Марса-Алам
Марса-Алам
© Carnelia Beach, Marsa Alam by Andrew A. Shenouda is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 4:13

Распланировала отпуск на 2026 — и поняла, как увидеть море и горы без переплат: всё решает месяц

Отпуск в Египте в феврале укладывают до 100 тысяч на двоих

Новый год ещё не наступил, а мысли об отпуске уже греют сильнее батарей. Хорошая новость: путешествия в 2026-м можно распланировать так, чтобы увидеть море, горы и экзотику без удара по кошельку. Для этого достаточно выбрать правильный месяц и направление, где цены ниже, а впечатлений — больше. Об этом сообщает телеграм-канал "Тревел Тема".

Январь: мягкая зима и прогулки в Сочи

Начало года отлично подходит тем, кто хочет сменить сугробы на южный воздух и неспешные прогулки у моря. В Сочи в январе обычно теплее, чем в большинстве регионов, а туристов заметно меньше. Это значит, что гостиницы часто снижают цены, а в кафе можно спокойно выбрать столик без очередей. Плюс — развлечения вроде Сочи Парка в этот период не переполнены, а прогулки по набережным и паркам дают ощущение перезагрузки. Примерный бюджет на двоих на короткую поездку в 3-4 дня укладывается до 50 тысяч рублей.

Февраль-март: тёплое море и "последний шанс сезона"

Февраль традиционно считают удачным временем для Египта: до наплыва туристов ещё есть окно, а многие отели предлагают более спокойные условия по цене. Если хочется купаться и сноркать, лучше выбирать бухты, защищённые от ветра — там вода комфортнее, а в море больше шансов увидеть разноцветных рыб. Обычно поездка на двоих обходится до 100 тысяч рублей, если ловить предложения заранее.

Март — почти финальный месяц, когда можно успеть в Таиланд до полного перехода в более влажный сезон. Дожди уже возможны, но часто они короткие и не мешают отдыху, а туры с перелётом иногда удаётся найти в диапазоне 140-150 тысяч рублей. Это хороший вариант для тех, кто мечтает о фруктах, тёплых вечерах и азиатской атмосфере, но не хочет переплачивать за пик сезона.

Апрель-июнь: комфортная Азия и выгодные "всё включено"

Апрель многие путешественники выбирают ради Узбекистана: погода уже тёплая, но ещё без изнуряющей жары. Самарканд, Бухара, Ташкент — идеальные города для долгих прогулок, а гастрономический маршрут по чайханам и рынкам легко становится отдельным приключением. В этот период удобно совмещать культурную программу и отдых без перегрева и толп.

Май — время Турции для тех, кто любит формат "всё включено", но не готов платить за высокий сезон. Море ещё бодрит, зато сервис и инфраструктура работают в полную силу, а многие отели дают заметные скидки. Это вариант "почувствовать отпуск как в рекламе", но по более спокойному ценнику.

Июнь отлично подходит для Вьетнама, особенно для Нячанга: море часто спокойное, а внутри страны траты на еду, транспорт и покупки обычно радуют бюджетных путешественников. Такой отпуск удобен тем, что основные расходы — перелёт и проживание, а на месте можно позволить себе больше впечатлений без постоянных подсчётов.

Июль-октябрь: путешествия по России и дешёвое море рядом

Июль иногда разумнее посвятить отдыху рядом с домом — в этот месяц внутри страны часто самое приятное лето. Озёра, сплавы, кемпинги, базы отдыха, короткие выезды на выходные дают максимум удовольствия при минимальных расходах, особенно если заранее договориться с друзьями или выбрать места, где не нужно переплачивать за "пик сезона".

Август — время Алтая: горные долины, озёра, необычные ландшафты и ощущение, что оказался в совершенно другой стране. Здесь ценятся не только фотографии, но и маршрутная свобода — можно подобрать поездку под любой бюджет: от палаток до комфортных турбаз.

Сентябрь — шанс для Хайнаня, если хочется теплого моря и азиатского колорита. Да, погода может быть влажной и душной, но именно это часто отражается в ценах: отдых становится заметно доступнее. В плюсах — кухня, рынки, поездки по острову и ощущение тропиков без чрезмерной переплаты.

Октябрь можно отдать Абхазии, особенно если успеть в начале месяца. Там ещё сохраняется морское настроение, а стоимость проживания и питания обычно ниже, чем на многих популярных курортах. Достаточно соблюдать базовую осторожность в бытовых вопросах — и наслаждаться природой, горами и морем.

Ноябрь-декабрь: ощущение роскоши и зимняя экзотика

Ноябрь интересен круизом по Персидскому заливу: ОАЭ, Катар и Оман в одном маршруте дают редкое сочетание комфорта и ярких впечатлений. Такой формат часто воспринимается как дорогой, но в реальности круиз на двоих можно найти примерно за 100 тысяч рублей без перелёта, а билеты до Дубая в это время обычно стоят адекватно.

Декабрь подходит для Индии, если хочется настоящей смены декораций: океан, насыщенная культура и полное ощущение "другого мира". Это направление не всем подходит по стилю путешествия, но именно зимой оно часто становится одним из самых бюджетных вариантов с тёплой погодой и высокой концентрацией эмоций.

В целом план на 2026 год можно собрать так, чтобы каждый сезон приносил своё настроение: зимой — солнце и море, весной — города и гастрономию, летом — природу рядом или горы, а осенью — выгодные поездки в тёплые страны. Главное — заранее определить приоритеты и подбирать направления под месяц, тогда экономия получится естественной, без ощущения, что вы в чём-то себя ограничили.

