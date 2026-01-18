Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сараево
Сараево
© commons.wikimedia.org by Julian Nyča is licensed under CC BY-SA 3.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 1:46

Этот европейский город признали самым бюджетным в 2026: цены звучат как из прошлого

Сараево возглавляет список бюджетных городов Европы на 2026 год - Time Out

Иногда для перезагрузки нужен не отпуск на две недели, а короткий городской уик-энд, который не превращается в финансовую боль. Но классические столицы вроде Рима, Амстердама или Барселоны всё чаще проигрывают по цене — и на жильё, и на еду. Поэтому в 2026 году в фокусе оказались менее раскрученные города, где легче почувствовать "настоящую" Европу без толп и лишних трат. Об этом сообщает Time Out.

Почему именно Сараево называют самым бюджетным

В рейтинге доступных городов для отдыха на 2026 год первое место заняла столица Боснии и Герцеговины — Сараево. Город стоит среди зелёных склонов Динарских Альп и тянется вдоль реки Миляцка, а по ощущениям скорее похож на уютную "живую" столицу, чем на туристический аттракцион. По данным Time Out, здесь можно найти ночёвку в формате аренды жилья примерно за 40 евро, а пиво — около 2,30 евро, что для Европы звучит почти как воспоминание из прошлых лет.

Что делать в городе, чтобы не тратить лишнего

Сараево хорошо раскрывается пешком: исторический центр компактный, а прогулки по улочкам и набережным легко превращаются в самостоятельный маршрут. Начать можно с крытого рынка Gradska tržnica Markale, затем взять что-то традиционное вроде бурека и продолжить день в местных заведениях, где цены обычно остаются спокойными. Тем, кто хочет "кофейную" паузу, часто советуют заглянуть в Caffe Divan — это удачный способ почувствовать местный ритм без дорогих ресторанных чеков.

Если планировать поездку заранее, август может стать отдельным поводом: в городе проходит Сараевский кинофестиваль, который собирает много событий и создаёт атмосферу большого культурного сезона.

"Город залит солнцем, но самая важная причина — Сараевский кинофестиваль — один из крупнейших и самых оживлённых в юго-восточной Европе.", — отмечает редактор гида Time Out Элла Дойл.

Куда ещё поехать бюджетно

В подборку самых экономичных городских поездок по версии Time Out также вошли:

  1. Тирана, Албания
  2. Халл, Великобритания
  3. Мишкольц, Венгрия
  4. Загреб, Хорватия

Памятка для туристов из России

Для поездки стоит заранее продумать базовую "логистику", чтобы отдых действительно остался недорогим. Проверьте актуальные правила въезда перед вылетом (они могут меняться), оформите медицинскую страховку и держите часть бюджета наличными. В Сараево своя валюта — конвертируемая марка (BAM), и при обмене проще ориентироваться на привязку к евро.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

