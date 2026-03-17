Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 16:59

Недоступное жилье: как Брянск задержался на последней ступени жилищного строительства

Брянск занял 78-е место из 100 в общероссийском рейтинге по темпам жилищного строительства. Региональный центр значительно отстает от лидеров списка, где объемы ввода недвижимости достигают 4,39 квадратных метра на человека против 0,57 в Брянске. Ситуация осложняется одновременным ростом цен на квартиры: стоимость квадратного метра в новостройках поднялась до 124,4 тысячи рублей, а на вторичном рынке — до 98 тысяч. Несмотря на низкие показатели активности застройщиков, жилье продолжает дорожать, что ставит жителей области в сложное положение при планировании покупки недвижимости.

Статистика и ценовые разрывы

Место Брянска в конце восьмого десятка рейтинга наглядно демонстрирует нехватку нового предложения на городском рынке. Разрыв с городами-лидерами по объемам сдачи жилья исчисляется в несколько раз, что ограничивает выбор для потенциальных покупателей. Дефицит качественного жилья на фоне общей стагнации отрасли становится долгосрочной проблемой для городского планирования.

Рост цен в минувшем году затронул оба сегмента рынка. Если в начале отчетного периода за квадратный метр в строящемся доме запрашивали 112,5 тысячи рублей, то к концу года сумма выросла до 124,4 тысячи. Аналогичная динамика наблюдается и в секторе готовых квартир, где средняя цена увеличилась с 83,9 до 98 тысяч рублей.

Несоответствие между низкими темпами ввода объектов и высокой стоимостью жилья создает устойчивый дисбаланс. Предложение не успевает адаптироваться под запросы спроса, что вынуждает покупателей либо переплачивать, либо отказываться от улучшения жилищных условий. В условиях ограниченного выбора покупатели вынуждены обращать внимание на всё более дорогие объекты, что лишь подогревает статистику средних цен.

Почему рынок замер

Основным сдерживающим фактором стали изменения в условиях кредитования. После окончания программы льготной ипотеки под 6%, заемщикам приходится рассматривать рыночные ставки на уровне 16-17% годовых. Данная финансовая нагрузка оказывается непосильной для большинства семей, привыкших к более щадящим государственным инструментам поддержки.

"Отказ от массовых льготных программ радикально изменил психологию спроса в регионах. При таких высоких процентах по кредитам большинство граждан занимают выжидательную позицию, отказываясь от крупных покупок. Активные сделки сейчас совершают только те люди, у которых ситуация с жильем критическая и не терпит отлагательств. Остальная часть рынка фактически замерла в ожидании более стабильных экономических условий", — отметил управленец муниципального уровня Андрей Власов .

Специалисты фиксируют существенное снижение активности покупателей, вызванное дороговизной заемных средств. Интерес к покупке активов в виде недвижимости угасает, когда ежемесячные платежи становятся несоразмерными среднему доходу домохозяйства. Рынок переходит к фазе сдержанности, где количество сделок напрямую зависит от крайней необходимости, а не от желания инвестировать в квадратные метры.

Последствия для горожан

Замкнутый круг из дефицита новых площадей, роста прайсов и недоступности кредитов формирует недовольство среди местных жителей. Обсуждения в социальных сетях показывают, что горожане обеспокоены будущим своих детей, так как входной порог на рынок недвижимости становится всё выше. Без появления новых доступных вариантов проблема остается в повестке как острая социально-экономическая задача.

В текущих условиях эксперты не отмечают предпосылок для резкого изменения ситуации. Строительные компании сталкиваются с необходимостью финансирования проектов при высоких ставках, что заставляет их удерживать высокие цены на продукцию, чтобы покрыть свои затраты. Это создает устойчивый инвестиционный тупик для городского сектора недвижимости.

Перспективы рынка остаются неопределенными до тех пор, пока не появятся новые механизмы поддержки или не изменится доступность финансовых инструментов для граждан. Пока темпы строительства остаются на низких уровнях, а цены продолжают корректироваться вверх, доступность жилья для большинства жителей Брянска остается под вопросом. Сложившаяся ситуация требует пересмотра подходов к развитию городской инфраструктуры и поддержки застройщиков.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

