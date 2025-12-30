Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Казань
Казань
© commons.wikimedia.org by Ted.ns is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:54

Больше не встречаю Новый год дома: эти города России дают праздник и без больших трат

В Казани экономят на жилье, выбирая районы в 15–20 минутах от центра

Праздничные выходные — редкий шанс сменить обстановку и встретить Новый год не под шум телевизора, а среди огней незнакомого города. Причём для этого не обязательно тратить состояние на курорты и пятизвёздочные отели. В России есть десятки направлений, где легко поймать недорогие билеты, гулять часами и получать ощущение настоящего путешествия. Об этом пишет авторская колонка Анастасии Колчиной в сообществе.

Города, где праздник чувствуется на улицах

Для тех, кто любит яркую атмосферу, подойдёт Казань: новогодний Кремль, украшенная улица Баумана и зимние катки создают ощущение европейского города с восточным характером. Экономить проще всего на жилье — стоит поселиться в районах, откуда до центра ехать 15-20 минут.
Ещё один вариант — Нижний Новгород, где зимняя панорама Стрелки и прогулка по кремлёвской стене дают впечатления "как на открытке", а цены часто ниже, чем в столицах. Билеты на поезд или машину из Москвы нередко обходятся дешевле перелёта, а отели рядом с туристическими улицами можно заменить апартаментами в соседних кварталах.

Европа без визы и сказка для детей

Если хочется "европейского" настроения, многие выбирают Калининград - готические соборы, остров Канта, брусчатка и зимние рынки с ароматом горячих напитков. Для прогулки по Куршской косе зимой не нужно много тратиться, а впечатления будут необычными: дюны и иней дают почти инопланетные пейзажи.
Для семейного праздника отлично подходит Великий Устюг. Даже если платные программы в Вотчине не входят в планы, украшенный город, зимняя архитектура и соборы создают ощущение настоящего рождественского фильма. Главное — планировать заранее, потому что ближе к праздникам жильё разбирают быстро.

Урал, Карелия и древняя Русь

Тем, кто хочет более "городской" Новый год, подойдёт Екатеринбург: зимние инсталляции, набережная и смотровые точки дают хороший баланс прогулок и уютных кафе.
Любителям спокойствия стоит обратить внимание на Петрозаводск - Онега, снежные закаты и северный колорит. Из необычных идей — зимняя "Рускеала", поездка на Кижи по записи или встреча с карельским Дедом Морозом, где часто можно ограничиться бесплатным визитом без мастер-классов.
Если хочется исторического настроения, можно выбрать Псков и Изборск: кремль, крепости и археологические пространства вроде Довмонтова города помогают почувствовать себя в средневековой сказке без серьёзных расходов.

Южные альтернативы и идеи с характером

Не всем нужен снег — иногда хочется просто мягкой зимы и смены картинки. Астрахань даёт южную атмосферу, доступные цены и необычное сочетание купеческой архитектуры и Волги.
Пермь понравится тем, кто любит музеи и арт-среду: набережная Камы, городские объекты и возможность устроить отдельное приключение — например, съездить к Кунгурской ледяной пещере или в Хохловку.
А тем, кто мечтает о горах, подходят Кавказские Минеральные Воды: Кисловодск и Пятигорск позволяют гулять по паркам бесплатно, пить минеральную воду и при желании расширить маршрут поездками к соседним республикам. Погода может быть разной, но именно это добавляет путешествию ощущение "живого" праздника.

В итоге бюджетный Новый год в поездке чаще всего складывается из трёх вещей: грамотных дат, жилья с кухней и любви к прогулкам. Чем меньше вы привязаны к отелям "всё включено", тем больше свободы и тем интереснее становится само путешествие.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арктика стала доступным туристическим направлением для россиян — Каганов сегодня в 14:29
Заполярье больше не для отчаянных: Арктика меняет туристический статус

Арктика перестала быть направлением для единиц. Почему туры на Север становятся популярнее и сколько сегодня стоит путешествие за Полярный круг?

Читать полностью » Новогодний отдых в Красной Поляне обошёлся в 1,2 млн рублей — Readovka сегодня в 14:25
Отпуск на миллион — и это не за границей: как курорты встретили Новый год

Новогодний отдых в России побил ценовые рекорды: где туристы платили сотни тысяч и миллионы за праздничные каникулы?

Читать полностью » Зимний Минск подходит для коротких поездок с прогулками и музеями — гиды сегодня в 13:07
Этот город зимой будто замирает: неожиданное направление для короткой поездки

Зимний Минск — это спокойные прогулки, музеи без очередей и уютные кафе. Разбираемся, что посмотреть в городе и куда съездить за его пределами.

Читать полностью » 33% россиян предпочитают встречать Новый год дома, 29% — в Крыму — РНКБ развитие сегодня в 11:20
Недвижимость на побережье Крыма как идеальный подарок: почему 57% россиян об этом мечтают

Россияне активно интересуются недвижимостью в Крыму, 57% готовы бы получить ее в подарок. Туризм и строительство растут на фоне высокого спроса.

Читать полностью » Паландокен привлекает опытных лыжников длинными трассами и ночным катанием — Турпром сегодня в 9:29
Курорты Турции в снежной ловушке: как массовый наплыв туристов меняет горнолыжный сезон

Турция предлагает отличные условия для горнолыжного отдыха с разнообразием трасс и доступными ценами. Откройте для себя лучшие курорты и наслаждайтесь зимним отдыхом на высшем уровне!

Читать полностью » Путешественники кладут AirTag в чемодан для отслеживания багажа — Тревел Тема сегодня в 5:52
Перестал нервничать перед посадкой: эти мелочи экономят мне часы и спасают поездку

Соберите чемодан без стресса! 5 простых действий, чтобы избежать проблем в аэропорту и сделать ваше путешествие комфортным.

Читать полностью » Азорские острова предлагают пляжный отдых, вулканы и наблюдение за китами — соцсети сегодня в 1:35
Девять островов посреди океана: почему Азоры меняют представление об отдыхе

Азорские острова — девять разных миров в Атлантике: вулканы, океан, киты и города с историей. Рассказываем, чем уникален каждый остров и зачем туда ехать.

Читать полностью » Набережная Коньяалты в Анталии осталась без освещения в туристический сезон — ТурПром вчера в 20:38
Визитная карточка во тьме: что происходит с вечерней Анталией накануне праздников

Набережная Коньяалты в Анталии оказалась без освещения накануне Нового года. Туристы и жители требуют срочного решения проблемы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-мышление формирует привычку к регулярному движению — Шэрон Гэм тренер
Еда
Салаты с кальмарами первыми исчезают с праздничного стола — кулинары
Наука
Мумификация была формой арт-терапии для древних людей — Арриаза
МИД Туркмении осудил атаку дронов на резиденцию Путина — РБК
Авто и мото
Снег на номере грозит лишением прав зимой — автоюрист
Садоводство
Для защиты картофеля от фузариоза своевременно удаляйте поврежденные клубни — Огород.ru
Общество
Секция интересов РФ зафиксировала рост отказов во въезде в Грузию — ТАСС
Красота и здоровье
Восстановление ногтей после гель-лака занимает месяцы — мастер Панайотиди
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet