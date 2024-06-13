Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил украинским СМИ, что ВСУ уже наносят удары западным орудием по территории РФ.
"Они (удары) уже чувствуются", - сказал он.
Напомним, что ранее несколько стран Европы и США разрешили Киеву наносить удары своим вооружением по целям на росийской территории. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия тоже имеет право поставить оружие другим странам для поражения "чувствительных" целей в западных государствах.
*Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Ранее российский боец обезвредил выдававших себя за мирных граждан украинских военных.
Фото: Flickr/Посольство США в Киеве.
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