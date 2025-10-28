Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вид на гору Малый Арарат
Вид на гору Малый Арарат
© wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:18

Озеро, как море, и коньяк, как легенда: что нельзя пропустить в Армении и как уложиться в бюджет

Отдых в Армении: сколько стоит поездка из Урала и что посмотреть в Ереване

Армения из года в год привлекает туристов своей красотой, историей и возможностью увидеть многое без серьёзных затрат. Для россиян это особенно удобно: действует безвизовый режим, а перелёт из Екатеринбурга занимает всего около трёх часов. Журналист URA. RU отправился в Ереван, чтобы проверить, действительно ли отдых в Армении можно назвать бюджетным, стоит ли ехать на озеро Севан и какие особенности ждут путешественников.

Как добраться до Еревана

До столицы Армении летают прямые рейсы "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и FlyOne Armenia. Среднее время в пути — около трёх с половиной часов, но нередко самолёты прилетают раньше графика. Для поездки достаточно российского паспорта, однако загранпаспорт всё же лучше взять — на границе к его состоянию относятся внимательнее.

При подлёте к Еревану из иллюминатора открывается потрясающий вид на легендарную гору Арарат.

Билеты туда-обратно на двоих, купленные за полтора месяца до поездки, обошлись в 48 тысяч рублей. Если планировать отпуск осенью, можно сэкономить: в ноябре билеты стоят примерно 5700 рублей в одну сторону. Кстати, самолёты FlyOne Armenia летают строго по расписанию, а пилоты даже просят пассажиров поторопиться с рассадкой, чтобы не задерживать вылет.

Ради чего стоит поехать в Армению

Все, кто побывал здесь, говорят одно и то же: в Армении красиво, вкусно, интересно и недорого. Ереван называют "розовым городом" — многие здания построены из туфа с розоватым оттенком. Архитектура ухожена, улицы чистые, а атмосфера сочетает восточную душевность и европейскую размеренность.

Самое известное место в городе — мемориал "Каскад". Это гигантская лестница с террасами, фонтанами и современными арт-объектами. Наверху открывается захватывающий вид на город и Арарат. Внутри комплекса — музей Джерарда Гафесчяна, где можно увидеть работы Энди Уорхола, Марка Шагала и Фернандо Ботеро.

Внизу "Каскада" находится Скульптурный сад, откуда удобно дойти до площади Свободы и Театра оперы и балета. А оттуда рукой подать до улицы Туманяна — гастрономического центра столицы.

Где поесть и что попробовать

На Туманяна расположены десятки заведений на любой вкус и кошелёк.
Рекомендуемые места:

  • "Туманян хинкали" - вкусные хинкали, кебабы и салаты;

  • Prepa - лёгкие блюда, сэндвичи и салаты;

  • Karas - классическая армянская кухня, шашлык и долма;

  • Nani - знаменитые лепёшки с начинками;

  • "Туманян шаурма" - одна из самых популярных точек быстрого питания.

Отдельно стоит отметить пекарню Onanyan, где продают свежие горячие лепёшки всего за 40 рублей.

Средний чек в Ереване удивляет: на двоих можно пообедать за 1000 рублей с бокалом вина. Порции — огромные, а продукты свежие. Фрукты и овощи стоят копейки: килограмм винограда — около 127 рублей, большой контейнер клубники — примерно 350.

Что посмотреть

Главная площадь страны — площадь Республики, где по вечерам проходит шоу поющих фонтанов. Рядом находятся парк 2800-летия Еревана, уличный рынок "Вернисаж" и Национальный музей истории.

Любители крепких напитков могут отправиться на экскурсию на коньячные заводы "Арарат" или "Ной". Второй расположен на месте старой Эриваньской крепости. Посетителям предлагают спуститься в старинные погреба, попробовать коллекционное вино 1944 года и коньяк десятилетней выдержки.

Тем, кто хочет увидеть природу, стоит поехать в Гарни и Гегард - это древние храмы, высеченные в скалах, а также на озеро Севан с монастырём Севанаванк IX века.

Полезные советы

В Армении используется драм, и выгоднее всего менять деньги уже в Ереване. Лучшие курсы — в обменниках сети SAS.

Если не хочется подниматься по "Каскаду" пешком, внутри есть эскалаторы и бесплатный вход в галерею. По городу удобно перемещаться на "Яндекс Такси" - цены ниже российских: средняя поездка стоит до 250 рублей.

Стоит учесть, что сервис в Армении спокойный, без излишней любезности. Также движение пешеходов довольно хаотичное — улицы узкие, а деревья растут прямо посреди тротуаров.

Вода в городских фонтанчиках (пулпулаках) абсолютно безопасна — это родниковая вода из гор.

Чтобы добраться до Севана, не стоит соглашаться на дорогие частные поездки: от станции "Еритасардакан" каждые полчаса ходят маршрутки №317, билет — около 100 рублей. Такси до монастыря обойдётся примерно в 150 рублей.

Отношение к туристам и цены

Местные жители очень дружелюбны к россиянам и туристам вообще. Многие европейцы среднего возраста приезжают сюда за атмосферой спокойствия и традиций.

Важно: пассажирам FlyOne Armenia стоит регистрироваться онлайн - в аэропорту за стойкой это платно (около 13 тысяч драм с человека).

В целом, отдых в Армении действительно доступен. Всего поездка на двоих с учётом билетов, отеля, еды, экскурсий и сувениров обошлась примерно в 135 тысяч рублей, а половина наличных осталась нетронутой. Армения — отличный вариант для тех, кто ценит историю, архитектуру и вкусную еду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Омбудсмен Свердловской области запретила учителям прикасаться к ученикам сегодня в 0:23
Учитель без права руки: что теперь делать, если школьник превращает класс в цирк

Учителям в Свердловской области запретили прикасаться к ученикам даже в конфликте. Почему омбудсмен считает это вопросом достоинства, а не слабости?

Читать полностью » В Тюменской области 340 водителей общественного транспорта вышли на пенсию досрочно — Инфоцентр региона вчера в 15:36
Рулили 20 лет — теперь могут отдохнуть: в Тюмени водителям дали право на досрочную пенсию

В Тюменской области 340 водителей автобусов, троллейбусов и трамваев вышли на пенсию досрочно — мужчины с 55 лет, женщины с 50 при нужном стаже.

Читать полностью » В Ялуторовске врачи провели сотое успешное стентирование сердца — правительство Тюменской области вчера в 14:46
Сердце на поправку: в Ялуторовске провели сотое спасение от инфаркта

В Ялуторовске врачи провели сотое успешное стентирование сердца. Региональный сосудистый центр достиг результата всего за несколько месяцев работы.

Читать полностью » Объём образовательных кредитов в Тюменской области вырос до 223,7 млн рублей вчера в 13:18
Учёба в долг: тюменские студенты оформляют кредиты на образование как никогда активно

В Тюменской области вырос спрос на образовательные кредиты: за восемь месяцев 2025 года оформили 1,3 тыс. договоров на 223,7 млн рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Читать полностью » В Тюменской области предложили ввести пятилетний ценз оседлости для субсидий молодым семьям вчера в 12:16
Сначала — прижиться, потом — просить: субсидии на жильё только для "своих"

Тюменские власти хотят ввести «ценз оседлости» для субсидий на жильё: помощь получат лишь семьи, прожившие в регионе не менее пяти лет.

Читать полностью » В Тюменской области планируют использовать белорусскую электронику для добычи нефти и газа вчера в 11:16
Нефть и микросхемы: Тюмень и Белоруссия готовят союз технологий и скважин

На промыслах Тюменской области планируют внедрить белорусскую электронику. «Интеграл» и регион обсуждают совместные решения для цифровых буровых.

Читать полностью » Власти Тюмени не смогут оформить дома вчера в 10:17
Трубы не будет, и помощи тоже: "Рабочий посёлок" застрял в юридическом тупике

В Тюмени «Рабочий поселок» не могут передать городу из-за спора с кооперативом «Нейча». Жители до сих пор живут без канализации и водопровода.

Читать полностью » Роскосмос начал использовать материнскую плату тюменской компании вчера в 9:37
Сделано в Тюмени, одобрено в Роскосмосе: новая плата готова к полётам и ИИ

Роскосмос начал использовать материнскую плату тюменской компании «Арсенал +». Отечественная разработка пригодна для систем ИИ и высоких вычислений.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Персональный тренер Клэкстон: без разминки невозможна безопасная тренировка
Дом
Требующие особого ухода растения: советы по уходу за капризными комнатными культурами
Наука
Итальянское правительство одобрило запуск первой плавучей ВЭС в Средиземном море
Авто и мото
Директор "Автостата" Целиков: продажи новых машин превысили 1 млн в 2025 году
Туризм
Крис Бруннинг заявил, что зимняя Лапландия — место для волшебства и северного сияния
Еда
La Repubblica: старинный каштановый десерт снова появился в меню Милана
Питомцы
Кинолог заявил, что рычание помогает собаке избегать конфликтов
Спорт и фитнес
Правильное дыхание во время тренировки снижает риск травм и повышает силу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet