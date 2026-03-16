Тяжелый вечер брянских улиц: врачи выписывают пострадавших

В Брянске после ракетного удара вечером 10 марта из местных больниц выписали пятерых пострадавших. Одного пациента с тяжелыми ранениями перевезли в Москву, где в клиниках остаются еще десять человек. В брянских больницах продолжают лечение 14 пострадавших: 13 лежат в областной больнице №1, один — в городской больнице №1, их состояние стабильное.

Состояние пострадавших

Пятерых людей, получивших ранения в ходе атаки, уже выписали из брянских больниц. Они прошли необходимый курс лечения и теперь возвращаются к обычной жизни. Это показывает, что часть пострадавших избежала серьезных осложнений.

Одного пациента с тяжелыми травмами доставили в Москву для специализированной помощи. В столичных клиниках под наблюдением врачей остаются десять человек. Такие случаи требуют оборудования и специалистов, которых больше в крупных центрах.

В Брянске лечение продолжают четырнадцать раненых. Тринадцать из них находятся в областной больнице номер один, один лежит в городской больнице номер один, и у всех состояние стабильное. Медики фиксируют положительную динамику без ухудшений.

Хронология ракетного удара

Вечером 10 марта украинские военные нанесли удар по Брянску семью ракетами Шторм Шэдоу. Ракеты повредили гражданские объекты, включая цех на одном из предприятий. Автомобили в зоне поражения тоже пострадали от осколков.

Одна из ракет угодила прямо в остановку общественного транспорта. Там в тот момент ждали автобус люди, что привело к ранениям среди мирных жителей. Удар пришелся в вечерние часы, когда движение на улицах живое.

Общий баланс после атаки — 8 погибших и 47 пострадавших.

Последствия и текущие работы

11 марта в Брянской области объявили днем траура по жертвам удара Вооруженных сил Украины. Жители региона почтили память погибших, ограничив развлекательные мероприятия. День прошел в атмосфере скорби и соболезнований.

В Брянске полным ходом идут работы по устранению последствий обстрела. Коммунальные службы разбирают обломки, восстанавливают поврежденные конструкции. Это позволяет постепенно возвращать город к нормальной жизни.

Медицинская помощь продолжается для всех пострадавших, независимо от места лечения. Врачи отслеживают состояние пациентов, корректируют терапию по мере надобности.