Босния и Герцеговина удивила мостами и изумрудными реками — ожидания оказались занижены

Лето всё ближе, а желание сменить обстановку только растёт — особенно если отпуск хочется организовать без лишних трат. На фоне подорожавших привычных курортов всё больше ценятся места, где можно получить максимум впечатлений за разумные деньги. В этой подборке собраны направления, которые часто остаются в тени раскрученных маршрутов, хотя по разнообразию они не уступают "хитам".

Кавказ, Балканы и Центральная Азия для тех, кто любит "живые" маршруты

Грузия — направление для любителей горных пейзажей и треккинга: здесь меньше дорог и подъёмников, зато больше нетронутых ландшафтов и изолированных деревень. Тбилиси становится неожиданным бонусом — активный, молодой город с клубами, магазинами и ресторанами. Среди культурных точек выделяются удалённые святилища и каменный город Вардзия. Отдельная часть впечатлений — кухня: хачапури и хинкали легко превращаются в самостоятельную причину поездки.

Босния и Герцеговина часто удивляет именно потому, что ожидания от неё занижены. Сараево с его многослойной историей, Мостар с узнаваемым мостом и каменными улицами, изумрудные реки и средневековые некрополи создают насыщенный маршрут без туристического перегруза.

Кыргызстан подойдёт тем, кто ищет ощущение "до туризма": горы, высокогорные озёра и кочевой ритм жизни. Иссык-Куль, долины Тяньшаня и караван-сарай Таш-Рабат, связанный с историей Шёлкового пути, формируют маршрут для активных путешественников. В высокий сезон билеты оцениваются примерно в 200 евро туда-обратно при относительно низкой стоимости жизни на месте.

Море без перегруза: острова, озёра и неожиданные побережья

Острова Сиес у побережья Галисии выглядят как "географическая ошибка": белый песок и прозрачная вода — и всё это на севере Испании. Архипелаг входит в национальный парк, поэтому доступ регулируется, а ночёвка возможна только в официальном кемпинге; в высокий сезон стоимость составляет около 69 евро в день.

Озеро Балатон — вариант для "медленного лета" в Венгрии: веломаршруты, деревни, рынки, аббатство Тихани и винодельни с акцентом на белые вина.

Калимнос в Греции — более спокойная альтернатива перегруженным островам. Дикие бухты, чистое море, дайвинг и сильная репутация в скалолазании делают его привлекательным для активного отдыха.

Дальние страны, где бюджет держится за счёт ритма и цен на месте

Лаос — страна размеренного темпа: утренние рынки, локальный транспорт и спокойные города вроде Луангпхабанга. Дополнительный плюс — железнодорожная линия, соединяющая страну с юго-западом Китая.

Никарагуа подойдёт тем, кто хочет увидеть Центральную Америку без привычной туристической "витрины". Колониальные города Гранада и Леон, остров Ометепе с двумя вулканами и тихие прибрежные посёлки формируют разнообразный маршрут. На месте номера на пляже стоят от 50 до 100 евро за ночь, ужин на двоих — менее 25 евро.

Кабо-Верде предлагает Атлантику с креольской культурой и мягким климатом. Острова различаются по характеру: одни подходят для водных видов спорта, другие — для треккинга.

Бразилия может сочетать городской старт и природное продолжение: Рио-де-Жанейро, затем перелёт в штат Мараньян к дюнам и лагунам Ленсойс-Мараньенсес и далее к Жерикоакоаре.

Общий принцип для экономичного лета остаётся простым: чем раньше зафиксированы билеты и базовая логистика, тем легче удержать бюджет и не тратить время на бесконечные сравнения.