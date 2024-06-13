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Буданов*: нанесение ударов западным оружием по РФ
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:35

Буданов*: нанесение ударов западным оружием по РФ "уже чувствуется"

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил украинским СМИ, что ВСУ уже наносят удары западным орудием по территории РФ.

"Они (удары) уже чувствуются", - сказал он.

Напомним, что ранее несколько стран Европы и США разрешили Киеву наносить удары своим вооружением по целям на росийской территории. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия тоже имеет право поставить оружие другим странам для поражения "чувствительных" целей в западных государствах.

*Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Ранее российский боец обезвредил выдававших себя за мирных граждан украинских военных.

Фото: Flickr/Посольство США в Киеве.

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