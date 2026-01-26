Отпуск без слёз и кредитов: семейные поездки стали возможны даже при самом скромном бюджете

Зимние семейные поездки по России могут оказаться неожиданно доступными даже при ограниченном бюджете. Аналитики туристического рынка сравнили расходы на дорогу и размещение и выделили регионы, где отдых с детьми обходится дешевле всего. Итоги исследования показывают, что недорогие маршруты есть не только в популярных туристических зонах. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Самое доступное направление для семьи

Еврейская автономная область возглавила рейтинг бюджетных направлений для зимних поездок с детьми. Регион оказался лидером за счёт низкой стоимости билетов и доступных цен на размещение. Такой вариант подходит семьям, которые хотят провести несколько дней в спокойной обстановке без лишних затрат.

"Самым бюджетным направлением стала Еврейская автономная область. Средняя стоимость билетов туда-обратно на семью из трех человек составляет около 17 тысяч рублей", — рассказали эксперты.

Рост интереса к подобным маршрутам вписывается в общую тенденцию перераспределения спроса на внутренний туризм в России, где путешественники всё чаще выбирают менее раскрученные регионы.

Орловская область как формат спокойного отдыха

Второе место рейтинга заняла Орловская область. Направление подходит для неспешных зимних поездок, прогулок по историческому центру и коротких выездов за город. Компактные расстояния и умеренные цены делают регион удобным для путешествий с детьми.

"Семейное путешествие сюда в среднем стоит 25 тысяч рублей: около 13 тысяч рублей будут стоить билеты, ещё 13 тысяч — проживание в отеле на три ночи", — добавили аналитики.

Брянск и Смоленск без переплат

Третью позицию заняла Брянская область, где поездка для семьи остаётся в пределах среднего бюджета. Четвёртое место досталось Смоленской области, которую традиционно выбирают для культурных маршрутов и музейных программ.

"Поездка для семьи из трех человек в среднем обойдется почти в 26 тысяч рублей, из которых 13 тысяч уйдут на билеты, а 12 тысяч — на проживание", — отметили специалисты.

Эксперты также обращают внимание, что сократить расходы помогает выбор формата размещения: всё больше семей предпочитают апартаменты, поскольку они часто дешевле отелей при поездках по стране.

Данные исследования подтверждают, что внутренний туризм зимой остаётся доступным для семей с детьми. Невысокие цены, отсутствие сезонного ажиотажа и спокойный ритм регионов делают такие поездки практичным вариантом отдыха.