© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:16

Экономия на всём: как Нижегородская область будет компенсировать бюджетный дефицит

В Нижегородской области планируют увеличить налоговые поступления для компенсации дефицита бюджета

Правительство Нижегородской области представило проект главного финансового документа на 2026 год, который будет строиться на принципах жесткой экономии. Несмотря на ожидаемый рост доходов региона, власти планируют значительно сократить бюджетный дефицит в ближайшие годы.

Ожидаемый спад доходов и дефицит бюджета

Общий прирост доходов региональной казны прогнозируется на уровне 2,3%, однако одним из ключевых источников доходов — налогу на прибыль организаций — предстоит снижение на 10%. Согласно проекту, расходы региона составят 354,5 млрд рублей, в то время как доходы ожидаются на уровне 332,2 млрд рублей. Это создает дефицит в размере 22,3 млрд рублей.

"Однако власти намерены радикально исправить эту ситуацию и к 2028 году сократить разрыв в бюджете до 10,5 млрд рублей", — отметила Ольга Сулима, министр финансов региона.

Стратегия компенсации выпадающих доходов

Для покрытия дефицита планируется увеличить поступления от других налоговых источников. В частности, ожидается рост сборов от НДФЛ, налога на имущество, акцизов и платежей от бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения.

Особое внимание уделяется Дорожному фонду, где рост поступлений должен составить 10,7%. Кроме того, акцизы на алкогольную продукцию увеличатся на рекордные 19,8%.

Меры по оптимизации бюджета

Законодательное собрание инициировало поиск дополнительных резервов, в том числе за счет перевода части предпринимателей с патентной системы на упрощенную. В условиях экономии власти решили начать с самой государственной службы: индексация зарплат и премий госслужащим будет приостановлена.

Прогнозируемое снижение прибыли местных предприятий

Также ожидается значительное снижение прибыли местных предприятий — возможно, на 25%, что приведет к общему показателю в 559,6 млрд рублей в следующем году.

