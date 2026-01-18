Этот европейский город признали самым бюджетным в 2026: цены звучат как из прошлого
Иногда для перезагрузки нужен не отпуск на две недели, а короткий городской уик-энд, который не превращается в финансовую боль. Но классические столицы вроде Рима, Амстердама или Барселоны всё чаще проигрывают по цене — и на жильё, и на еду. Поэтому в 2026 году в фокусе оказались менее раскрученные города, где легче почувствовать "настоящую" Европу без толп и лишних трат. Об этом сообщает Time Out.
Почему именно Сараево называют самым бюджетным
В рейтинге доступных городов для отдыха на 2026 год первое место заняла столица Боснии и Герцеговины — Сараево. Город стоит среди зелёных склонов Динарских Альп и тянется вдоль реки Миляцка, а по ощущениям скорее похож на уютную "живую" столицу, чем на туристический аттракцион. По данным Time Out, здесь можно найти ночёвку в формате аренды жилья примерно за 40 евро, а пиво — около 2,30 евро, что для Европы звучит почти как воспоминание из прошлых лет.
Что делать в городе, чтобы не тратить лишнего
Сараево хорошо раскрывается пешком: исторический центр компактный, а прогулки по улочкам и набережным легко превращаются в самостоятельный маршрут. Начать можно с крытого рынка Gradska tržnica Markale, затем взять что-то традиционное вроде бурека и продолжить день в местных заведениях, где цены обычно остаются спокойными. Тем, кто хочет "кофейную" паузу, часто советуют заглянуть в Caffe Divan — это удачный способ почувствовать местный ритм без дорогих ресторанных чеков.
Если планировать поездку заранее, август может стать отдельным поводом: в городе проходит Сараевский кинофестиваль, который собирает много событий и создаёт атмосферу большого культурного сезона.
"Город залит солнцем, но самая важная причина — Сараевский кинофестиваль — один из крупнейших и самых оживлённых в юго-восточной Европе.", — отмечает редактор гида Time Out Элла Дойл.
Куда ещё поехать бюджетно
В подборку самых экономичных городских поездок по версии Time Out также вошли:
- Тирана, Албания
- Халл, Великобритания
- Мишкольц, Венгрия
- Загреб, Хорватия
Памятка для туристов из России
Для поездки стоит заранее продумать базовую "логистику", чтобы отдых действительно остался недорогим. Проверьте актуальные правила въезда перед вылетом (они могут меняться), оформите медицинскую страховку и держите часть бюджета наличными. В Сараево своя валюта — конвертируемая марка (BAM), и при обмене проще ориентироваться на привязку к евро.
