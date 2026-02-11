Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
На борту самолета
На борту самолета
© unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:30

Чемодан уже включён, цена — нетипичная: чартеры на Пхукет и Фукуок удивили февральскими тарифами

Теплые пляжи Юго-Восточной Азии этой зимой стали заметно ближе для жителей российских регионов. В системах онлайн-бронирования появились предложения, которые выбиваются из привычного ценового ряда. Речь идет о перелетах на популярные острова — Пхукет и Фукуок — по существенно сниженным тарифам. Об этом сообщает TourDom.

Чартеры по сниженной цене

Недорогие варианты связаны с чартерными рейсами авиакомпании AZUR air. В продаже можно найти билеты из Красноярска на Пхукет всего за 31 тыс. рублей. В указанную сумму входит перелет туда и обратно с 12 по 19 февраля, а также провоз багажа до 10 килограммов, что делает предложение особенно привлекательным для краткосрочного отдыха.

Интерес к Таиланду стабильно остается высоким, о чем ранее писали аналитики, отмечая, что Таиланд остается одним из самых востребованных зарубежных направлений у россиян. На этом фоне появление бюджетных чартерных кресел выглядит особенно заметно — туристы получают шанс отправиться на популярный курорт по цене значительно ниже привычной для сезона.

Похожие условия доступны и для путешественников из Новокузнецка. Билеты на вьетнамский остров Фукуок обойдутся примерно в 44 тыс. рублей. Вылет запланирован на 17 февраля, возвращение — 2 марта, при этом багаж также включен в тариф. Для зимнего сезона, когда спрос на пляжные направления традиционно высок, такие цены выглядят заметно ниже среднерыночных.

Ограниченные даты и особенности спроса

Важно учитывать, что билеты по сниженной стоимости доступны строго на определенные даты, и количество мест ограничено. Судя по ситуации на рынке, авиакомпания распродает оставшиеся кресла на региональных чартерных программах. Подобная практика нередко позволяет туристам с гибким графиком существенно сэкономить.

При этом направление Вьетнама также демонстрирует рост популярности. Ранее сообщалось, что турпоток из России во Вьетнам вырос примерно в три раза, что дополнительно стимулирует спрос на рейсы к курортам страны. На этом фоне предложения по Фукуоку выглядят особенно привлекательными для тех, кто рассматривает альтернативу более загруженным направлениям.

Разница в ценах между регионами и столицами

Совсем иная картина наблюдается в столичных городах. Самый бюджетный прямой перелет из Москвы на Пхукет в феврале стоит около 92 тыс. рублей. Причем на даты с 19 февраля по 6 марта большая часть мест уже выкуплена, что говорит о высокой загрузке рейсов.

Беспосадочные перелеты предлагает и "Аэрофлот": стоимость round trip без багажа составляет примерно 100 тыс. рублей, а с включенным чемоданом — около 118 тыс. рублей. Из Санкт-Петербурга цены еще выше — от 120 тыс. рублей, а с багажом — до 140 тыс.

Таким образом, наиболее выгодные предложения сейчас сосредоточены именно в регионах. Тем, кто готов подстроиться под конкретные даты и оперативно принять решение, чартерные рейсы дают реальную возможность добраться до тропических островов по существенно более доступной цене по сравнению со столичными тарифами.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Милан без глянца и открыток: каким город видят те, кто в нём вырос 09.02.2026 в 18:11

Милан раскрывает свою подлинную сущность за пределами туристических маршрутов через глаза олимпийского посла и жителя города Симоны Барлаам

Читать полностью » То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг 09.02.2026 в 13:10

Экскурсионный бум, рост цен и конкуренция с зарубежьем меняют туристический спрос в Дагестане. Удержит ли регион позиции в сезоне 2026 года.

Читать полностью » Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов 09.02.2026 в 12:47

Американский тревел-блогер побывал во всех 54 странах Африки, открывая живую природу, богатую культуру и неизведанные уголки континента.

Читать полностью » Горы разделили туристов по типам: попав не туда, отдых легко превратить в разочарование 09.02.2026 в 12:28

Горнолыжный сезон на Северном Кавказе показывает, как меняется поведение туристов: рост спроса, новые форматы отдыха и четкое позиционирование курортов.

Читать полностью » На карте — крошечная точка, а по факту целая страна: топ самых маленьких государств мира 09.02.2026 в 0:17

Несмотря на скромные размеры, минимальные страны мира удивляют богатым наследием, уникальной культурой и значением в мировой арене, показывая, что размер не важен.

Читать полностью » Город будущего уже построен: многоуровневый Чунцин поражает с первого взгляда 08.02.2026 в 21:39

Чунцин, удивительный город на юго-западе Китая, каждую неделю привлекает все более отличные взгляды туристов, благодаря своей уникальной архитектуре.

Читать полностью » Без Wi-Fi и шведского стола: отдых, который пугает одних и затягивает других 08.02.2026 в 19:40

Джайлоо-туризм — способ окунуться в традиционный быт и природу без привычных удобств, требующий подготовки и выносливости, может стать откровением или испытанием.

Читать полностью » Лето начинают разбирать уже сейчас: популярные курорты уходят с радаров быстрее обычного 08.02.2026 в 19:25

Турция, Краснодарский край и Крым возглавили список самых популярных направлений на лето-2026 у организованных туристов, следует из данных АТОР.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Стекло сияет без разводов — и всё из-за двух капель: средство уже стоит у вас на кухне
Туризм
Россияне переплачивают за лето по привычке: самый выгодный момент для покупки скрыт в календаре
Наука
Миллиарды потрачены впустую: амбициозные идеи XXI века, превратившиеся в громкие провалы
Садоводство
Семена упорно не всходили — оказалось, всё портил один "популярный" приём
Красота и здоровье
Всегда считал сердце проблемой "после 50" — оказалось, поворотный возраст совсем другой
Наука
Чёрную дыру поставили под сомнение: центр Млечного Пути ведёт себя слишком странно
Спорт и фитнес
Тело работает дольше — прогресс приходит быстрее: приём, который многие игнорируют в зале
Питомцы
Диван под ударом, шторы в клочья: постоянное царапание раскрывает скрытое состояние кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet