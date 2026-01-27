Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чебуреки с мясом
Чебуреки с мясом
Артём Соколов Опубликована сегодня в 20:25

Приготовила чебуреки по рецепту 1937 года — пузырчатая корочка получилась с первого раза

Тёплая вода с солью, маслом и уксусом задаёт тесту для чебуреков эластичность

У настоящих чебуреков есть особая "магия" — пузырчатая корочка, тонкое тесто и начинка, которая остаётся сочной даже после жарки. Такой результат получается не случайно: здесь важны и состав теста, и отдых, и правильная влажность фарша. Старый рецепт, датированный 1937 годом, как раз строится на этих простых, но точных приёмах.

Пузырчатое тесто по старой схеме

Основа начинается с тёплой воды — 500 мл. В неё добавляют 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку подсолнечного масла и 1 столовую ложку уксуса до 9%, затем тщательно размешивают. Такой подход встречается и в домашней практике, где уксус используют, чтобы тесто было более податливым.

Далее постепенно вводят 1 кг просеянной пшеничной муки высшего качества и замешивают плотное, эластичное тесто средней мягкости. На вымешивание уходит 5-7 минут: масса должна стать однородной и перестать липнуть к рукам. После этого тесто заворачивают в пакет или фольгу и дают отдохнуть 30-40 минут — так его легче раскатывать тонко и ровно.

Начинка, которая отвечает за сочность

Для фарша берут 1 кг говядины с жиром и пропускают через мясорубку со средней решёткой. Затем добавляют 400-500 г лука — мелко нарезанного или измельчённого, а также около 50 г рубленой зелени (петрушка и кориандр). По вкусу кладут соль, чёрный перец и примерно половину чайной ложки тмина.

Чтобы начинка не получилась сухой, в неё вливают 100-200 мл холодной воды и вымешивают до мягкой, гладкой, по-настоящему сочной консистенции. Здесь важна именно тщательность перемешивания: начинка должна стать пластичной и равномерной.

Формовка и жарка до хруста

Тесто делят на порции по 50-60 г и раскатывают в тонкие круги толщиной около 2 мм. На одну половину кладут начинку, затем заготовку складывают и плотно запечатывают край. Для надёжности его можно прижать вилкой, а лишнее аккуратно срезать, чтобы шов был ровным.

Жарят чебуреки в большом количестве хорошо разогретого масла на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны. Ориентир прост: уверенная золотистость и характерные пузырьки на корочке. Готовые чебуреки перекладывают на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Что получается в итоге

Этот рецепт даёт чебуреки с тонким тестом и заметной "пузырчатостью", а внутри — сочную мясную жарку, которую не приходится "спасать" соусами. Они особенно хороши горячими, когда корочка громко хрустит, а начинка остаётся ароматной и мягкой. Именно за это такие чебуреки и считают проверенной временем классикой, которая не требует сложных техник, но любит аккуратность в деталях.

Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

