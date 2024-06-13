Великобританией были введены ограничения в отношении Московской биржи, Национального центра клиринга (НЦК) и Национального депозитария расчетов (НДР) в соответствии с документом об ограничениях.



Причина введения ограничительных мер заключается в том, что данные организации участвовали в получении преимуществ со стороны российского правительства в стратегически значимых отраслях экономики.



Ранее, 12 июня, они были подвергнуты санкциям со стороны США. После этого Московская биржа прекратила проведение сделок с долларами и евро, поскольку страны Европейского союза соблюдают эти ограничения.

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