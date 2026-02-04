Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с велосипедом
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 15:20

Отпуск за смешные деньги: весной эти города России обходятся дешевле столичного уикенда

Весна традиционно считается удачным временем для недорогих путешествий по России, и в этом году список доступных направлений оказался особенно показателен. В межсезонье снижаются цены на размещение и транспорт, а города без туристического наплыва выглядят спокойнее и комфортнее для прогулок. Такой формат отдыха позволяет совместить экономию с насыщенной программой и без спешки познакомиться с регионами. Об этом со ссылкой на данные сервиса "Туту" сообщает РИА Новости.

Орловская область — самое выгодное направление

Лидером рейтинга бюджетных весенних поездок стала Орловская область. Аналитики подсчитали, что средняя стоимость проживания в отеле на четыре ночи здесь составляет около десяти тысяч рублей. Дорога туда и обратно обходится примерно в 22,8 тысячи рублей, что делает регион одним из самых доступных вариантов для короткого отпуска.

Орел и его окрестности подходят тем, кто ценит неспешные маршруты и природные локации. Туристам рекомендуют включить в программу Сабуровскую крепость, Охотников замок и национальный парк "Орловское полесье". Дополнительным плюсом становится общий тренд на бюджетные путешествия по России, который особенно заметен именно в межсезонье.

Тула: история, музеи и короткие маршруты

Второе место в списке заняла Тульская область. Средний бюджет поездки оценивается в 28,2 тысячи рублей. Из них около 15,6 тысячи уходит на билеты в оба конца, еще примерно 12,6 тысячи — на проживание в гостинице за четыре ночи.

Тула остается удобным направлением для поездки на несколько дней. Город компактен, а основные достопримечательности расположены близко друг к другу. При первом визите туристам советуют начать с кремля, музеев оружия и музея "Тульский пряник", который помогает познакомиться с местными традициями и гастрономией.

Псковская область и другие доступные регионы

Псковская область замыкает тройку самых недорогих направлений для весеннего отдыха. Четырехдневная поездка сюда в среднем обходится в 28,3 тысячи рублей. На дорогу приходится около 12,2 тысячи рублей, а на проживание в отеле — примерно 16,1 тысячи.

Особое внимание путешественникам рекомендуют уделить Пушкинским Горам. Здесь находится музей-усадьба "Михайловское" — родовое имение семьи Александра Пушкина, которое весной привлекает сочетанием культурного наследия и природы. Снижение расходов на дорогу также связано с тем, что в начале сезона цены на перелёты по России остаются стабильными и без резких скачков.

Кроме того, в список доступных направлений вошли Владимирская и Костромская области. Поездка на двоих в эти регионы обойдется в среднем в 34,4 и 34,9 тысячи рублей соответственно, что делает их удобным вариантом для короткого весеннего путешествия.

Весенние поездки по России позволяют увидеть знакомые регионы без толп и переплат. Умеренные расстояния, снижение цен и разнообразие маршрутов делают такой формат отдыха подходящим как для спонтанных поездок, так и для заранее спланированных выходных.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

