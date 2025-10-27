Железные кони для больших дорог: самые дешёвые пикапы 2025 года, которые не боятся грязи и ям
Пикапы на российском рынке остаются нишевыми, но востребованными автомобилями. Несмотря на рост цен и снижение интереса к сегменту, именно эти машины часто выбирают те, кто ищет надежный транспорт для работы, дачи или активного отдыха. Эксперты портала "Автоновости дня" проанализировали предложения автосалонов и составили рейтинг самых доступных моделей, которые можно купить в 2025 году.
УАЗ "Пикап" — традиционный лидер по доступности
Самый недорогой пикап, представленный на российском рынке, — УАЗ "Пикап". Цена базовой версии начинается от 1 860 000 рублей. Автомобиль оснащается проверенным временем бензиновым мотором объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Пятиступенчатая механическая коробка и полный привод делают его универсальным вариантом для города и бездорожья. Клиренс — внушительные 210 мм. За доплату в 54 тысячи рублей можно установить кондиционер, что делает поездки летом гораздо комфортнее.
AmberTruck Work — отечественный трудяга
Следующий в списке — отечественный AmberTruck Work, стартующий с отметки 2 299 999 рублей. Под капотом установлен 2,5-литровый турбодизель, работающий в паре с "механикой" и полным приводом. Машина получила дорожный просвет 200 мм — немного меньше, чем у УАЗа, но этого вполне хватает для движения по проселку или грунтовым дорогам.
Dongfeng DF6 — китайский вариант для прагматиков
Китайский пикап Dongfeng DF6 — один из самых популярных в своем сегменте. За 2 350 000 рублей покупатель получает базовую комплектацию Comfort 2023 года с дизельным двигателем 2,5 литра (136 л. с.), механической коробкой и полным приводом. Дорожный просвет — 220 мм. Автомобиль известен своей экономичностью и хорошим качеством сборки.
JAC T8 — баланс между ценой и комфортом
Пикап JAC T8 в минимальной комплектации стоит 2 449 000 рублей (с учетом специального предложения в 400 тысяч). Под капотом — двухлитровый турбомотор на 190 л. с., "механика" и полный привод. Клиренс — 220 мм. Благодаря агрессивному дизайну и современной оптике эта модель выглядит дороже своей цены.
Sollers ST6 — оптимум для города и трассы
Sollers ST6 обойдется минимум в 2 630 000 рублей. Под капотом — 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 176 л. с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку, полный привод и понижающую передачу. Клиренс составляет 197 мм, что делает пикап более "асфальтовым", чем внедорожным, но комфортным в повседневной эксплуатации.
JAC T8 Pro — улучшенная версия с характером
Усовершенствованный JAC T8 Pro стоит от 2 699 000 рублей. Мощность 211 л. с. и объем двигателя 2,4 литра делают его одним из самых динамичных среди доступных пикапов. Клиренс — 220 мм. Этот автомобиль позиционируется как более современная альтернатива классическому T8, предлагая улучшенную шумоизоляцию и обновленный интерьер.
Sollers ST8 — крупный и уверенный
Sollers ST8 с аналогичным 2,4-литровым турбомотором мощностью 211 л. с. стартует с отметки 2 870 000 рублей. В базовой комплектации — шестиступенчатая "механика" и полный привод. Клиренс 210 мм позволяет уверенно двигаться даже по пересеченной местности.
Great Wall Poer Kingkong — китайский комфорт
Great Wall Poer Kingkong 2024 года стоит 3 099 000 рублей с учетом выгоды в 200 тысяч. Мотор — двухлитровый турбобензиновый, мощностью 190 л. с., коробка — "механика", привод — полный. В зависимости от версии клиренс варьируется около 200 мм. Пикап отличается просторным салоном и богатым оснащением: мультимедиа, камера заднего вида, климат-контроль.
JAC T9 — топ из доступных
Завершает рейтинг JAC T9, который стоит от 3 499 000 рублей (с учетом скидки в 100 тысяч). Под капотом — двухлитровый турбомотор на 224 л. с., восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод. Клиренс — 210 мм. Этот пикап уже можно назвать "премиумом" среди бюджетных, с высоким уровнем комфорта и технологий.
Сравнение моделей
|Модель
|Объем двигателя
|Мощность (л. с.)
|Трансмиссия
|Привод
|Клиренс (мм)
|Цена от (₽)
|УАЗ "Пикап"
|2,7
|150
|МКПП
|4x4
|210
|1 860 000
|AmberTruck Work
|2,5
|136
|МКПП
|4x4
|200
|2 299 999
|Dongfeng DF6
|2,5
|136
|МКПП
|4x4
|220
|2 350 000
|JAC T8
|2,0
|190
|МКПП
|4x4
|220
|2 449 000
|Sollers ST6
|2,0
|176
|МКПП
|4x4
|197
|2 630 000
|JAC T8 Pro
|2,4
|211
|МКПП
|4x4
|220
|2 699 000
|Sollers ST8
|2,4
|211
|МКПП
|4x4
|210
|2 870 000
|Great Wall Poer Kingkong
|2,0
|190
|МКПП
|4x4
|200
|3 099 000
|JAC T9
|2,0
|224
|АКПП
|4x4
|210
|3 499 000
Как выбрать подходящий пикап
-
Определите цель. Для города и дачи подойдут Sollers ST6 или JAC T8. Для фермерских или строительных нужд — УАЗ или AmberTruck.
-
Смотрите на клиренс. Чем выше дорожный просвет, тем устойчивее поведение на бездорожье.
-
Обратите внимание на трансмиссию. "Механика" надежнее и дешевле, но АКПП комфортнее.
-
Учитывайте расход топлива. Дизели экономичнее, но требуют качественного топлива.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: выбор пикапа с низким клиренсом для деревни.
Последствие: застревание и повреждение днища.
Альтернатива: модели с клиренсом от 210 мм — JAC T8 Pro, DF6, УАЗ.
• Ошибка: игнорировать наличие полного привода.
Последствие: ограниченная проходимость.
Альтернатива: только 4x4 — большинство моделей рейтинга его имеют.
Плюсы и минусы пикапов
|Плюсы
|Минусы
|Большая грузоподъемность
|Повышенный расход топлива
|Высокий клиренс
|Не всегда удобны в городе
|Полный привод
|Дорогие запчасти у китайских моделей
|Универсальность
|Ограниченное количество салонов с тест-драйвами
Частые вопросы
Какой пикап выбрать для охоты и рыбалки?
Лучше всего подойдут УАЗ "Пикап" или JAC T8 — простые, ремонтопригодные и проходимые.
Сколько стоит обслуживание пикапа?
Средняя стоимость ТО — от 25 до 50 тысяч рублей в год в зависимости от марки и региона.
Что лучше — дизель или бензин?
Дизель экономичнее и тяговитее, но в холодном климате может доставить хлопоты при запуске.
Мифы и правда
• Миф: пикапы — это только для бизнеса.
Правда: всё больше людей покупают их как семейный автомобиль для путешествий и дачи.
• Миф: китайские модели ненадежны.
Правда: современные пикапы из Китая уже давно по качеству не уступают многим европейским аналогам.
Интересные факты
-
Первые пикапы УАЗ начали выпускать в 2008 году.
-
В Китае пикапы долгое время считались "рабочими машинами", но теперь активно покупаются частными водителями.
-
В России продажи пикапов стабильно держатся на уровне 6-8 тысяч штук в год.
