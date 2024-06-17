Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил свое намерение создать систему равнозначной и неделимой безопасности на территории Евразии.
Опубликованная статья Путина в газете "Нодон синмун" подчеркивается этот аспект.
В вышеупомянутой статье глава государства указал на стремление осуществить проект обеспечения равнозначной и неделимой защиты в рамках евразийского континента.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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