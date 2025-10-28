Озеро, как море, и коньяк, как легенда: что нельзя пропустить в Армении и как уложиться в бюджет

Армения из года в год привлекает туристов своей красотой, историей и возможностью увидеть многое без серьёзных затрат. Для россиян это особенно удобно: действует безвизовый режим, а перелёт из Екатеринбурга занимает всего около трёх часов. Журналист URA. RU отправился в Ереван, чтобы проверить, действительно ли отдых в Армении можно назвать бюджетным, стоит ли ехать на озеро Севан и какие особенности ждут путешественников.

Как добраться до Еревана

До столицы Армении летают прямые рейсы "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и FlyOne Armenia. Среднее время в пути — около трёх с половиной часов, но нередко самолёты прилетают раньше графика. Для поездки достаточно российского паспорта, однако загранпаспорт всё же лучше взять — на границе к его состоянию относятся внимательнее.

При подлёте к Еревану из иллюминатора открывается потрясающий вид на легендарную гору Арарат.

Билеты туда-обратно на двоих, купленные за полтора месяца до поездки, обошлись в 48 тысяч рублей. Если планировать отпуск осенью, можно сэкономить: в ноябре билеты стоят примерно 5700 рублей в одну сторону. Кстати, самолёты FlyOne Armenia летают строго по расписанию, а пилоты даже просят пассажиров поторопиться с рассадкой, чтобы не задерживать вылет.

Ради чего стоит поехать в Армению

Все, кто побывал здесь, говорят одно и то же: в Армении красиво, вкусно, интересно и недорого. Ереван называют "розовым городом" — многие здания построены из туфа с розоватым оттенком. Архитектура ухожена, улицы чистые, а атмосфера сочетает восточную душевность и европейскую размеренность.

Самое известное место в городе — мемориал "Каскад". Это гигантская лестница с террасами, фонтанами и современными арт-объектами. Наверху открывается захватывающий вид на город и Арарат. Внутри комплекса — музей Джерарда Гафесчяна, где можно увидеть работы Энди Уорхола, Марка Шагала и Фернандо Ботеро.

Внизу "Каскада" находится Скульптурный сад, откуда удобно дойти до площади Свободы и Театра оперы и балета. А оттуда рукой подать до улицы Туманяна — гастрономического центра столицы.

Где поесть и что попробовать

На Туманяна расположены десятки заведений на любой вкус и кошелёк.

Рекомендуемые места:

"Туманян хинкали" - вкусные хинкали, кебабы и салаты;

Prepa - лёгкие блюда, сэндвичи и салаты;

Karas - классическая армянская кухня, шашлык и долма;

Nani - знаменитые лепёшки с начинками;

"Туманян шаурма" - одна из самых популярных точек быстрого питания.

Отдельно стоит отметить пекарню Onanyan, где продают свежие горячие лепёшки всего за 40 рублей.

Средний чек в Ереване удивляет: на двоих можно пообедать за 1000 рублей с бокалом вина. Порции — огромные, а продукты свежие. Фрукты и овощи стоят копейки: килограмм винограда — около 127 рублей, большой контейнер клубники — примерно 350.

Что посмотреть

Главная площадь страны — площадь Республики, где по вечерам проходит шоу поющих фонтанов. Рядом находятся парк 2800-летия Еревана, уличный рынок "Вернисаж" и Национальный музей истории.

Любители крепких напитков могут отправиться на экскурсию на коньячные заводы "Арарат" или "Ной". Второй расположен на месте старой Эриваньской крепости. Посетителям предлагают спуститься в старинные погреба, попробовать коллекционное вино 1944 года и коньяк десятилетней выдержки.

Тем, кто хочет увидеть природу, стоит поехать в Гарни и Гегард - это древние храмы, высеченные в скалах, а также на озеро Севан с монастырём Севанаванк IX века.

Полезные советы

В Армении используется драм, и выгоднее всего менять деньги уже в Ереване. Лучшие курсы — в обменниках сети SAS.

Если не хочется подниматься по "Каскаду" пешком, внутри есть эскалаторы и бесплатный вход в галерею. По городу удобно перемещаться на "Яндекс Такси" - цены ниже российских: средняя поездка стоит до 250 рублей.

Стоит учесть, что сервис в Армении спокойный, без излишней любезности. Также движение пешеходов довольно хаотичное — улицы узкие, а деревья растут прямо посреди тротуаров.

Вода в городских фонтанчиках (пулпулаках) абсолютно безопасна — это родниковая вода из гор.

Чтобы добраться до Севана, не стоит соглашаться на дорогие частные поездки: от станции "Еритасардакан" каждые полчаса ходят маршрутки №317, билет — около 100 рублей. Такси до монастыря обойдётся примерно в 150 рублей.

Отношение к туристам и цены

Местные жители очень дружелюбны к россиянам и туристам вообще. Многие европейцы среднего возраста приезжают сюда за атмосферой спокойствия и традиций.

Важно: пассажирам FlyOne Armenia стоит регистрироваться онлайн - в аэропорту за стойкой это платно (около 13 тысяч драм с человека).

В целом, отдых в Армении действительно доступен. Всего поездка на двоих с учётом билетов, отеля, еды, экскурсий и сувениров обошлась примерно в 135 тысяч рублей, а половина наличных осталась нетронутой. Армения — отличный вариант для тех, кто ценит историю, архитектуру и вкусную еду.