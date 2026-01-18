Пока все штурмуют юг, умные едут иначе: направления, которые экономят деньги и нервы

Путешествия по России в 2026 году могут быть доступными, если подойти к планированию заранее и отказаться от самых очевидных сценариев отдыха. Экономия складывается из множества деталей — от времени поездки до формата размещения и способа передвижения. Эксперты считают, что даже при росте цен внутри страны остаётся немало выгодных вариантов для туристов. Об этом сообщает Tonkosti.ru.

Раннее бронирование и альтернативное жильё

В национальном туроператоре "Алеан" напомнили, что продажи летних туров в Крым и Краснодарский край уже стартовали. Те, кто бронирует поездки заранее, получают ощутимое преимущество по цене. По оценкам компании, раннее бронирование позволяет сократить бюджет тура на 15-20 % без потери качества отдыха.

Отдельное внимание эксперты советуют обратить на апартаменты. Такой формат размещения в среднем обходится на 20 % дешевле классических отелей и всё чаще становится выбором туристов, ценящих гибкость и самостоятельность — именно поэтому апарт-отели становятся выбором для путешественников. Апартаменты особенно удобны для семей с детьми и компаний друзей, поскольку позволяют разделить расходы и получить больше пространства. Дополнительным плюсом становится возможность готовить самостоятельно и контролировать ежедневные траты.

Межсезонье как способ сэкономить

Ещё один рабочий инструмент — поездки вне высокого сезона. С конца октября по декабрь, а также после новогодних праздников и до апреля цены на размещение и туры заметно ниже. При этом туристы получают более спокойную атмосферу и свободный доступ к инфраструктуре.

Так, в январе и феврале классические путёвки в санатории Кавказских Минеральных Вод стоят примерно на 15 % дешевле, чем в высокий сезон. Это особенно заметно на фоне того, что санаторно-курортный отдых в России продолжает набирать популярность. Экскурсионные туры в Санкт-Петербург в апреле обходятся примерно на 30 % дешевле, чем в период майских праздников, что делает весну одним из самых выгодных периодов для поездок.

Транспорт и новые направления

Сократить расходы можно и за счёт выбора транспорта. Туристам рекомендуют обратить внимание на "плоские тарифы" "Аэрофлота", по которым из Москвы доступны перелёты в Калининград и города Дальнего Востока.

"На фоне подорожания билетов растет число автотуристов. Многие выбирают поездки в ближайшие локации и туры выходного дня по малым городам", — рассказали в пресс-службе "Алеан".

Эксперты также отмечают, что в России остаётся немало регионов, которые пока не стали массовыми туристическими центрами. Именно там проще найти доступное жильё и избежать сезонного роста цен. Среди таких направлений называют Элисту, Йошкар-Олу, Ижевск с развивающимся гастротуризмом и Пензенскую область с литературными маршрутами.

В условиях, когда участники рынка уже говорят о возможном дальнейшем росте цен, грамотный выбор сезона, формата поездки и направления становится ключом к доступному и насыщенному отдыху по стране.