные поездки всегда дороже, чем внутренний туризм.
    Правда: Многие заграничные курорты, такие как Египет и Турция, могут быть более доступными, чем российские курорты, если учитывать сезонность и акции.

  • Миф: Раннее бронирование всегда даёт хорошие скидки.
    Правда: Да, но важно следить за датами, так как не все ранние бронирования предлагают выгодные условия в высокий сезон.

Исторический контекст

Туризм в России активно развивается с каждым годом, особенно после 2014 года, когда внутренний туризм стал особенно актуален. В последние годы внимание к российским курортам только усилилось, и с улучшением инфраструктуры такие регионы, как Крым и Краснодарский край, стали всё более привлекательными для путешественников.

3 интересных факта

  1. В 2025 году цены на туры по России в среднем снизились на 10-15%, что делает внутренний туризм ещё более доступным.

  2. Крым продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для летнего и зимнего отдыха.

  3. ОАЭ, Египет и Шри-Ланка - самые популярные направления для россиян зимой, благодаря тёплому климату и доступным ценам.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

