Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 13:19

Одна привычка хозяев лишает попугая 4 часов сна каждую ночь: вы тоже так делаете

Волнистые попугаи спят 10-14 часов в сутки — эксперты

Кажется, волнистый попугайчик просыпается вместе с рассветом и весь день не может усидеть на месте. Он щебечет, прыгает по жердочкам и мгновенно реагирует на любой шорох, будто сон ему вовсе не нужен. Но на самом деле эти птицы строго зависят от режима отдыха и чувствительны к его нарушениям. Об этом сообщает Animals. moe-online.ru.

Сколько спят волнистые попугаи и почему это важно

В природе попугайчики живут по законам жары и света: утром они активны, а в самый зной предпочитают спрятаться в тени и немного отдохнуть. Домашние птицы сохраняют тот же ритм — помимо ночного сна они часто устраивают короткий дневной "тихий час". Обычно днём волнистики спят от получаса до часа, чаще всего после обеда.

В среднем птицам требуется от 10 до 14 часов сна в сутки. В тёплый сезон продолжительность отдыха обычно уменьшается: летом световой день длиннее, поэтому общая норма сна может быть на 1-2 часа короче, чем зимой. Полноценный сон помогает попугайчику восстанавливать силы, поддерживать иммунитет, быстрее приходить в норму после болезней, легче переносить стресс и адаптироваться к изменениям дома.

Как выглядит "нормальный" сон у попугайчика

Тем, кто привык к кошкам, может показаться забавным, что птицы не ложатся, а спят сидя. Для волнистого попугая это абсолютно естественно: чаще всего он отдыхает, стоя на одной лапке, а голову прячет под крыло. Так питомцу теплее и спокойнее, а собственное дыхание помогает сохранять комфортную температуру.

Молодые птицы иногда спят иначе — координация у них ещё не идеальна, поэтому они могут держаться на обеих лапках или опираться на прутья клетки. Иногда попугайчики засыпают, запрокинув голову назад или даже раскинув крылья. Со стороны такая поза может испугать хозяина, но для птиц это тоже вариант нормы, если питомец бодро просыпается и ведёт себя как обычно.

Что нужно для спокойного сна дома

Волнистики не требуют полной тишины — монотонные звуки для них привычны и обычно не мешают. Ушные отверстия у попугаев прикрыты перьями, поэтому им легче "отключаться" от фонового шума. Но громкая музыка, резкие хлопки дверью и внезапные громкие приборы всё же могут напугать питомца и сбить режим.

Лучше всего ставить клетку в комнате, где нет постоянных резких звуков. Кухня — не самый удачный вариант: блендер, мясорубка и другие приборы могут тревожить птицу. Важно также помнить о свете: летом рассвет наступает рано, а темнеет поздно, и попугайчик может просыпаться слишком рано. Чтобы сохранить баланс, клетку часто рекомендуют накрывать лёгкой затеняющей тканью — по сути, это заменяет задернутые шторы и помогает птице спать дольше.

Чем опасен недосып и как понять, что есть проблема

Качество сна напрямую влияет на поведение и здоровье попугайчика. Если птица регулярно не высыпается, это может проявляться сразу несколькими тревожными признаками. Важно следить за изменениями и не списывать их на "характер" питомца.

Сигналы, которые должны насторожить владельца:

  1. попугай начинает ощипывать перья, либо они активно выпадают;

  2. появляется вялость, нервозность, апатия или резкая агрессия;

  3. снижается аппетит, корм остаётся в кормушке;

  4. птица неестественно кричит ночью;

  5. попугай слишком часто чешется;

  6. меняется цвет и состояние восковицы (кожи над клювом);

  7. начинается незапланированная кладка яиц;

  8. наблюдаются рвота или понос.

Если подобные симптомы повторяются, лучше не затягивать с визитом к специалисту: чем раньше выяснится причина, тем проще будет скорректировать состояние питомца.

Почему попугайчик не спит и что можно сделать

Бессонница у волнистых попугаев чаще всего связана со стрессом, травмами или паразитами. Иногда всё проще: птицу может не устраивать обстановка в клетке. В таком случае помогает небольшая перестановка, смена жердочек или добавление удобных деревянных перекладин — многие попугайчики предпочитают их пластиковым.

Если причину найти не удаётся, лучше обратиться к ветеринару. Нередко именно паразиты мешают птице спокойно жить и отдыхать, а внешне это может выглядеть как обычная нервозность. Важно помнить: сон для волнистика — не "приятный бонус", а основа здоровья, настроения и долгой активной жизни.

