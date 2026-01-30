Пляжи без толп и минус 30% в чеке: март открыл неожиданное окно дешёвого отдыха

Март часто остаётся вне поля зрения туристов, хотя именно в это время открываются редкие возможности для тех, кто хочет совместить пляжный отдых и разумные траты. После зимнего ажиотажа популярные курорты постепенно пустеют, а стоимость поездок заметно снижается. Это создаёт комфортные условия для путешественников, которые не готовы переплачивать за высокий сезон. Об этом сообщает NEWS.ru.

Почему март выгоден для путешествий

Туристический агент Елизавета Чернова объясняет, что март считается одним из самых удачных месяцев для поездок за границу именно с точки зрения бюджета. В странах Юго-Восточной Азии в это время завершается высокий сезон, что напрямую влияет на спрос и цены. Интерес к морским направлениям сохраняется, однако общий туристический поток уже идёт на спад, как это было заметно по тому, что Азию для морского отдыха россияне активно выбирали ещё в конце зимы.

По словам эксперта, в марте отельеры начинают пересматривать тарифы, стараясь привлечь тех, кто откладывал поездку из-за высоких цен. Скидки на размещение могут достигать 20-30 процентов, а туроператоры выставляют специальные предложения на нераспроданные путёвки за несколько дней до вылёта. Для туристов это возможность получить привычный уровень сервиса за заметно меньшие деньги.

Таиланд и ОАЭ: комфорт без переплат

Одним из наиболее привлекательных направлений в марте Чернова называет Таиланд. Здесь сохраняется тёплая и стабильная погода, море остаётся комфортным для купания, а изнуряющая жара ещё не набрала силу. Такой баланс делает отдых более спокойным и подходит не только для пляжа, но и для экскурсий и поездок по стране.

Похожая ситуация складывается и в Объединённых Арабских Эмиратах. После зимнего пика спрос постепенно снижается, что отражается на ценах в отелях и пакетных турах. При этом климат по-прежнему благоприятен, а инфраструктура курортов работает в полном объёме, как и в период, когда Египет, ОАЭ и Таиланд входили в число самых популярных направлений для отдыха в холодные месяцы.

"Март — это переходный период, когда зимние расценки уже закончились, а весенний рост цен ещё не начался", — отметила туристический агент Елизавета Чернова.

Переходный сезон как преимущество

Эксперты туристического рынка отмечают, что межсезонье часто недооценивают. При этом именно такие периоды позволяют выбрать более качественное размещение или продлить поездку без увеличения бюджета. Курорты продолжают работать в привычном режиме, а снижение числа отдыхающих делает пляжи и общественные зоны заметно свободнее.

Мартовские поездки дают возможность отдохнуть в комфортном ритме, без очередей и переполненных отелей. Для многих путешественников это становится решающим аргументом в пользу выбора именно этого месяца.

В итоге март постепенно закрепляется как один из самых рациональных периодов для пляжного отдыха за границей. Он сочетает благоприятную погоду, доступные цены и более спокойную атмосферу, что делает поездку не только выгодной, но и по-настоящему комфортной.