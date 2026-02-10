Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:28

Искала нормальный отель в Гонконге — задача оказалась сложнее, чем казалось

Поиск отеля в Гонконге легко превращается в отдельное испытание ещё на этапе планирования поездки. Город манит небоскрёбами, кухней и видами, но цены на жильё и противоречивые отзывы могут отпугнуть даже опытных путешественников. Особенно сложно тем, кто хочет найти баланс между комфортом и бюджетом. Об этом в личном опыте для "Яндекс Путешествий" рассказала тревел-блогер Вероника.

Почему с отелями в Гонконге всё непросто

Гонконг давно закрепил за собой репутацию одного из самых дорогих городов Азии, и жильё здесь — отдельная статья расходов. Проблема не только в высоких ценах, но и в качестве сервиса. Даже у известных сетевых отелей часто встречаются жалобы на тесные номера, запах сырости или отсутствие нормального вида из окна. При этом гостиниц с безупречными отзывами практически нет, а долгий анализ комментариев нередко заканчивается переплатой без гарантии результата.

Дополнительную сложность добавляет сезонность. Поездка пришлась на январь — самый прохладный месяц в Гонконге. Для тех, кто привык к теплу, наличие отопления или режима обогрева в кондиционере становится важным критерием, но, как показывает практика, это редкость для местных отелей и не всегда критично на деле.

Какой вариант в итоге сработал

После долгих поисков выбор пал на отель Eaton в районе Коулун, недалеко от станции метро Jordan. Локация оказалась удачной: в пешей доступности достопримечательности, транспорт и повседневная инфраструктура. Внизу расположен фуд-корт, рядом — McDonald's, Starbucks и круглосуточные магазины, а неподалёку от метро можно найти супермаркет с горячими напитками.

Сам номер оказался неожиданно просторным по местным меркам, чистым и уютным. Несмотря на некоторые мелочи вроде двери в соседний номер, общее впечатление оказалось положительным. По итогам поездки именно этот отель стал самым комфортным вариантом за всё путешествие, что для Гонконга — редкость.

Сколько на самом деле стоит Гонконг

Один полный день в городе позволил наглядно оценить расходы. Проживание с учётом промокода обошлось примерно в 6000 рублей за ночь на двоих — сумма, которую можно считать удачной для этого направления. В качестве альтернативы стоит рассмотреть соседний Шэньчжэнь, откуда до Гонконга легко добраться на метро.

Расходы на еду составили около 6000 рублей: завтраки в кофейнях, обед в мишленовской лапшичной, ужин в демократичном сетевом ресторане и перекусы в convenience store. Транспорт — автобусы, трамвай, метро и паром — уложился примерно в 1000 рублей. Из платных развлечений был только подъём на Виктория-Пик на фуникулёре.

Гонконг доказывает, что даже в дорогом городе можно путешествовать разумно. При внимательном подходе к жилью и маршрутам он остаётся ярким, удобным и запоминающимся направлением, где современные технологии, уличная еда и панорамы уживаются в одном ритме.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

