Чемодан уже включён, цена — нетипичная: чартеры на Пхукет и Фукуок удивили февральскими тарифами

Теплые пляжи Юго-Восточной Азии этой зимой стали заметно ближе для жителей российских регионов. В системах онлайн-бронирования появились предложения, которые выбиваются из привычного ценового ряда. Речь идет о перелетах на популярные острова — Пхукет и Фукуок — по существенно сниженным тарифам. Об этом сообщает TourDom.

Чартеры по сниженной цене

Недорогие варианты связаны с чартерными рейсами авиакомпании AZUR air. В продаже можно найти билеты из Красноярска на Пхукет всего за 31 тыс. рублей. В указанную сумму входит перелет туда и обратно с 12 по 19 февраля, а также провоз багажа до 10 килограммов, что делает предложение особенно привлекательным для краткосрочного отдыха.

Интерес к Таиланду стабильно остается высоким, о чем ранее писали аналитики, отмечая, что Таиланд остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у россиян. На этом фоне появление бюджетных чартерных кресел выглядит особенно заметно — туристы получают шанс отправиться на популярный курорт по цене значительно ниже привычной для сезона.

Похожие условия доступны и для путешественников из Новокузнецка. Билеты на вьетнамский остров Фукуок обойдутся примерно в 44 тыс. рублей. Вылет запланирован на 17 февраля, возвращение — 2 марта, при этом багаж также включен в тариф. Для зимнего сезона, когда спрос на пляжные направления традиционно высок, такие цены выглядят заметно ниже среднерыночных.

Ограниченные даты и особенности спроса

Важно учитывать, что билеты по сниженной стоимости доступны строго на определенные даты, и количество мест ограничено. Судя по ситуации на рынке, авиакомпания распродает оставшиеся кресла на региональных чартерных программах. Подобная практика нередко позволяет туристам с гибким графиком существенно сэкономить.

При этом направление Вьетнама также демонстрирует рост популярности. Ранее сообщалось, что турпоток из России во Вьетнам вырос примерно в три раза, что дополнительно стимулирует спрос на рейсы к курортам страны. На этом фоне предложения по Фукуоку выглядят особенно привлекательными для тех, кто рассматривает альтернативу более загруженным направлениям.

Разница в ценах между регионами и столицами

Совсем иная картина наблюдается в столичных городах. Самый бюджетный прямой перелет из Москвы на Пхукет в феврале стоит около 92 тыс. рублей. Причем на даты с 19 февраля по 6 марта большая часть мест уже выкуплена, что говорит о высокой загрузке рейсов.

Беспосадочные перелеты предлагает и "Аэрофлот": стоимость round trip без багажа составляет примерно 100 тыс. рублей, а с включенным чемоданом — около 118 тыс. рублей. Из Санкт-Петербурга цены еще выше — от 120 тыс. рублей, а с багажом — до 140 тыс.

Таким образом, наиболее выгодные предложения сейчас сосредоточены именно в регионах. Тем, кто готов подстроиться под конкретные даты и оперативно принять решение, чартерные рейсы дают реальную возможность добраться до тропических островов по существенно более доступной цене по сравнению со столичными тарифами.