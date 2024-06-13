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Мосбиржа попала в санкционные списки Великобритании
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:31

Мосбиржа попала в санкционные списки Великобритании

Великобританией были введены ограничения в отношении Московской биржи, Национального центра клиринга (НЦК) и Национального депозитария расчетов (НДР) в соответствии с документом об ограничениях.

Причина введения ограничительных мер заключается в том, что данные организации участвовали в получении преимуществ со стороны российского правительства в стратегически значимых отраслях экономики.

Ранее, 12 июня, они были подвергнуты санкциям со стороны США. После этого Московская биржа прекратила проведение сделок с долларами и евро, поскольку страны Европейского союза соблюдают эти ограничения.

Фото: 500px.com/the Archive Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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