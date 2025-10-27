Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Рогов Опубликована сегодня в 1:56

Железные кони для больших дорог: самые дешёвые пикапы 2025 года, которые не боятся грязи и ям

УАЗ "Пикап" признан самым дешёвым пикапом на российском рынке

Пикапы на российском рынке остаются нишевыми, но востребованными автомобилями. Несмотря на рост цен и снижение интереса к сегменту, именно эти машины часто выбирают те, кто ищет надежный транспорт для работы, дачи или активного отдыха. Эксперты портала "Автоновости дня" проанализировали предложения автосалонов и составили рейтинг самых доступных моделей, которые можно купить в 2025 году.

УАЗ "Пикап" — традиционный лидер по доступности

Самый недорогой пикап, представленный на российском рынке, — УАЗ "Пикап". Цена базовой версии начинается от 1 860 000 рублей. Автомобиль оснащается проверенным временем бензиновым мотором объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Пятиступенчатая механическая коробка и полный привод делают его универсальным вариантом для города и бездорожья. Клиренс — внушительные 210 мм. За доплату в 54 тысячи рублей можно установить кондиционер, что делает поездки летом гораздо комфортнее.

AmberTruck Work — отечественный трудяга

Следующий в списке — отечественный AmberTruck Work, стартующий с отметки 2 299 999 рублей. Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель, работающий в паре с "механикой" и полным приводом. Машина получила дорожный просвет 200 мм — немного меньше, чем у УАЗа, но этого вполне хватает для движения по проселку или грунтовым дорогам.

Dongfeng DF6 — китайский вариант для прагматиков

Китайский пикап Dongfeng DF6 — один из самых популярных в своем сегменте. За 2 350 000 рублей покупатель получает базовую комплектацию Comfort 2023 года с дизельным двигателем 2,5 литра (136 л. с.), механической коробкой и полным приводом. Дорожный просвет — 220 мм. Автомобиль известен своей экономичностью и хорошим качеством сборки.

JAC T8 — баланс между ценой и комфортом

Пикап JAC T8 в минимальной комплектации стоит 2 449 000 рублей (с учетом специального предложения в 400 тысяч). Под капотом — двухлитровый турбомотор на 190 л. с., "механика" и полный привод. Клиренс — 220 мм. Благодаря агрессивному дизайну и современной оптике эта модель выглядит дороже своей цены.

Sollers ST6 — оптимум для города и трассы

Sollers ST6 обойдется минимум в 2 630 000 рублей. Под капотом — 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 176 л. с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку, полный привод и понижающую передачу. Клиренс составляет 197 мм, что делает пикап более "асфальтовым", чем внедорожным, но комфортным в повседневной эксплуатации.

JAC T8 Pro — улучшенная версия с характером

Усовершенствованный JAC T8 Pro стоит от 2 699 000 рублей. Мощность 211 л. с. и объем двигателя 2,4 литра делают его одним из самых динамичных среди доступных пикапов. Клиренс — 220 мм. Этот автомобиль позиционируется как более современная альтернатива классическому T8, предлагая улучшенную шумоизоляцию и обновленный интерьер.

Sollers ST8 — крупный и уверенный

Sollers ST8 с аналогичным 2,4-литровым турбомотором мощностью 211 л. с. стартует с отметки 2 870 000 рублей. В базовой комплектации — шестиступенчатая "механика" и полный привод. Клиренс 210 мм позволяет уверенно двигаться даже по пересеченной местности.

Great Wall Poer Kingkong — китайский комфорт

Great Wall Poer Kingkong 2024 года стоит 3 099 000 рублей с учетом выгоды в 200 тысяч. Мотор — двухлитровый турбобензиновый, мощностью 190 л. с., коробка — "механика", привод — полный. В зависимости от версии клиренс варьируется около 200 мм. Пикап отличается просторным салоном и богатым оснащением: мультимедиа, камера заднего вида, климат-контроль.

JAC T9 — топ из доступных

Завершает рейтинг JAC T9, который стоит от 3 499 000 рублей (с учетом скидки в 100 тысяч). Под капотом — двухлитровый турбомотор на 224 л. с., восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод. Клиренс — 210 мм. Этот пикап уже можно назвать "премиумом" среди бюджетных, с высоким уровнем комфорта и технологий.

Сравнение моделей

Модель Объем двигателя Мощность (л. с.) Трансмиссия Привод Клиренс (мм) Цена от (₽)
УАЗ "Пикап" 2,7 150 МКПП 4x4 210 1 860 000
AmberTruck Work 2,5 136 МКПП 4x4 200 2 299 999
Dongfeng DF6 2,5 136 МКПП 4x4 220 2 350 000
JAC T8 2,0 190 МКПП 4x4 220 2 449 000
Sollers ST6 2,0 176 МКПП 4x4 197 2 630 000
JAC T8 Pro 2,4 211 МКПП 4x4 220 2 699 000
Sollers ST8 2,4 211 МКПП 4x4 210 2 870 000
Great Wall Poer Kingkong 2,0 190 МКПП 4x4 200 3 099 000
JAC T9 2,0 224 АКПП 4x4 210 3 499 000

Как выбрать подходящий пикап

  1. Определите цель. Для города и дачи подойдут Sollers ST6 или JAC T8. Для фермерских или строительных нужд — УАЗ или AmberTruck.

  2. Смотрите на клиренс. Чем выше дорожный просвет, тем устойчивее поведение на бездорожье.

  3. Обратите внимание на трансмиссию. "Механика" надежнее и дешевле, но АКПП комфортнее.

  4. Учитывайте расход топлива. Дизели экономичнее, но требуют качественного топлива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор пикапа с низким клиренсом для деревни.
Последствие: застревание и повреждение днища.
Альтернатива: модели с клиренсом от 210 мм — JAC T8 Pro, DF6, УАЗ.

Ошибка: игнорировать наличие полного привода.
Последствие: ограниченная проходимость.
Альтернатива: только 4x4 — большинство моделей рейтинга его имеют.

Плюсы и минусы пикапов

Плюсы Минусы
Большая грузоподъемность Повышенный расход топлива
Высокий клиренс Не всегда удобны в городе
Полный привод Дорогие запчасти у китайских моделей
Универсальность Ограниченное количество салонов с тест-драйвами

Частые вопросы

Какой пикап выбрать для охоты и рыбалки?
Лучше всего подойдут УАЗ "Пикап" или JAC T8 — простые, ремонтопригодные и проходимые.

Сколько стоит обслуживание пикапа?
Средняя стоимость ТО — от 25 до 50 тысяч рублей в год в зависимости от марки и региона.

Что лучше — дизель или бензин?
Дизель экономичнее и тяговитее, но в холодном климате может доставить хлопоты при запуске.

Мифы и правда

Миф: пикапы — это только для бизнеса.
Правда: всё больше людей покупают их как семейный автомобиль для путешествий и дачи.

Миф: китайские модели ненадежны.
Правда: современные пикапы из Китая уже давно по качеству не уступают многим европейским аналогам.

Интересные факты

  1. Первые пикапы УАЗ начали выпускать в 2008 году.

  2. В Китае пикапы долгое время считались "рабочими машинами", но теперь активно покупаются частными водителями.

  3. В России продажи пикапов стабильно держатся на уровне 6-8 тысяч штук в год.

