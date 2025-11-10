Повысят зарплаты до 30%: кому в Свердловской области сулят "золотые горы" из бюджета

Депутаты Екатеринбургской гордумы планируют обсудить важные вопросы при корректировке бюджета и утверждении нового на 2026 год. Среди них — повышение оплаты труда сотрудников охраны, работающих в школах и детских садах, повышение зарплат работникам предприятий благоустройства, а также вопросы, связанные с туристическим налогом.

Повышение зарплат охранников в школах и детских садах

Один из ключевых вопросов — это увеличение оплаты труда для сотрудников охраны в образовательных учреждениях. В настоящее время ставка охранников в школах составляет 131 рубль в час, а в детских садах — 116 рублей, что значительно ниже средней ставки по области (219 рублей 29 копеек). Депутаты уже направили коллективное обращение мэру Алексею Орлову с просьбой повысить финансирование для охранников, чтобы обеспечить безопасность детей более квалифицированными специалистами. Ожидается, что увеличение будет составлять около 30%, однако необходимо будет учесть, что могут победить те же подрядчики, что и ранее, при более низкой ставке.

Проблемы в сфере благоустройства

Еще одним важным вопросом для корректировки бюджета станет увеличение зарплат работникам, занимающимся благоустройством и озеленением города. Депутаты подняли тему обновления техники на предприятиях, таких как "Зеленстрой", которые следят за состоянием парков, бульваров и цветников. Оборудование на предприятиях устарело, а ремонт не проводится, что приводит к затруднениям в работе. Также обсуждаются вопросы лесничества и других предприятий, работающих в сфере благоустройства.

Туристический налог

Депутаты также намерены рассмотреть ситуацию с туристическим налогом, введенным в Екатеринбурге с 1 января 2025 года. Налог составляет около 100 рублей с человека при заселении в гостиницы. До сих пор не ясна точная сумма поступлений от этого налога и куда эти деньги были потрачены. Депутаты планируют разобраться в этом вопросе при рассмотрении исполнения бюджета за девять месяцев 2025 года.

Развитие отдаленных территорий

Также в повестке стоит вопрос развития отдаленных территорий Екатеринбурга, таких как Горный Щит, Шабры, Птицефабрика и Компрессорный. Включает в себя обсуждение строительства новых развязок, выездов из микрорайонов, а также улучшения освещения и безопасности возле школ, что важно для безопасности детей.

Строительство и ремонт учебных заведений

В свете роста числа новых жилых комплексов в Екатеринбурге, депутаты планируют обсудить вопросы строительства новых школ и ремонта старых зданий учебных заведений. Для этого будет разработана комплексная программа, направленная на улучшение инфраструктуры образования.

Когда будут приняты корректировки

Обсуждения корректировок бюджета начнутся во второй половине ноября, а сам бюджет на 2026 год будет принят традиционно на последнем заседании в 20-х числах декабря.