Отмечала день рождения в Будапеште и потратила всего 553 евро — но приключения начались ещё в аэропорту

В апреле 2025 года путешественница Анастасия решила отметить день рождения необычно — не дома, а в новой стране. За месяц до праздника она начала искать недорогие направления и быстро нашла выгодные билеты из Нюрнберга, где живёт, в Будапешт. Так родилась идея короткого трёхдневного путешествия по Венгрии, которое обошлось ей и супругу всего в 553 евро.

Перелёт и прибытие

Полёт из Нюрнберга в Будапешт выдался приключением — рейс был ранним, в 05:45, а ночного транспорта до аэропорта не оказалось. После неудачной попытки вызвать Bolt пришлось брать дорогое такси за 38 евро. До гейта они прибежали буквально за 10 минут до закрытия, но успели. Билеты туда и обратно стоили 111 евро на двоих, включая ручную кладь.

Из аэропорта в центр города Анастасия и её муж добирались автобусом и метро — всего 4,5 евро за двоих.

День первый: старинная Буда

Первый день пара провела на западном берегу Дуная — в районе Буда.

Анастасия вспоминает, что больше всего её впечатлили Рыбацкий бастион и церковь Матьяша с разноцветной черепицей. Они поднялись на смотровую площадку, откуда открывался вид на парламент и мосты через Дунай. Вход стоил всего несколько евро, но впечатления — бесценны.

Далее они прошлись по территории Будайской крепости, заглянули в дворец Шандора и спустились к романтичным садам "Варкерт Базар".

Особенно запомнился холм Геллерт — место, где можно увидеть весь город с высоты. По словам Анастасии, несмотря на ветер и долгий подъём, панорама стоила усилий: с одной стороны — парламент и мосты Пешта, с другой — холмы и старинные кварталы Буды.

День второй: поездка в Секешфехервар

На второй день в Будапеште пошёл дождь, и Анастасия решила уехать из столицы. Поезд в старинный город Секешфехервар стоил всего 3 евро, а дорога заняла 45 минут.

Главная цель поездки — замок Бори, построенный одним человеком, скульптором Йено Бори, в честь своей жены. Билеты стоили 7,5 евро, и, как призналась Анастасия, место произвело сильное впечатление: "Кажется, будто попадаешь в сказку — башни, арки, статуи, и всё это с душой, вручную”.

После экскурсии они прогулялись по центру Секешфехервара и вернулись в Будапешт, где успели застать цепной мост Сечени, украшенный флагами — в тот день в город прибыл премьер-министр Израиля.

Вечером путешественники заглянули в знаменитый руин-паб Szimpla Kert — культовое место с неоновыми огнями, старыми стенами и атмосферой богемного хаоса.

День третий: Пешт и главные достопримечательности

Последний день был посвящён району Пешт. Анастасия и её муж посетили замок Вайдахуняд в парке Варошлигет, поднялись на башню за 1 евро, прошлись по Площади Героев и проспекту Андраши, где стоят посольства и старинные особняки.

Они осмотрели базилику Святого Иштвана, но внутрь не пошли — слишком много туристов. Самым сильным впечатлением, по словам Анастасии, стал мемориал "Туфли на набережной Дуная", посвящённый жертвам Холокоста: "Детские ботиночки из чугуна на краю воды — зрелище, от которого перехватывает дыхание”.

Финальной точкой прогулки стало здание венгерского парламента — величественное, с башнями и богатой отделкой.

Жильё и еда

Анастасия выбрала уютные апартаменты в доме австро-венгерской эпохи всего в десяти минутах ходьбы от парламента. Две ночи стоили 100 евро.

Питались в основном в кафе и ресторанах:

В Spíler Biergarten попробовали бургер и гуляш — 14 490 форинтов (≈3 500 ₽).

День рождения отпраздновали в Kéhli Vendéglő под живую скрипку — 50 евро.

Самое приятное место — SVOI Bisztró, где подавали хинкали и вареники. Там пара заплатила 35 евро и осталась довольна.

Транспорт и штраф

По Будапешту они передвигались в основном пешком, иногда — на трамваях и автобусах. Билет стоил 450 форинтов, но однажды не удалось купить его вовремя — и именно тогда появились контролёры. Штраф составил 30 евро, но, к счастью, выписали только мужу.

Итоги поездки

За три дня на двоих Анастасия потратила:

Статья расходов Сумма (€) Еда 217 Перелёт 111 Жильё 100 Транспорт 70 Штраф 30 Развлечения 25 Итого 553 €

Впечатления

Перед поездкой Анастасия читала отзывы, где Будапешт описывали как грязный и небезопасный город, но реальность оказалась приятным сюрпризом.

"Всё оказалось гораздо лучше, чем я ожидала. Город чистый, ухоженный, с массой красивых мест. Пешком можно обойти большинство достопримечательностей, и везде чувствуется дух истории.”

Для неё это путешествие стало идеальным способом отметить день рождения: недорого, насыщенно и с чувством, что каждая минута проведена не зря.