Хотел взять новую иномарку дешевле миллиона, но понял — официально остались только две машины

В последние месяцы для россиян, желающих приобрести новый автомобиль в бюджете до одного миллиона рублей, выбор заметно сузился. На фоне экономических перемен и подорожания транспортных средств официально в эту ценовую категорию попали лишь две отечественные модели — Lada Granta в нескольких вариантах исполнения и базовая комплектация Niva Legend.

Реальные предложения на рынке: что можно купить до миллиона

Официальные дилеры подтверждают, что за сумму до одного миллиона рублей доступны только эти два варианта. Минимальная стоимость Lada Granta составляет примерно 750 тысяч рублей — речь о самой простой версии Standart. Модификация Classic с дополнительным оснащением уже обойдётся в 966 тысяч рублей, что оставляет небольшой запас в рамках обозначенного бюджета. Базовая Niva Legend в комплектации Classic также предлагается по специальной цене от 960 тысяч рублей.

"Россияне с бюджетом до одного миллиона рублей могут купить официально только две модели новых автомобилей — Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend", — сообщили в дилерской группе "Авилон".

Эти машины фактически стали единственным выбором для тех, кто ориентируется на покупку нового авто, не выходя за рамки миллиона рублей.

Сравнение доступных моделей

Параметр Lada Granta Standart Lada Granta Classic Niva Legend Classic Начальная цена 750 000 рублей 966 000 рублей 960 000 рублей Комплектация Базовая Доп. опции Базовая Тип кузова Седан/хэтчбек Седан/хэтчбек Внедорожник Двигатель 1,6 л, бензин 1,6 л, бензин 1,7 л, бензин Привод Передний Передний Полный Гарантия Да Да Да

Как выбрать оптимальный вариант: советы шаг за шагом

Оцените задачи: для города и ежедневных поездок подойдет Granta, для активных поездок за город — Niva Legend. Сравните комплектации: базовая Granta подойдёт тем, кто ищет экономию, версия Classic будет удобнее за счёт дополнительных опций. Проверьте условия покупки: уточните у дилера наличие специальных предложений и программ кредитования. Учтите стоимость содержания: у Granta более низкие эксплуатационные расходы, у Niva — выше налог и стоимость обслуживания. Проведите тест-драйв: обязательно оцените удобство посадки, обзорность и управляемость.

Ошибки покупателей и альтернативные решения

Ошибка: Погоня за максимальной комплектацией без учёта бюджета

Последствие: Неожиданные расходы и превышение лимита

Альтернатива: Рассмотрите варианты с минимальным набором опций — основной функционал сохранится. Ошибка: Игнорирование эксплуатационных расходов

Последствие: В дальнейшем содержание машины может стать обременительным

Альтернатива: Изучите расходы на топливо, страховку и ТО заранее. Ошибка: Пренебрежение проверкой условий гарантии

Последствие: Возможны дополнительные траты на ремонт

Альтернатива: Всегда уточняйте детали гарантийного обслуживания у дилера.

А что если увеличить бюджет?

Если есть возможность немного повысить сумму, откроется доступ к большему числу моделей и лучшим комплектациям. Даже увеличение бюджета на 100-200 тысяч рублей позволяет рассмотреть к покупке другие отечественные или некоторые китайские автомобили в минимальных версиях.

Плюсы и минусы доступных моделей

Параметр Lada Granta Niva Legend Доступность + + Стоимость ТО + - Проходимость - + Современность - - Экономичность + - Уровень оснащения - -

FAQ

Какую комплектацию Lada Granta выбрать для города?

Standart подойдет для экономии, но в Classic больше опций, делающих поездки комфортнее.

Можно ли купить иномарку дешевле миллиона рублей?

Сейчас новых иностранных автомобилей по такой цене в официальной продаже нет.

Что лучше для частых поездок по бездорожью?

Niva Legend с полным приводом будет оптимальным выбором.

Мифы и правда

Миф: В сегменте до миллиона можно найти новые иномарки.

Правда: На официальном рынке по этой цене представлены только российские автомобили.

Миф: Niva Legend подходит только для деревни.

Правда: Этот внедорожник часто выбирают для города из-за высокой посадки и надежности.

Миф: Granta не справляется с зимней эксплуатацией.

Правда: На практике машина зарекомендовала себя как надёжная в условиях российских зим.

Интересные факты

• Lada Granta — самая продаваемая легковая модель в России 2025 года.

• Доля Granta среди новых автомобилей превышает 20%.

• В некоторых регионах РФ на накопление на новую Granta уходит менее года при средней зарплате.

Исторический контекст

В начале 2010-х до миллиона рублей можно было приобрести несколько иностранных моделей. С 2022 года ассортимент сузился из-за роста цен и ухода ряда зарубежных брендов. В 2025 году покупателям официально доступны только две новые модели в бюджете до миллиона.

Как быстро россияне копят на новые автомобили

Исследования показывают, что накопить на Lada Granta жителям Приморья требуется 9,1 месяца, а на Haval Jolion — более 21 месяца. В Московской области накопление на те же автомобили занимает до 47,9 месяцев, что связано с уровнем доходов и стоимостью моделей.